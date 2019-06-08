İncesu Mahallesi 153. Sokak üzerinde bulunan bir gecekonduda gece saat 02.00 sıralarında yangın çıktı. Gecekondudan yükselen alevleri gören mahalle sakinleri itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını yarım saatlik müdahalenin ardından kontrol altına aldı. Mahalle sakinlerinin gecekonduda bir kişinin köpek beslediğini söylemesi üzerine içeride arama yapan ekipler, bahçedeki yangından zarar görmeden kurtardı. Yangın nedeniyle hasar gören gecekondunun boş olduğu anlaşıldı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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Başkent'te Gecekondu Yangın Çıktı
Ankara'nın Çankaya ilçesinde boş bir gecekondu çıkan yangında hasar gördü.
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Yorum yazarak Alfa Haber Ajansı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Alfa Haber Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz