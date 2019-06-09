Trafik Kazası Haberleri Ankara

Trafik kazası nedeni ile ne yazık ki her yıl yüzlerce canı yitirmekteyiz. Kazaların en sık rastlanılan nedeni araştırmaya göre sürücü dikkatsizliğidir. Trafik kazası nedenleri sürücüden, yayadan ya da diğer nedenlerden kaynaklanıyor olabilir.

Trafik Kazası Ankara

Bir kazanın trafik kazası olarak sayılabilmesi için kanuna göre yazılmış olan tanıma uyulması gerekir. Bu tanıma göre olay kara yolunda meydana gelir. Bir ya da birden fazla araç hatta kimi zaman yayalar da olaya karışmıştır. Sonucunda mutlaka zarardan söz edilebilir.

Trafik Kazaları Neden Meydana Geliyor?

Trafik kazası nedenleri çok çeşitlidir. Gerek sürücü davranışları, gerek yaya dikkatsizliği, gerek sürücünün elinde olmayan nedenlerden dolayı kaza yaşanabilir. Bu nedenler arasında;

Hatalı solama yapmak

Yayaya geçiş önceliğini vermemek

Alkollü şekilde araç kullanmak

Dikkatsiz davranışlarda bulunmak

Acemi olarak henüz yeterli pratik yapmadan trafiğe çıkmak

Trafik kurallarına uymamak

Kırmızı ışıkta geçmek

Öndeki aracı çok yakından takip etmek

Hız limitine uymamak yer alır.

Trafik Kazası ile İlgili Haberler

Trafik kazası haberleri her geçen gün daha çok artarak karşımıza çıkıyor. Trafik kazaları çeşitli nedenlerden dolayı ortaya çıkabiliyor. Genellikle kazaların büyük bir çoğunluğu sürücülerden kaynaklanan nedenlerden dolayı meydana geliyor. Trafik kazası illa sürücü hatası yüzünden meydana gelmek zorunda değil. Yayaların çeşitli davranışları yüzünden meydana gelen trafik kazalarının oranlarının yüzde 66’ya kadar çıktığı biliniyor.

Yayalar aniden araçların önüne atlayarak, sürücülerin kontrolünün kayıp olmasına sebep olabiliyorlar. Üst geçitleri ve yaya geçitlerini kullanmayan yayalar yüzünden araç yolunda kazaya sebep olan karmaşalar yaşanabiliyor. İşin özü, trafik kazalarında hem yayaların hem de sürücülerin uyması gereken çeşitli kurallar bulunuyor.

Trafik Kazalarından Korunmak için Trafik Kurallarına Uymak Gerekir

Trafik kazasından korunmak için ister yaya ister sürücü olsun, konulan kurallara uyulması gerekir. Örnek vermek gerekirse, alkol alan bir sürücünün direksiyon başına geçmesi doğru olmaz. Emniyet kemeri olmayan bir kişinin araçta kaza yapması halinde can kaybı yaşama ihtimali oldukça yüksektir. Bu noktalar kazalara karşı önem taşır.

Trafik Kazalarının Sebeplerinin Oranları

Trafik kazası sebepleri incelendiği zaman, bu sebeplerin temelinde çoğu zaman sürücü ihmali olduğu bilinmektedir. Trafik kazası sürücülerin hatalı davranışları yanı sıra, yayaların hatalı davranışlarından dolayı da meydana gelebilir. Örnek vermek gerekirse, yayaların kendileri için ayrılmış olan yoldan gitmemeleri, yayaların aniden sürücülerin önüne çıkmaları kazalara neden oluyor. Bu nedenle yayaların da trafik eğitimi alması gerekiyor.

Trafik kazalarını önlemek adına, ilk olarak kazalara nelerin sebep olduğunu bilmek gerekiyor. Derinlemesine araştırma yapılmadan alınan önlemler, ne yazık ki kalıcı sonuçların alınmasını sağlamıyor. Bu nedenle de daha etkili sonuçlar alınması gerekiyor.

Trafik Kazalarına Karşı Kalıcı Sonuçların Alınması için Neler Yapmak Gerek?

