Asena Atalay Kimdir?

Sosyal medyayı en etkili şekilde kullanan ünlü isimler arasında gösterilen Asena Atalay, son dönemde resmi hesabından yapmış olduğu paylaşımlar ile yine gündeme oturmayı başardı. Bir dönem Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin ile yaptığı evlilik ile tanınan modacı ve televizyon programı sunucusu Asena Atalay, sosyal medyanın en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor. Zaman zaman yaptığı enteresan paylaşımlar ve fotoğraflarıyla magazin gündemini takip edenler tarafından dikkat çeken Asena Atalay kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır soruları da sık sık internet üzerinden cevapları aranan sorular olarak öne çıkıyor. İşte ünlü modacı ve televizyon programı sunucusu Asena Atalay’ın hayatı ve hakkında merak edilen tüm soruların yanıtları…

Zaman zaman sosyal medyadan yaptığı aykırı paylaşımlar ile gündeme gelen Asena Atalay, sosyal medyayı en aktif olarak kullanan ünlü isimlerimiz arasında yer alıyor. Geçtiğimiz günlerde yapmış olduğu paylaşımlarla da adından sıkça söz ettirmeyi başaran ünlü modacı, yaptığı paylaşım ile yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Atalay resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapmış olduğu paylaşımda, “Genç bir çift kavga ediyordu. Erkek baya ileri gitti, küfürler falan. Dayanamadım.” diyerek sokakta denk geldiği bir çiftin kavgasına dahil olduğunu açıkladı. Tartıştıkları konu her neyse bu şekilde çözemeyeceklerini onlara ifade ettiğini belirten Asena Atalay, “Kız ‘siz karışmayın.’ dedi, kaldım öyle. Artık böyle durumlarda ne yapılır bilmiyorum.” ifadelerini kullandı.

Başından Geçen Olayı Takipçilerine Anlattı

Sosyal medyanın en aktif ünlüleri arasında gösterilen Asena Atalay, tanık olduğu bir olayı internet üzerinden takipçileri ile paylaştı. Başından geçen bir olayın detaylarını anlatan Atalay, beklemediği bir tepki ile karşılaşınca şok yaşadığını ifade ederek sosyal medya takipçilerinin düşüncelerine başvurdu.

Sokakta genç bir çiftin kavga ettiğini gören ünlü sunucu, tanık olduğu o anları sosyal medya hesabından şu ifadelerle takipçilerine duyurdu: “Genç çift kavga ediyordu. Erkek küfür falan etmeye başladı, baya ileri gitti. Birbirimize saygılı olmalıyız deyince, kız ‘siz karışmayın.’ dedi, kaldım öyle. Artık bu durumlarda neler yapmak gerekir bilemiyorum.” ifadelerini kullandı.

“Onun İçin Çocuğumun Büyümesini Bekliyorum”

Geçtiğimiz günlerde resmi Instagram hesabı üzerinden takipçilerinin sorularına samimi yanıtlar veren Asena Atalay, ilginç cevaplar vermesiyle sosyal medyanın gündeminde yer etmişti.

Sevilen sunucu, bir takipçisinin “Hayatta yapmak isteyip de yapamadığın şey nedir” sorusuna verdiği yanıtla epey konuşuldu. Asena Atalay bu soruya, “Sırt çantamla sokakta evsiz insan hayatı yaşamak. Çınar büyüsün, deneyimleyeceğim.” cevabını vererek gelecekteki ilginç planını da takipçileri ile paylaşmış oldu.

Asena Atalay Kimdir, Nerelidir, Kaç Yaşındadır?

Magazin programı sunuculu yapan Asena Atalay sosyal medyanın da en çok takip edilen ünlü isimleri arasında gösteriliyor. Pek çok internet kullanıcısı Asena Atalay kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır sorularıyla sık sık gündeme gelen ünlü sunucunun hayatına dair detaylara ulaşmak istiyor. İşte sosyal medyayı en aktif olarak kullanan ünlü isimler arasında gösterilen Asena Atalay’ın hayatı ve hakkında merak edilen tüm soruların yanıtları…

Asena Atalay 21 Kasım 1989 tarihinde İzmir’de dünyaya geldi. Aslen Antalyalı olduğu bilinen Atalay’ın bir de erkek kardeşi bulunmaktadır. Turizmci bir ailenin kızıdır, Antalya’da kendilerine ait oteller bulunmaktadır. Liseyi Denizli’de okuyup bitiren Asena Atalay üniversite eğitimi için İspanya’ya gitti.

İspanya’da 2,5 yıl okuduktan sonra Türkiye’ye 2008 yılında dönüş yapan Asena Atalay, Bilkent Üniversitesi’nde İşletme Bölümü’nde okurken evlilik yapınca İstanbul’a dönerek eğitimini yarıda bıraktı.

Çocuk dünyaya getirdikten sonra okumaya karar veril İstanbul Beykent Üniversitesi Tekstil – Moda Tasarımı Bölümü’nde okumaya başladı. Ase88 adlı kendi markası bulunan Atalay’ın Ase88 adında İstinye’de bir mağazası vardır. Temmuz 2014 yılında Show TV’de iki hafta Hey Canlı’nın sunucusu olan Özge Ulusoy yerine sunuculuk yaparak bu alandaki kariyerine başladı.

Asena Atalay, 2009 yılında aşk yaşamaya başladığı futbolcu Caner Erkin ile 7 aylık bir flört döneminin ardından 18 Haziran 2010 tarihinde dünya evine girdi. Bu evlilikten 25 Nisan 2011 tarihinde Çınar adında bir oğlu oldu. 2016 yılının Ocak ayında eşi Caner Erkin ile boşanma kararı alan Asena Atalay, 29 Ocak 2016’da anlaşmalı olarak evliliklerini sonlandırmıştır. Asena Atalay, Türk televizyonlarında magazin programı sunuculuğuna devam etmektedir.