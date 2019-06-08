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Başkent 3'üncülük Kupasını Aldı

Ankara U-18 Genç Erkekler Basketbol Ligi’nde üçüncülük elde eden Mamak Belediyesi Genç Basketbol Takımı kupasına kavuştu.

Başkent 3'üncülük Kupasını Aldı mask
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Ankara Arena Spor Salonu’nda düzenlenen madalya ve kupa töreninde kupa kaldıran Yeşil-Beyazlı sporcular, çalışmalara ara vermeden devam edeceklerini belirtti.

Mamak’ı en iyi şekilde temsil ediyorlar

Bu başarı tablosunun gelecek adına umut verdiğini ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Nasıl ki Mamak kültürün, sanatın, bilimin kenti diyorsak aynı şekilde sporun da merkezi. Spor salonları ve spor alanları açısından baktığımızda bunu görüyoruz ve bu alanları gençlerimize emanet ediyoruz. Onlarda emanete sahip çıkıyor, ilçemizin adını en iyi şekilde temsil ediyorlar. Tüm oyuncularımızı ve teknik ekibimizi kutluyorum. Başarıları daha da arttırarak devem ettirmelerini diliyorum' dedi.

Bugün 10:37 TSİ Ankara/ Mamak- Gündem

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