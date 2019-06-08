Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 11:35 TSİ- Asayiş G: Bugün 11:36 TSİ

Başkent'te Gecekondu Yangın Çıktı

Ankara'nın Çankaya ilçesinde boş bir gecekondu çıkan yangında hasar gördü.
Başkent'te Gecekondu Yangın Çıktı mask
Başkent'te Gecekondu Yangın Çıktı mask
Başkent'te Gecekondu Yangın Çıktı mask
+1
Haber albümü için resme tıklayın

İncesu Mahallesi 153. Sokak üzerinde bulunan bir gecekonduda gece saat 02.00 sıralarında yangın çıktı. Gecekondudan yükselen alevleri gören mahalle sakinleri itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını yarım saatlik müdahalenin ardından kontrol altına aldı. Mahalle sakinlerinin gecekonduda bir kişinin köpek beslediğini söylemesi üzerine içeride arama yapan ekipler, bahçedeki yangından zarar görmeden kurtardı. Yangın nedeniyle hasar gören gecekondunun boş olduğu anlaşıldı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Bugün 11:35 TSİ DHA Ankara/ Çankaya- Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Alfa Haber Ajansı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Alfa Haber Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Şehir Markaları

1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı parlatın.

0 (312) 995 05 01
Reklam bilgi
Anket Çocuklarınızın "Babalar Günün"de hediye almamasına kırılır mısınız?
Markette 9 Yaşındaki Kızı Dudağından Öpen Adam Gözaltında mask
Markette 9 Yaşındaki Kızı Dudağından Öpen Adam Gözaltında
Ankara Haber Asayiş - Ankara Asayiş Haberleri Son Dakika mask
Ankara Haber Asayiş - Ankara Asayiş Haberleri Son Dakika
3 ilde çek senet dolandırıcılarına ‘Kobra’ operasyonu: 10 gözaltı mask
3 ilde çek senet dolandırıcılarına ‘Kobra’ operasyonu: 10 gözaltı
Ankara Nallıhan'da silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı mask
Ankara Nallıhan'da silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
Yenimahalle'de doğalgaz patlaması korkuttu mask
Yenimahalle'de doğalgaz patlaması korkuttu
Pençe Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 27'ye çıktı mask
Pençe Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 27'ye çıktı
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 11 B
CHP Denizli Milletvekili Arslan Hayatını Kaybetti mask
CHP Denizli Milletvekili Arslan Hayatını Kaybetti
Pençe Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 40'a yükseldi mask
Pençe Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 40'a yükseldi
MHP Grup Başkanvekili Murat Ilıkan “Çevre bilinci sözde kalmasın” mask
MHP Grup Başkanvekili Murat Ilıkan “Çevre bilinci sözde kalmasın”
Türkiye-Fransa maçı TRT 1'de mask
Türkiye-Fransa maçı TRT 1'de
Messi'nin Golü Şampiyonlar Liginin "En İyisi" mask
Messi'nin Golü Şampiyonlar Liginin "En İyisi"
Sergen Yalçın'ın Yeni Adresi Belli Oldu Mu? mask
Sergen Yalçın'ın Yeni Adresi Belli Oldu Mu?

GALERİ

Bakan Akar: Sınırlarımızı 'Hudut namustur' Anlayışı ile Koruyacağız mask
Bakan Akar: Sınırlarımızı 'Hudut namustur' Anlayışı ile Koruyacağız
Ankara'da "sağanak" yağmur etkili oldu mask
Ankara'da "sağanak" yağmur etkili oldu
Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu'ndan Önemli Açıklamalar mask
Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu'ndan Önemli Açıklamalar
Pençe Harekâtı'ndan Çok sayıda Malzeme Ele Geçirildi mask
Pençe Harekâtı'ndan Çok sayıda Malzeme Ele Geçirildi
TBMM Dilekçe Komisyonu'na Dilekçe Yağmuru: 8 bin başvuru mask
TBMM Dilekçe Komisyonu'na Dilekçe Yağmuru: 8 bin başvuru
Ankara Çubuk'ta 3 bin saman balyası yandı mask
Ankara Çubuk'ta 3 bin saman balyası yandı
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 11 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL