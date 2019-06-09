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Ankara Mamak’da kaza: 1’i ağır, 3 yaralı

ANKARA Mamak’da, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobilin yön levhası ve trafik ışığının direğine çarpması sonucu 1’i ağır, 3 kişi yaralandı.
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ANKARA’da, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobilin yön levhası ve trafik ışığının direğine çarpması sonucu 1’i ağır, 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 05.00 sıralarında Mamak ilçesi Balkiraz Mahallesi Mamak Caddesi'nde meydana geldi. Siteler yönüne giden Yasin Lezgi yönetimindeki 06 GB 7757 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, Cebeci Askeri Şehitliği önündeki yön levhası ile trafik ışığının direğine çarptı. Kaldırıma sürüklenen otomobilin sürücüsü Yasin Lezgi ile yanındaki Furkan Danış ve Kadir Kılıç yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulansla yaralılar, çevre hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Kadir Kılıç’ın durumunun ağır olduğu belirtildi.

Bugün 10:06 TSİ DHA Ankara- Asayiş

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