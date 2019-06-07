Nesibe Aydın Okullarının Altın Çocuğu

Türk Fizik Takımı Rakiplerine Büyük Fark Attı

31 Mayıs - 4 Haziran tarihleri arasında Letonya'nın başkenti Riga'da düzenlenen Avrupa Fizik Olimpiyatlarına, 35 ülkeden yüzlerce öğrenci katıldı. Öğrencilerin girdikleri deneysel ve teorik sınavlar neticesinde elde ettikleri puanların toplamıyla, ülke puanlarının belirlendiği olimpiyatlara, Türk Takımı topladığı 136,5 puanla birinci olarak damgasını vurdu.

Başta Avrupa ülkeleri olmak üzere dünyanın dört bir yanından gelen yüzlerce öğrencinin yarıştığı olimpiyatlarda, Nesibe Aydın Okulları öğrencisi Hadi Ertürk ise girdiği sınavlarda ülkemize kazandırdığı 33,4 puan ve altın madalya ile takımızın Avrupa birincisi olmasında başrol oynadı.

Bakan Varank ve TÜBİTAK’tan Kutlama Geldi.

TÜBİTAK’ın elde edilen başarıyı “35 ülkenin katılımıyla düzenlenen Avrupa Fizik Olimpiyatlarında 3 Altın ve 2 Gümüş madalya kazanarak rekor bir başarı elde eden takımımız Avrupa birincisi oldu. Ülkemize çifte bayram yaşatan öğrencilerimizi yürekten kutluyoruz.” cümleleriyle duyurmasının ardından, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise twitter hesabından yayınladığı kutlama mesajında; “Bizlere bu başarı ve gururu yaşatan öğrencilerimize müteşekkiriz. Türkiye’nin bilimsel ve teknolojik tabanlı işlerdeki müthiş potansiyelini bilim aşığı gençlerimizle hayata geçireceğiz.” İfadelerini kullandı.

Elde edilen büyük başarının ardından kısa bir açıklama yapan Nesibe Aydın Okulları Kurucusu Eğitimci Yazar Nesibe Aydın ise; “Avrupa Fizik Olimpiyatlarında ülkemizin elde ettiği birincilik derecesiyle yaşadığımız gurur, girdiği sınavlarda 33,4 puan alarak altın madalya kazanan ve ülke takımızın birinci olmasında başrol oynayan öğrencimiz Hadi Ertürk’ün başarısıyla ikiye katlandı. Bu başarı bize gösterdi ki, ülkemizin muasır medeniyetler seviyesine ulaşması için Türkiye’nin 7 ili, 11 kampüste verdiğimiz emekler boşa gitmiyor ve bu emeklerin karşılığını, Nesibe Aydın Okulları öğrencilerinin ülkemize hediye ettiği uluslararası derecelerle alıyoruz. Öğrencimiz Hadi Ertürk ile birlikte ülkemize çifte bayram yaşatan tüm çocuklarımızı kutluyor, 7-15 Temmuz'da İsrail'de gerçekleştirilecek Uluslararası Fizik Olimpiyatları'nda ülkemizin yüz akı çocuklarımıza canı gönülden başarılar diliyorum.” dedi.