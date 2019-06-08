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Çocukların Böcek Şenlik Okulu”nda Keyifli Anları...

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Entomoloji Bitki Koruma Bölümü'nün açtığı böceklerle ekoloji dersine katılan Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisi Üyeleri, hayvanları yakından tanıma fırsatı buldu.
Çocukların Böcek Şenlik Okulu”nda Keyifli Anları... mask
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Çocukların Böcek Şenlik Okulu”nda Keyifli Anları... mask
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BAŞKENTLİ ÇOCUKLAR BÖCEK KORKUSUNU YENİYOR

Ankara Büyükşehir Belediyesi 24. Dönem Çocuk Meclisi üyeleri, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi tarafından düzenlenen “Böcek Şenlik Okulu”nu ziyaret etti.

Bilimin eğlenceli yönlerini keşfetmek, hayvan bilimine karşı merak uyandırmak, ekoloji bilincinin oluşturulması ve böceklere olan önyargının değiştirilmesi amacıyla kurulan “Böcek Şenlik Okulu”nda keyifli bir gün geçiren Çocuk Meclisi’nin 9-14 yaş grubundan oluşan üyeleri, böcek korkularını da yendi.

DÜNYANIN EN BÜYÜK HAMAM BÖCEĞİ İLE TANIŞMA

Fakültenin birbirinden güzel ağaçları ve çiçekleri arasında, atraplarla böcek yakalayarak inceleme yapan Çocuk Meclisi üyeleri, mikroskopla da böcekleri yakından görme şansı yakaladı.

Dünyanın en büyük hamam böceği olarak bilinen Madagaskar hamam böceği ile de tanışan çocuklar, Ziraat Fakültesi Müzesi’ni de gezdi.

BÖCEKLERE KARŞI FARKINDALIK

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Entomoloji Anabilim Dalı’nda bulunan Böcek Şenlik Okulu (BÖŞO), böcekler konusunda çocuklara farkındalık kazandırmayı ve ekoloji bilincini geliştirmeyi amaçlıyor.

Birbirinden farklı böceklerin özelliklerinin anlatıldığı eğitim programında, böceklerin yaşam şekillerini öğrenen çocuklar, hem pratik hem de uygulamalı eğitim alıyor. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Özkan tarafından verilen derste; doğa dengesinden besin zincirine kadar birçok bilgi çocuklara anlatılıyor. Çocuklar, çizgi film ve drama oyunları ile de böcek dünyasını daha yakından tanıma fırsatı buluyor.

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