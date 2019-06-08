Yenimahalle'ye Yeni 11 Kültür ve Sanat Merkezi

Yenimahalle’ye Yeni Kültür, Sanat Merkezleri Geliyor

Yeni dönem projeleriyle Yenimahalle’de yaşayanların yaşamını kolaylaştırmayı hedef alan Yenimahalle Belediyesi Susuz, Karacakaya ve Memlik mahallelerinde yeni kültür merkezlerini hayata geçirmeyi planlıyor. Mahalle sakinlerinin bir arada vakit geçireceği atölyeler, YENİMEK kursları ve ortak yaşam alanlarının bulunacağı tesislerde gençler de unutulmadı. Yapılması planlanan merkezler bünyesinde eğitim öğrenim çağındaki gençler için derslik ve kütüphane de barındırıyor.

Yenimahalle Belediyesi bugüne kadar33 bin metrekare alana yapılanNazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’nin yanı sıra Batıkent, Ata, Serhat, Kaletepe, Yakacık Kültür Merkezleri ve Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Mehmet Uygun Gençlik Merkezi olmak üzere toplam 7 kültür ve sanat merkezini hayata geçirdi. Yapımı tamamlanan ve yakın zamanda hizmete açılmasıplanlanan Turgut Özal Kültür Merkezi’nden sonra Susuz, Karacakaya ve Memlik mahallelerine yapılacak kültür merkezleriyle bu sayı 11’e çıkacak.

Geleneksel ve modern mimari bir arada

Yenimahalle Belediyesi geleneksel Ankara evlerinin modern mimari çizgiler ile yorumlanmasıyla tasarlanan Susuz, Karacakaya ve Memlik kültür merkezlerinin bölge halkının taziye, düğün ve diğer sosyal ihtiyaçlarını karşılayabileceği bir mekânolarak hizmet vermesi hedefleniyor.

Susuz Mahallesi’nde yapılması planlanan 1100 m2 arsa alanına sahip kültür merkezi, bodrum kat dâhil 4 kattan oluşuyor. Yaklaşık 1900m2 kapalı inşaat alanına sahip olacak yapının, bodrum katında taziye salonu, salona ait mutfak ve bay, bayan mescit bulunuyor. Zemin katta, ikinci bahar kültür ve dayanışma merkezi yer alacak olan projenin 1’inci ve 2’inci katlarında ise, kütüphane, çok amaçlı salon ve salon hazırlık odaları, mutfak bulunuyor. 6 adet atölye salonunda geçekleştirilecek atölye faaliyetleri ile mahalle sakinlerine keyifli vakit geçirecekleri bir alan oluşturmak hedefleniyor.Karacakaya ve Memlik mahallerinde daha geniş açık alan ve terasa sahip olacak merkezlerin, açık hava organizasyonlarına da ev sahipliği yapması hedefleniyor.