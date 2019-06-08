Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 10:53 TSİ- Etkinlik G: Bugün 10:54 TSİ

Yol Arkadaşları Beyrut Performance Konseri

YOL ARKADAŞLARI İstanbul Anadolu yakasının en büyük canlı performans mekanı Beyrut Performance’da hayranlarıyla biraya geldi.

Yol Arkadaşları Beyrut Performance Konseri mask
Yol Arkadaşları Beyrut Performance Konseri mask
Yol Arkadaşları Beyrut Performance Konseri mask
+1
Haber albümü için resme tıklayın

Yol Arkadaşlarına Anadolu Yakasında Coşkulu Karşılama

Uzun Yıllar Cem Karaca ile birlikte uyum içinde sahne alan, onun ölümünden sonra dağılmayarak birbirinden başarılı işlere imza atan CEM KARACA YOL ARKADAŞLARI 7 Haziran Cuma Akşamı İstanbul Anadolu yakasının en büyük canlı performans mekanı Beyrut Performance’da sahne alan grup muhteşem müzikleri ve sahne performansıyla hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı. Cem Karaca’nın müzikte aradığını bulduğu ve o yaşında bile ona heyecan veren grupla eğlenen müzikseverler Beyrut Performance sahnesinde muhteşem bir müzik ziyafeti yaşadılar. Yol Arkadaşları grup gitarlarda: Bülent AY, bas gitarda: Zafer ŞANLI, Hammond ve Keyboardlarda: Nevzat YILMAZ ve davulda: Aydın Şeref ve Ayhan Yener’den oluşan grup Beyrut Performance sahnesinde hayranlarının yoğun ilgisiyle sahneden ayrıldı.

Haber: Estergon Karagöz/İstanbul

# KONSER ETKİNLİKLERİ İLE İLİŞKİLİ:

Bugün 10:53 TSİ Ankara- Etkinlik

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Alfa Haber Ajansı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Alfa Haber Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Şehir Markaları

1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı parlatın.

0 (312) 995 05 01
Reklam bilgi
Anket Çocuklarınızın "Babalar Günün"de hediye almamasına kırılır mısınız?
Fatma Baba Dorock Xl Kadıköy Bayram konseri mask
Fatma Baba Dorock Xl Kadıköy Bayram konseri
Keçiören'deki Ramazan Etkinliklerinin Son Gününe Yoğun İlgi mask
Keçiören'deki Ramazan Etkinliklerinin Son Gününe Yoğun İlgi
ÇANKAYA HAZİRAN'DA DA SANAT DOLU mask
ÇANKAYA HAZİRAN'DA DA SANAT DOLU
Altındağ'da tatlı denetimi mask
Altındağ'da tatlı denetimi
Biz de Varız Destekleme Derneği, Hayali Gerçeğe Dönüştürdü mask
Biz de Varız Destekleme Derneği, Hayali Gerçeğe Dönüştürdü
Pursaklar’da Konser Şöleni Gerçekleşti mask
Pursaklar’da Konser Şöleni Gerçekleşti
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 11 B
CHP Denizli Milletvekili Arslan Hayatını Kaybetti mask
CHP Denizli Milletvekili Arslan Hayatını Kaybetti
Pençe Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 40'a yükseldi mask
Pençe Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 40'a yükseldi
MHP Grup Başkanvekili Murat Ilıkan “Çevre bilinci sözde kalmasın” mask
MHP Grup Başkanvekili Murat Ilıkan “Çevre bilinci sözde kalmasın”
Türkiye-Fransa maçı TRT 1'de mask
Türkiye-Fransa maçı TRT 1'de
Messi'nin Golü Şampiyonlar Liginin "En İyisi" mask
Messi'nin Golü Şampiyonlar Liginin "En İyisi"
Sergen Yalçın'ın Yeni Adresi Belli Oldu Mu? mask
Sergen Yalçın'ın Yeni Adresi Belli Oldu Mu?

GALERİ

Bakan Akar: Sınırlarımızı 'Hudut namustur' Anlayışı ile Koruyacağız mask
Bakan Akar: Sınırlarımızı 'Hudut namustur' Anlayışı ile Koruyacağız
Ankara'da "sağanak" yağmur etkili oldu mask
Ankara'da "sağanak" yağmur etkili oldu
Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu'ndan Önemli Açıklamalar mask
Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu'ndan Önemli Açıklamalar
Pençe Harekâtı'ndan Çok sayıda Malzeme Ele Geçirildi mask
Pençe Harekâtı'ndan Çok sayıda Malzeme Ele Geçirildi
TBMM Dilekçe Komisyonu'na Dilekçe Yağmuru: 8 bin başvuru mask
TBMM Dilekçe Komisyonu'na Dilekçe Yağmuru: 8 bin başvuru
Ankara Çubuk'ta 3 bin saman balyası yandı mask
Ankara Çubuk'ta 3 bin saman balyası yandı
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 11 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL