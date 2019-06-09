2020 Avrupa Şampiyonasına doğru Türk'ün Ayak Sesleri

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2020 Avrupa Şampiyonasına doğru Türk Ayak Sesleri

Şenol Güneş'le çıkışa geçen A Milli Futbol Ekibimiz, 2020 Avrupa Şampiyonası EURO 2020 Elemeleri H Grubu'ndaki üçüncü maçında Konya'da son Dünya Şampiyonu Fransa'yı ağırladı.

#FransayıÜzelim

#FransayıÜzelim sloganıyla dev maça çıkan Ay-yıldızlı takımımız, rakibini Kaan Ayhan ve Cengiz Ünder'in attığı gollerle 2-0 yenerek tarihi bir galibiyete imzalaydı. Bu neticeyle Türkiye, grupta liderliğe yükselirken Fransa ikinci sıraya geriledi.

Fransa'yı ilk kez yendik

Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanan ve Türkiye Radyo Televizyon Kurumu 1'den canlı yayınlalan dev maçta AMilliler, Kaan Ayhan'ın kafa golüyle 30. dakikada 1-0 öne geçti. Ulusallarımız Cengiz Ünder ile 40. dakikada farkı 2'ye çıkardı: 2-0 Çabanın ilk yarısı bu skorla bitirildi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında da Ay-yıldızlarımız net pozisyonlar buldu ancak bunları gole çeviremedi.

Dev karşılaşma A Milli Futbol Ekibimizin 2-0'lık üstünlüğüyle bitti.

Bu neticeyle grubunda 3'te 3 yapan Türkiye, puanını 9'a çıkardı ve H Grubu'nda liderlige yükseldi. Tarihinde ilk kere A Millilere yenilen Fransa ise 6 puanda kaldı.

Ay-yıldızlı takımımız ilk maçında Arnavutluk'u dış sahada 2-0, ikinci maçında Moldova'yı evinde 4-0 mağlup etmişti. Son Dünya Şampiyonu Fransa ise gruptaki ilk karşılaşmasında Moldova'yı dış sahada 4-1, ikinci maçında İzlanda'yı sahasında 4-0 yenmişti.