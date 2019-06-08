Çankaya'da Parklar Rengarenk

Çankaya Belediyesi çiçek üretimini aralıksız sürdürüyor. Çukurambar Mahallesi’nde bulunan kendi seralarında en düşük maliyetle yapılan üretimlerde bu yaz hedef 600 bin.

Çankaya Belediyesi işçilerinin aylar öncesinden yaptığı çalışmalar ile dikilecek duruma gelen çiçekler, ilçe parklarını süslüyor. Nisan ayının son çeyreğiyle birlikte parklardaki yerini almaya başlayan çiçekler kısa süre sonra tüm Çankaya parklarının renkleriyle süslemiş olacak.

500’ü aşkın park ve yeşil alanıyla Ankara’nın en büyük yeşil dokusunu barındıran Çankaya Belediyesi, 600 bin yazlık çiçek ile parkların güzelliğine güzellik katacak. Aslanağzı, Begonya, Petunya, Vapur Dumanı, Horoz İbiği, Vinka, Alisyum, Ateş, Kadife, Saraypatı, Yıldız, Zinya ve Bodrum Papatyası gibi yazlık çiçeklerin dikimi birçok parkta tamamlanırken, aralıksız devam eden çalışmalarla ilçenin diğer parklarında çiçekler kısa sürede toprakla buluşmuş olacak.