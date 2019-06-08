Faş Haber: Tunceli Kutu Deresi’nde 5 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı: Tunceli Kutu Deresi’nde Jandarma Özel Harekat birliklerinin bir mağaraya yapmış olduğu operasyonda 5 terörist mağarada kıstırıldı.
Jandarma Özel Harekat birliklerinin başarılı operasyonu sonucu 5 kadın terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında, Tunceli Kutu Deresi’nde Jandarma Özel Harekat birliklerinin bir mağaraya yapmış olduğu operasyonda 5 kadın terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir" denildi.
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Yorum yazarak Alfa Haber Ajansı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Alfa Haber Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz