Yol Arkadaşları Beyrut Performance Konseri

Yol Arkadaşlarına Anadolu Yakasında Coşkulu Karşılama

Uzun Yıllar Cem Karaca ile birlikte uyum içinde sahne alan, onun ölümünden sonra dağılmayarak birbirinden başarılı işlere imza atan CEM KARACA YOL ARKADAŞLARI 7 Haziran Cuma Akşamı İstanbul Anadolu yakasının en büyük canlı performans mekanı Beyrut Performance’da sahne alan grup muhteşem müzikleri ve sahne performansıyla hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı. Cem Karaca’nın müzikte aradığını bulduğu ve o yaşında bile ona heyecan veren grupla eğlenen müzikseverler Beyrut Performance sahnesinde muhteşem bir müzik ziyafeti yaşadılar. Yol Arkadaşları grup gitarlarda: Bülent AY, bas gitarda: Zafer ŞANLI, Hammond ve Keyboardlarda: Nevzat YILMAZ ve davulda: Aydın Şeref ve Ayhan Yener’den oluşan grup Beyrut Performance sahnesinde hayranlarının yoğun ilgisiyle sahneden ayrıldı.

Haber: Estergon Karagöz/İstanbul