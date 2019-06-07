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Büyükşehir İtfaiyesi Boğulmalara Karşı Uyardı

Büyükşehir Belediyesi Ankara İtfaiye Daire Başkanlığı, hava sıcaklıklarının artması ile birlikte yüzmek ve serinlemek amacıyla girilen göl, gölet ve barajlara girilmemesi yönünde Başkentlileri uyardı.
Büyükşehir İtfaiyesi Boğulmalara Karşı Uyardı mask
Büyükşehir İtfaiyesi Boğulmalara Karşı Uyardı mask
Büyükşehir İtfaiyesi Boğulmalara Karşı Uyardı mask
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-ANKARA İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI BAŞKENTLİLERE GÖL, GÖLET VE BARAJLARA GİRMEYİN UYARISINDA BULUNDU

-ANKARA İTFAİYESİ, HAVA SICAKLIĞININ ARTMASI NEDENİYLE OLASI BOĞULMA OLAYLARINA KARŞI BAŞKENTLİLERİ UYARDI

-ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRE BAŞKANI SALİH KURUMLU:

HAVALARIN ISINMASIYLA BOĞULMA OLAYLARI ARTIYOR”

KEYİFLE GİTTİĞİMİZ PİKNİKLER TRAJEDİYE DÖNÜŞMESİN”

GÖL, GÖLET VE BARAJLAR İLE AKARSULARA GİRMEYİN”

Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Salih Kurumlu, Başkent ve çevresinde Mogan, Mavi Göl, Kurtboğazı Barajı, Hirfanlı Barajı ve Kesikköprü gibi çok sayıda göl, gölet ve baraj bulunduğuna dikkat çekerek, şu uyarılarda bulundu:

Havaların ısınması ile birlikte maalesef boğulma olayları çoğalıyor. Özellikle kırsalda bu konuda çocukların çok dikkat etmesi lazım. Gölet ve barajlarda yüzme bilseler dahi bu sulara girmemeleri lazım. Halkımızı özellikle uyarıyoruz. Keyifle gittiğimiz piknikler trajediye dönüşüyor maalesef. Çocuklar ve aileleri bilmedikleri suya girmesinler. Bunlar çok kötü sonuçlar doğurabiliyor, ocaklar sönüyor. Lütfen dikkat etsinler, akıntılı sular, barajlar bu tarz yerlerde çocuklarını suya sokmasınlar. Bu tür vakalar ölümle sonuçlanabiliyor. Ailelerden destek bekliyoruz.”

MİSİNA VE BALIK AĞLARINA DİKKAT

Ankara ve çevresinde yer alan akarsu, gölet ve barajlarda kaçak balık avcılığının yapıldığını da belirten Kurumlu, bu sularda suyun içine bırakılan balık ağı ve misina iplerinin yüzeyden görülmediğini de hatırlatarak, suya oynamak, yüzmek ya da eğlenmek amacıyla giren insanlar için hayati tehlike oluşturduğunu vurguladı.

Ankara İtfaiyesi verilerine göre “Sualtı Arama ve Kurtarma Timi” tarafından sadece 2014-2018 yılları arasında göl, gölet ve barajlardan 49 kişinin cansız bedeni çıkartıldı.

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