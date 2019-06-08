Ankara Boğulma Haberleri - Boğulma Haberleri

Ankara Boğulma Haberleri

Ankara boğulma haberleri özellikle yaz aylarında serinlemek isteyen çocukların yüzünden ekranlara son dönemlerde sıkça gelmektedir. Havaların ısınması ile birlikte insanlar serinlemek için yollar aramaya başladılar. Ne var ki Ankaralıların serinlemesi için şehirde bir deniz bulunmuyor.

Bunun yerine yüzülmesi son derece tehlikeli olan diğer sulara vatandaş akın ediyor. Bu sular nedeni ile insanlar yaptıkları hatayı canları ile ödeyebiliyorlar. Anne ve babalara seslenen uzmanlar özellikle çocukların daha bilinçli bir hale getirilmesi için vatandaşları her sene uyarıyor. Boğulma ilk yardımı eğitimi alınması her yaştan insana öneriliyor.

Boğulan bir Kişiye İlk Yardım Yapmak

Ankara boğulma haberlerinin can kaybı ve ciddi yaralanma olmadan son bulmasını istiyorsanız ilk yardım tam da aradığınız şey olacak. İlk yardım eğitimleri farklı seviyelere uygun olarak neredeyse her belediye tarafından verilmektedir. Belediyelerin vermiş oldukları derse ek olarak, internetten ve kütüphanede bulunan kitaplardan konu ile ilgili sayısız kaynak bulmanız mümkün.

İlk yardım yapmanın ilk basamağının acil sağlık ekiplerini aramak olduğunu unutmayın.

Boğulma Haberleri 2019

2019’daki boğulma haberlerine ulaşmak isteyen kişiler haber sitemizi ziyaret edebilir ve hem güncel hem de arşivdeki boğulma haberlerini okuyabilir. Ülkemizde boğulmalar sıklıkla yaşanan olaylar arasında yer alıyor.

Özellikle tatil beldesi olarak adlandırılan yerlerde yüzme bilmeden denize giren kişiler ne yazık ki boğulabiliyor. İzmirde boğulan genç haberleri de buna örnek olarak gösterilebilir.

Boğulma hakkındaki tüm güncel haberler sitemizde yer alıyor. Tarafsız haberciliği ön planda tutan haber sitemiz en doğru bilgiyi okuyucularına aktarabilmek için uğraşıyor.

Ülkenin Dört Bir Yanından En Yeni Haberler

Ülkemizde olup bitenleri en tarafsız şekilde öğrenmek isteyen haber okuyucularının takip edebileceği siteler arasında haber portalımız yer alıyor. Yalnızca boğulma haberleri değil farklı pek çok konudaki haberler de yine sitemizde okuyucularını bekliyor.

Türkiye’de olan en yeni gelişmeler ve yaşanan olaylar haber sayfamız aracılığıyla okurlar ile buluşuyor. İstanbul son dakika haberlerinin yanı sıra Anadolu’da yaşanan son gelişmeler de yine sitemizde bulunuyor. Tüm bu gelişmelerden haberdar olmak isteyen kişiler de sitemizi tercih ediyor.

Gölde Boğulma Haberleri

Gölde boğulma haberleri oldukça can sıkıcıdır. Son zamanlarda bu haberlerinin sayısının artması nedeni ile uzmanlar boğulma ilk yardım eğitimi alınması konusunda insanları uyarıyor.

İlk yardım bilen kişiler hayat kurtarıyor. Üstelik ilk yardım derslerini almak yüklü miktarlarda para ya da uğraş istemiyor. İnsanların ücretsiz olarak tercih edebilecekleri bir çok farklı kaynak bulunuyor. İnternette konu ile ilgili sayısız makale ile video yer alıyor.

Belediyeler ve halk evleri ilk yardım derslerini tamamen ücretsiz olarak veriyor.

İlk Yardım Yapın Siz de Bir Canı Boğulmaktan Kurtarın

Gölde boğulma vakalarında can kaybı yaşanmaması için ilk yardım yapabilirsiniz. İlk yardım yapmak için ilk olarak kişiyi sudan karaya çıkarın. Sudan çıkardığınız kişi için sağlık ekibini çağırın. Yanınızda bulunan biri varsa onlardan da bunu isteyebilirsiniz.

Sudan çıkardığınız kişinin sırt üstü uzanmış olmasına özen gösterin. Kişinin ağzında eğer takma diş varsa çıkarın. Islak kıyafetleri üzerinden çıkarın ve battaniyeye sararak vücutlarını kurulayın. Kemer varsa gevşetin. Nabız kontrolü yapın.

Yeni Boğulma Haberleri

Güncel boğulma haberlerini takip etmek isteyen kişiler haber sitemizi ziyaret ederek ülkenin genelindeki boğulma olaylarını takip edebilirler. Ülkemiz denizlerle çevrili olan bir coğrafyada yer alıyor. Bundan dolayı da sıklıkla boğulmalar yaşanabiliyor. Bu boğulma haberlerini de anında ve doğru bir şekilde öğrenebilmek için haber sitemiz hizmet veriyor.

Ülke gündemini yakından takip eden sitemiz boğulma haberlerini en doğru şekilde okuyucularına iletmeye çalışıyor. Örneğin Antalya denizde boğulan kişiler hakkında haber okumak isteyen kişiler haber portalımızı ziyaret etmelidir.

Ülke Gündeminin En Güncel Haberleri

Ülkemizde gündem hızlı bir şekilde değişebiliyor. Bir haberin geç girilmesi de pek çok bilginin kaçırılması anlamına gelebiliyor. Bunun bilincinde olan sitemizde güncel haberleri anında okuyucuları ile buluşturmak için uğraşıyor.

Haber sitemizin en önemli hedeflerinden birisi hızlı olmak bir diğeri ise haberleri tarafsız bir şekilde yansıtmaktır. Haber portalımız bu iki hedef doğrultusunda tüm haberleri vermeye çalışıyor. Sitemizde olan haberlerden bazıları şu şekildedir:

İzmir haberleri ,

, Antalya haberleri,

İstanbul haberleri,

Bursa haberleri.

Rüyada Boğulma Haberi Almak

Rüyada boğulma haberi alınması İslam alimleri tarafından hayra yorulan bir rüya değildir. Boğulma rüyası görmenin altında bir çok sebep yatıyor olabilir.

Kişinin borçlarının olması, kişinin çevresindeki zararlı insanlardan zarar görmesi, geçmişle ve içinde bulunulan durumla yüzleşmekte zorlanma gibi durumlar boğulma kabusunun görülmesine neden olabilir.

İslam Alimleri Rüyada Boğulma Konusunda Ne Diyor?

Boğulduğunu görmek hayra yorulmayan bir rüya olduğu için bu rüyadan sonra hayatınızda nelerin doğru gitmediğine bir bakın. Ödemekte zorlandığınız bir borcunuz var mı?

Çevrenizde bulunan insanlar sizi maddi ya da manevi yönden adeta zehirliyor mu?

İslam alimlerine göre rüyada boğulma haberi alan bir kişi yaşadığı hayattan ders çıkarmakta zorlanıyordur. Bu kişilerin derin hayat analizi yapmaları onlar için faydalı olacaktır.

Bir başka alime göre rüyada boğulma haberi almanın nedeni günah işlemek ve bu yüzden azap duymaktır. Bu kişiler en kısa zamanda tövbe etmelidirler. Eğer rüyada batıp çıktığınızı gördüyseniz bu sizin daha sonra tekrar günah işleyeceğiniz anlamına gelir.