Trafik kazası nedenleri temeline inmek, bu kazalara karşı alınması gereken önlemler karşısında yol gösterici olur. Her şeyden önce trafik kazalarına karşı trafik kurallarına uymak gerekiyor. Uymayan kişilerin uygun dille uyarılmaları ve bu kişilerin gerekirse cezai yaptırımlar ile cezalandırılması gerekiyor. İnsanlar ancak bu sayede kuralları delmenin sonuçları konusunda bilinçli hale geliyorlar.

Trafik Kazası Bugün

Trafik kazası yüzünden her yıl yüzlerce can kaybı yaşanmaktadır. Kazalar nedeni ile hasar gören malların sayısı özellikle son zamanlarda dikkat çekici bir artış göstermiştir. Bugünkü trafik kazası haberleri olarak yansayan haberlerdir.

Trafik kazası olaylarının azalması içi ilk olarak bu kazaları neyin oluşturduğunu bilmek gerekir. Trafik kazalarının altında yatan neden sürücüden kaynaklı, yayalardan kaynaklı ya da dış etmenlerden kaynaklı olabilir.

Trafik Kazasının Nedenleri Araştırılmadan Kazaların Önlenmesi Mümkün Değildir

Trafik kazası sebepleri temelinden öğrenilmediği takdirde, bu kazaların sayısını azaltmak için alınan önlemler yeterli gelmez. Trafik kazalarına neden olan sebeplerden bazıları şu şekilde sıralanabilir;

Alkollü araç kullanmak

Hız limitine uymamak

Hatalı solama yapmak

Öndeki aracı az mesafeden takip etmek

Kırmızı ışıkta geçmek

Yayaya geçiş üstünlüğü vermemek

Aniden yola çıkmak

Dikkatsiz davranmak

Kazaları azaltmak için cezai yaptırım uygulamak yeterli olmaz. Toplumun her bireyi bilinçlendirilmeli ve gerekli eğitimler verilmelidir. Olayın sonuçlarının ne kadar ciddi olduğu açık ve net bir şekilde ortaya konmalıdır.

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Trafik Kazası Ölümleri

Trafik kazası sonucu ölümler büyük oranda dikkatsizlik ve bilinçsizlik sonucunda yaşanıyor. Ülkemizde ölümlerin birçoğu trafik kazalarından dolayı oluyor. Yapılan araştırmalara göre trafik kazaları 2018 yılında 428 bin 74 kere gerçekleşmiş.

Bu kazalar sonucunda da ne yazık ki 3 bin 373 kişi yaşamını yitirmiş. Bu kadar çok kazanın yaşanmasının en temel nedeni ise kurallara uyulmamasıdır. Alkollü bir şekilde trafiğe çıkmak, hatalı sollama yapmak gibi nedenlerden dolayı pek çok kişi ya yaşamını yitiriyor ya da fiziksel hasara uğruyor.

Trafik Kazalarındaki Acı Tablo

Türkiye’de sık sık trafik kazaları yaşanıyor. Bu kazaların birçoğu ufak hasarlar ile atlatılsa da ölüm ile sonuçlanan da pek çok kaza gerçekleşiyor. 2018 yılına ait raporda yaşanan trafik kazalarının 2 bin 712’si ölüm ile sonuçlandığı ortaya çıkmıştır. 183 bin 710 kazada ise yaralanmalar meydana gelmiştir.

Ölümlü trafik kazalarının sayılarının düşürülebilmesi için yetkililer sık sık kurallara uyulması gerektiğinin altını çiziyor. Ayrıca kurallara uymayan kişilere de caydırıcı olabilmesi için ağır yaptırımlar uygulanmalıdır.

Ankara'daki feci trafik kazası Haberleri

Trafik kazası haberleri nedeni ile yüreklerimiz burkuluyor. Her yıl meydana gelen trafik kazaları yüzünden yüz binlerce can kaybı yaşanıyor. Dünyanın diğer ülkelerinde de durum farklı değil.

