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Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Güreşçilerimiz Yarı Finalde

İspanya'nın Pontevedra kentinde düzenlenen Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası'nda serbest stilde mindere çıkan 5 milli güreşçiden 3'ü yarı finale yükselmeyi başardı. Ahmet Duman, Ömer Faruk Çayır ve Feyzullah Aktürk rakiplerini yenerek isimlerini yarı finale yazdırdı.
Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Güreşçilerimiz Yarı Finalde mask
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57 kiloda Ahmet Duman, ilk turda Polonyalı rakibi Adam Wiezner'i 10-0 sayı tuşuyla, çeyrek finalde Alman rakibi Niklas Stechele'i 11-0 yendi. Milli güreşçi yarı finalde Ukraynalı Kerim Kerymov ile karşılaşacak. 97 kiloda ise Feyzullah Aktürk, Bulgar rakibi Daniel Evtimov'u 11-0 sayı tuşuyla,  çeyrek finalde Ukraynalı Danylo Stasiuk'u 9-0 yendi. Milli güreşçi yarı finalde Macar rakibi Artur Vegh ile karşılaşacak.

70 kiloda mindere çıkan Ömer Faruk Çayır, İspanyol rakibi Andres Vizcanio Pulido'yu 10-0 sayı tuşuyla, ikinci turda Gürcü rakibi Otari Bagauri'yi 8-5 ve çeyrek finalde de Rus asıllı İsrailli rakibi Raul Zarbaliev'i 13-8 yendi. Milli güreşçi yarı finalde Moldovalı Vasile Diacon ile karşılaşacak.

Öte yandan 79 kiloda Ahmet Batuhan Kış, Moldovalı rakibi Ivan Ichizli'ya karşı 4-2 öndeyken son dakikalarda verdiği puanlarla 8-4 yenildi. 65 kiloda ise Ahmet Salim Yiğit, Fransız rakibi Ahmed Yezza'ya 6-2 mağlup oldu.

Bugün 17:18 TSİ DHA Ankara- Spor

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