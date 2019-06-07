Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 10:53 TSİ- Gündem G: Bugün 10:54 TSİ

Çankaya Evleri Yaz Döneminde Açık

Çankaya Belediyesinin 365 gün hizmet veren Çankaya Evleri, yaz dönemi boyunca da çeşitli kurs ve etkinliklere ev sahipliği yapacak.
Çankaya Evleri Yaz Döneminde Açık mask
Çankaya Evleri Yaz Döneminde Açık mask
Çankaya Evleri Yaz Döneminde Açık mask
+3
Haber albümü için resme tıklayın

Çankaya Belediyesinin 365 gün hizmet veren Çankaya Evleri yaz dönemi boyunca da çeşitli kurs ve etkinliklere ev sahipliği yapacak. Anıtpark, Bayraktar, Birlik, Cebeci, Esat, Maltepe, Sokullu, 100. Yıl ve Zübeyde Hanım Çankaya Evlerinde yaz dönemi boyunca yetişkin ve çocuklar için çeşitli kurs programları yer alacak.

9 ÇANKAYA EVİ’NİN KAPILARI YAZ DÖNEMİ AÇIK

Çankaya Evlerinde açılacak olan kurslar ise şöyle:

Anıtpark: Yoga, Takı Tasarımı, Makyaj Yapma Teknikleri, Rölyef, Fotoğraf Çekimi, İşaret Dili.

Bayraktar: Yoga, Çocuk Yoga, Pilates, Çocuk Bağlama, Çocuk Drama, Gitar (Çocuk), Gitar (Genç), Taş Boyama, İşaret Dili, İngilizce A1

Birlik: Yoga, Pilates, Ev Kazaları ve Güvenliği, Halk Oyunları, Drama, İngilizce A1, Cam Vitray, İşaret Dili.

Cebeci: Gitar (Çocuk), Drama (Çocuk), Diksiyon, İşaret Dili, Amigurumi (Örgü Bebek), Dikiş, Giyim, Tel Kırma, İğne Oyası, Yabancılara Türkçe Öğretimi, Bilgisayarlı Ön Muhasebe, Çocuk Bağlama, Takı Tasarımı, Taş Boyama, Örgü, İngilizce A1, Fransızca A1.

Esat: Yoga, Pilates, Örgü, Resim, Takı Tasarımı, Cam Vitray, Amigurumi, Almanca, Fransızca A1, İngilizce A1, İngilizce A2, İşaret Dili.

Maltepe: İngilizce A1, A2, İspanyolca A1, Fransızca A1, Drama, Heykel, İşaret Dili, Bilgisayar İşletmenliği.

Sokullu: Amigurumi, Yoga (Yetişkin), Yoga (Çocuk ), Drama (Çocuk), Diksiyon,  İşaret Dili, Almanca A1, İngilizce A1, Rölyef, Dekoratif Ev Aksesuarları.

100. Yıl: Diksiyon, Çocuk Gitar, Çocuk Drama, Bilgisayar İşletmenliği, Mozaik, Okuma-Yazma 1. Kademe, Ahşap Boyama, Pilates, Yoga Yetişkin, Yoga (Çocuk), İşaret Dili, İngilizce A1, Fransızca A1, Amigurumi.

Zübeyde Hanım: Yoga, Yoga (Çocuk), Pilates, Amigurumi, Mozaik, İngilizce A1, Fransızca A1, Taş Boyama, Pastacı Çırağı, Diksiyon, Bilgisayar İşletmenlik, İşaret Dili, Cam Vitray, Çocuk Drama.

Çankaya Evlerinde ücretsiz verilen kurslara 10-14 Haziran tarihleri arası yapılacak kayıtlar için kimlik fotokopisi ve bir adet vesikalık fotoğraf yeterli olacak.

# ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ ETKİNLİKLERİ İLE İLİŞKİLİ:

Bugün 10:53 TSİ Ankara/ Çankaya- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Alfa Haber Ajansı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Alfa Haber Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Şehir Markaları

1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı parlatın.

0 (312) 995 05 01
Reklam bilgi
Anket Çocuklarınızın "Babalar Günün"de hediye almamasına kırılır mısınız?
Gül Özgüner Altın'dan Muhteşem Bayram Konseri mask
Gül Özgüner Altın'dan Muhteşem Bayram Konseri
30 Ton Atık Temizlendi mask
30 Ton Atık Temizlendi
Demetevler’e Çok Katlı Otopark Projesi mask
Demetevler’e Çok Katlı Otopark Projesi
Ankara, Dünya Metropol Sıralamasında 131'nci mask
Ankara, Dünya Metropol Sıralamasında 131'nci
YSK: Usulsüz işlemlere yönelik disiplin soruşturması başlatıldı mask
YSK: Usulsüz işlemlere yönelik disiplin soruşturması başlatıldı
Ankara Kalesi'ne turist akını mask
Ankara Kalesi'ne turist akını
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 11 B
Binali Yıldırım'dan "Hizmet" Mesajlı Bayram Kutlaması mask
Binali Yıldırım'dan "Hizmet" Mesajlı Bayram Kutlaması
Pençe Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 40'a yükseldi mask
Pençe Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 40'a yükseldi
MHP Grup Başkanvekili Murat Ilıkan “Çevre bilinci sözde kalmasın” mask
MHP Grup Başkanvekili Murat Ilıkan “Çevre bilinci sözde kalmasın”
Türkiye-Fransa maçı TRT 1'de mask
Türkiye-Fransa maçı TRT 1'de
Messi'nin Golü Şampiyonlar Liginin "En İyisi" mask
Messi'nin Golü Şampiyonlar Liginin "En İyisi"
Sergen Yalçın'ın Yeni Adresi Belli Oldu Mu? mask
Sergen Yalçın'ın Yeni Adresi Belli Oldu Mu?

GALERİ

Bakan Akar'dan generallere yönelik o sözlerle ilgili açıklama mask
Bakan Akar'dan generallere yönelik o sözlerle ilgili açıklama
Şehit Fatih Öz Ankara'da Son Yolculuğuna Uğurlandı mask
Şehit Fatih Öz Ankara'da Son Yolculuğuna Uğurlandı
Çubuk'ta Kayıp Şahıs Evinde Ölü Bulundu mask
Çubuk'ta Kayıp Şahıs Evinde Ölü Bulundu
Pençe Harekâtı'na katılan komandoların görüntüsü mask
Pençe Harekâtı'na katılan komandoların görüntüsü
Balcı, “Ne Söz Verdiysek Yerine Getireceğiz” mask
Balcı, “Ne Söz Verdiysek Yerine Getireceğiz”
Altındağ'da Mahallelere Özel Temizlik Çalışmaları mask
Altındağ'da Mahallelere Özel Temizlik Çalışmaları
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 11 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL