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Flaş Haber: Tunceli Kutu Deresi’nde 5 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı: Tunceli Kutu Deresi’nde Jandarma Özel Harekat birliklerinin bir mağaraya yapmış olduğu operasyonda 5 terörist mağarada kıstırıldı.

Jandarma Özel Harekat birliklerinin başarılı operasyonu sonucu 5 kadın terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında, Tunceli Kutu Deresi’nde Jandarma Özel Harekat birliklerinin bir mağaraya yapmış olduğu operasyonda 5 kadın terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir" denildi.