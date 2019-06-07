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Kahramankazan'da İlaçlama Çalışmaları Yapılıyor

Kahramankazan Belediyesi, sıcak havaları iyiden iyiye hissettiğimiz şu günlerde haşere ve koku oluşumunun önüne geçmek için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Vatandaşların rahat etmeleri ve bulaşıcı hastalıkların önüne geçilmesi için ilçe genelindeki çay, dere ve su birikintisi gibi larva ve kötü koku oluşumunun yaşandığı alanlar ilaçlanıyor.
Kahramankazan'da İlaçlama Çalışmalar mask
Kahramankazan'da İlaçlama Çalışmaları Yapılıyor mask
Kahramankazan'da İlaçlama Çalışmalar mask
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Kötü kokuyla ve haşerelerle savaş

Kahramankazan Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, havaların ısınmasıyla birlikte haşere ve kötü koku ile mücadele çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Ekipler bu kapsamda, rutin olarak yapılan haşere ile mücadele çalışmalarını aralıksız devam ediyor. Bu doğrultuda ilçedeki Ova Çayı’nın kenarları, su birikintileri, gübrelik alanlar, dereler başta olmak üzere, sinek larvası oluşumuna müsait tüm alanlarda yoğun bir ilaçlama çalışması yürütülüyor. İlaçlama çalışmalarında insan sağlığına zararı bulunmayan ilaçlar kullanılırken, ilaçlama, profesyonel araçlar yardımıyla yapılıyor. İlaçlama çalışmalarıyla yaz günlerinde vatandaşların rahat etmeleri ve sineklerin neden olabileceği bulaşıcı hastalıkların önüne geçilmesi amaçlanıyor. Çalışmalar kapsamında ayrıca buralardaki balçık yığınları da kepçeler aracılığıyla temizleniyor.

Elimizden geleni yapıyoruz

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, haşere ve kötü koku ile mücadele çalışmalarının aralıksız devam ettiğini belirterek, “Bu çalışmalarımız sonucunda vatandaşlarımız yaz aylarında sineklerin ve kötü kokunun neden olduğu olumsuzlukları yaşamıyor. Böylece bulaşıcı hastalıkların da önüne geçmiş oluyoruz. Vatandaşlarımız ferah ve huzurlu bir yaz ayı geçirmeleri için elimizden gelen gayreti göstereceğiz” dedi.

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Bugün 13:24 TSİ Ankara/ Kahramankazan- Gündem

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