Keçiören Belediyesinden Basın Açıklaması

Keçiören Belediyesi ve Turgut Altınok hakkında son günlerde ortaya atılan iddalar hakkında basın açıklaması yayınlandı.

Yayınlanan Basın Açıklaması Şöyle;

Keçiören Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü arşivinde bulunan dosyasında yapılan incelemede; Mimar İlker Öztürk tarafından hazırlanan, Etüt Proje Müdür V. Zafer Tunç Kaynakçı tarafından onaylanan, imar mevzuatına uygunluğu mimar Cihad Baykara tarafından tetkik edilen ve Proje ve Ruhsat Şube Müdürü Doğan Yurdakul tarafından 01.02.2017 tarihinde onaylanarak Yapı ruhsatı eki olan mimari proje tespit edilmiştir.

Yerinde yapılan incelemede mevcut yapının yapı ruhsatı eki olan onaylı mimari projeye uygun olarak yapılmadığı tespit edilmiş ve bu aykırılıklar 13.05.2019 tarih ve 0038 seri No’lu Yapı Tatil Zaptı ile tutanak altına alınmıştır. Söz konusu Yapı tatil Zaptı’nın bir kopyası Cengiz Peker’e de tebliğ edilmek istenmişse de tutanağı tebellüğ etmek konusunda imzadan imtina etmiştir. Bunun üzerine yapı mühürlenerek Yapı Tatil Zaptı’nın bir kopyası ilgili Muhtarlığa bırakılmış diğer nüshası da Belediye’deki dosyasına kaldırılmıştır.

Konu hakkında Keçiören Belediye Encümeni’nin 14.05.2019 tarih ve 887 sayılı kararıyla İmar Kanunu’nun 32. maddesi gereğince onaylı mimari projeye ilişkin aykırılıkların giderilmesi için ilgilisine 15 gün süre tanınmış ve yine İmar Kanunu’nun 42. Maddesi gereğince de 54.647,35 TL para cezası kararı alınarak ilgililerine tebliğ edilmiştir.

Belediyemizce tesis edilmiş olan idari işlemler hem yasalara hem de kamu vicdanına uygun olduğu halde, sosyal ve yazılı medyada asılsız, kamuoyunu yanıltmaya yönelik yayınlarla hedef saptırmayı amaçlayan bir iftira kampanyasının amacına ulaşamayacağına olan inancımız tamdır.



Zira, bahse konu yayınlarda sözü edilen “27.03.2018 tarihli Geçici Kabul Tutanağı” tek başına bu yapının ruhsat eki onaylı mimari projesine uygun olduğu başka bir deyişle yasalara ve mevzuata uygun olduğu anlamına gelmez. Kaldı ki yerinde yapılan incelemede aykırılıklar tespit edilmiştir. Söz konusu “Geçici Kabul Tutanağı” ve bu tutanakta imzaları bulunan yetkililer hakkında da idari soruşturma başlatılmıştır. Yapılmakta olan idari soruşturma sonucunda elde edilen bilgiler (açık ve gizli ortaklıklar, yasal olmayan ve kişilere özel rant paylaşımları vb) kamuoyu ile paylaşılacak ve gerekli yasal işlemler ivedilikle yapılarak hukuki süreçler başlatılacaktır.

Öte yandan; düğün salonu bölümünün imara aykırı durumlarının yanı sıra düğün salonu yanında bulunan ve idaresi, yönetimi ve denetimi belediyemize ait olan nikah salonunda zoraki stüdyo kurulduğu, vatandaşın düğün, nişan vb. özel günlerinde şahsi cep telefonlarından dahi fotoğraf ve video çekmelerine engel olunduğu, haksız kazanç elde ederek kendi tekellerinde tuttukları fotoğraf çekme faaliyetinin neticesinde de vatandaştan fahiş ölçüde para talep edildiği yönünde şikayetlerin doğruluğu tespit edilmiştir.

Keçiören Belediyesinin idaresi, yönetimi ve denetiminde olan nikah salonunda vatandaşlarımızı bu en doğal kamu hakkından mahrum edecek, fahiş fiyatla fotoğraf ve video çekimine zorlanacak tutum ve davranışlar asla kabul edilemeyecek bir durumdur.

Ankara 3. İdare Mahkemesinin yürütmeyi durdurma kararı, ilk savunma alınana kadar olan dönem için verilmiş bir karar olup (bu kararın uygulama süresi İ.Y.U.K 28. Maddesi gereği 30 gündür) Belediyemiz tarafından savunma yapılmıştır ve durumla ilgili mahkeme kararı beklenmektedir. İlgili mahkemenin vereceği karara herkesin gibi Belediyemiz de uyacaktır.

Seçim döneminde vaatlerimiz arasında bulunan idaresi, işletmesi ve denetimi Belediyemize ait olan nikah ve düğün salonlarımızda yuva kurmak isteyen çiftlerimiz ile onların bu özel gününe tanıklık eden ailelerimize yönelik çok cüz’i fiyatlarla düğün salonu, ikram ve orkestra hizmetleri sunulacağı açıklanmıştır. İmkânı olmayan gençlerimize bu hizmetler Başkanımız Turgut Altınok’un hediyesi olarak sunulacaktır. Bu uygulama bundan rant sağlayan şahsı rahatsız etmiş olacak ki asılsız iftiralara varacak kadar gerçek dışı beyanlarda bulunmasına neden olmuştur.

Mesnetsiz açıklamalar yapan işletmeci Cengiz Peker adlı şahsın, Belediyemiz bünyesindeki işletmelerde fotoğraf, video, kantinle ilgili fahiş fiyat uygulaması yaptığı, ihale yapılmaksızın keyfi uygulamalarda bulunduğu tespit edilmiştir. Konu istismar edilerek asılsız iddialarla kamuoyu etkilenmeye çalışılmaktadır.

“Yavuz hırsız ev sahibini bastıramaz”

Turgut Altınok’un hayatı yolsuzluklara karşı mücadele etmekle geçmiştir. Geçmişte olduğu gibi gelecekte de hiç kimseye haksız kazanç imkanı vermeyecektir. Altınok, kamu kaynaklarından hiçbir vatandaşın fahiş fiyatla yararlanmaya zorlanamayacağını, avanta alma ve mafyavari gasp döneminin de sona erdiğini göreve gelir gelmez tekrar açıklamıştır.

Tarafımızı itibarsızlaştırmaya çalışan ayrıca mesnetsiz demeçlerle hem Keçiören Belediye Başkanı Sayın Turgut Altınok ve ailesini hem de belediyemizin kamu yararı gözeterek yürütmek zorunda olduğu denetimlerimizle ilgili asılsız iddialarla hedef saptırmaya çalışan Cengiz Peker isimli şahısla ilgili hukuki haklarımızı kullanacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz.