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Altınok: Problemlerin Nasıl Çözüleceği İle İlgileniyoruz

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, ilçenin cadde ve sokaklarında sürdürdüğü incelemeler sırasında tespit ettiği bozuk yolların bakımı ve onarımı için verdiği talimatla, Etlik Mahallesi Mestan Sokakta başlatılan çalışmalar tamamlandı.

Altınok: Problemlerin Nasıl Çözüleceği İle İlgileniyoruz mask
Altınok: Problemlerin Nasıl Çözüleceği İle İlgileniyoruz mask
Altınok: Problemlerin Nasıl Çözüleceği İle İlgileniyoruz mask
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Başkan Altınok, “Keçiören’imizi cazibe merkezi haline getirmek ve daha da güzelleştirmek için çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Biz, problemlerin ne derecede büyük ya da küçük olduğuyla değil o problemi vatandaşlarımızı üzmeden nasıl çözülebileceğimizle ilgileniyoruz” dedi.

MESTAN SOKAKTA ÇALIŞMALAR TAMAMLANDI

Başkan Altınok’un cadde ve sokaklardaki incelemeleri ve vatandaşların talepleri doğrultusunda Keçiören Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Etlik Mahallesi Mestan Sokakta yol bakım ve onarım çalışması başlattı. Bordür taşla inşa edilen yolun yenileme çalışmasını tamamlayan ekipler, yoldaki bakım ve onarım çalışmalarının ardından çevre düzenleme ve peyzaj çalışmasıyla da Mestan Sokağın daha estetik bir görünüm kazanmasını sağladı.

HALKIMIZLA HEMHAL OLUYORUZ

Hemen hemen her gün Keçiören’in farklı noktalarında vatandaşlarla buluşarak şikayetleri ve talepleri yüz yüze dinleyen Başkan Altınok, “Biz göreve gelirken vatandaşlarımıza söz verdik. Makamımız sokaklar olacak dedik, makamımızı sokaklara kurduk. Her gün halkımızın arasındayız ve onların sorunlarıyla hemhal oluyoruz” diye konuştu.

VATANDAŞLA ARAMIZA MESAFE KOYMAMIZ MÜMKÜN DEĞİLDİR

Altınok, makamda oturarak, vatandaşlardan uzak kalarak Türkiye’nin en büyük ilçesi olan Keçiören’i yönetmenin vatandaşları mutlu etmeyeceğine dikkat çekerek şöyle konuştu: “Vatandaşlarımızın acısına da mutluluğuna da ortak olmak için başkanlık görevine talip olduk. Mahallelerimizin fiziki sorunları kolayca çözülür ama önemli olan gönüller yapmak, gönüllere girmektir. Hakka ve halka sırtını dönemezsin. Halka sırtını dönersen, halk notunu kırar. Muhabbetle kucaklaşmak varken bizim kendimizi makama kapatmamız, halkla aramıza mesafe koymamız mümkün değildir. Geçmişte nasıl ki Keçiören’imizi milletimizle iç içe yönettiysek, şimdi de aynı şekilde çözüm odaklı projelerimizle el ele yöneteceğiz.”

Altınok, Keçiören’in 51 mahallesine de eşit hizmet götüreceklerini, mahallerin sorunlarını yerinde görmek için de her zaman sokaklarda olacaklarını söyleyerek, Mestan Sokak’ta yürütülen yol bakım ve onarım çalışmasının da mahalle sakinlerine hayırlı olması temennisinde bulundu.

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Bugün 10:42 TSİ Ankara/ Keçiören- Gündem

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