Trafik kazaları son 5 yıldır giderek artan bir ivmeye sahip. Eğer önlem alınmazsa, kazalar yaşanmaya devam ederek hem can kaybı hem de mal kaybı gibi olumsuzluklar ortaya çıkacaktır. Bilinçli bir birey olmanın sorumluluğunu üzerimize alarak, trafik kurallarına uymalıyız. Bu sayede meydana gelen trafik kazalarının sayısının azaldığını göreceksiniz.

Trafik Kazası Yaşanmasındaki Neden Nedir?

Trafik kazası nedenleri farklı farklıdır. Yaşanan kazaların sayısının azaltılması bu kazaların neden meydana geldiğini anlamaktan geçer. Eğer temel nedenler ortaya çıkarılmaz ise, kazalar geçici olarak önlense de uzun vadede aslında kalıcı çözümler bulunmadığı ortaya çıkar. Trafik kazalarına neden olan etmenler arasında;

Alkollü araç kullanmak

Trafik kurallarına uymamak

Kötü hava koşulları

Hız limitini aşmak

Hatalı araç sollaması yapmak

Yayaya geçiş üstünlüğü tanımamak yer alır.

Trafik Kazası Videosu

Trafik kaza videoları, kazanın nasıl meydana geldiğini anlayıp, kusurlu tarafı tespit etmek için oldukça önemli sayılmaktadır. Trafik kazası videoları sayesinde, meydana gelen trafik kazasının tam olarak nerede, ne zaman ve nasıl oluştuğunu kestirerek, net karar vermek ve kusurlu tarafın belirlenmesi konusunda zorlanmamak mümkündür. Ankara trafik kazası son dakika video.

Genel manada sürücülerin kusurları sebebiyle ortaya çıkmakta olan trafik kazaları, her yıl birçok kişinin hayatını kaybetmesine sebep olmaktadır. Kuralların ihlal edilmesi ve dikkatsizlik sonucu trafik kazalarının meydana gelmesi için, Mobese kameralarının arttırılması ve trafik cezalarının katlanması gerekmektedir.

2018 Trafik Kazası Verileri

2018 yılında yaşanan trafik kazalarının verileri dikkate alındığında, ortaya çıkan sonucun azımsanmayacak miktarda fazla olduğu gözlemlenmektedir.

Trafik kazası görüntüleri ve tutanakların derlenmesi sonucu ortaya çıkan veriler sonucunda, 2018 yılında 428 bin 74 trafik kazasının meydana geldiği anlaşılmıştır. AA muhabirinin yapmış olduğu araştırmaya göre meydana gelen kazalarının 2 bin 712’si ölümle, 183 bin 710’u yaralanmayla, 241 bin 652’si ise maddi kayıplarla sonuçlanmıştır. Diğer yıllara göre daha az bir oranla ortaya çıkan trafik kazaları, genel manada sürücü kaynaklı oluşmaktadır.

Trafik Kazası Fotoları

Trafik kazası fotoları sayesinde kaza için tutulan formlar açıklığa kavuşmuş olur. Yazılan metinlerin fotoğraf ile desteklenmesi sayesinde, yazılan metinler hem kanıtlanmış hem de desteklenmiş olur. Bu nedenle eğer olursa kaza sonrasında kazanın fotoğrafını çekmeyi ihmal etmeyin. Aracınızda trafik kazası yaşanması ihtimaline karşı muhakkak birkaç form bulundurun.

Trafik Kazalarının Nedenleri Nelerdir?

Trafik kazası nedenleri arasında ilk sırada alkollü araç kullanmak geliyor. Alkollü araç kullanılmaması gerekildiği asla unutulmamalı ve bu kural hiçbir zaman ihlal edilmemelidir. Her yıl trafik kazası nedeni ile yüz binlerce can ve mal kaybı yaşanmaktadır. Bu kazaların nedenini öğrenmeden kazalara karşı önlem alınması mümkün değildir. Nedenlerin temeline inilmeli, bu nedenlere yönelik bir politika geliştirilmelidir.

Trafiğe emniyet kemeri bağlanmadan çıkılmamalıdır

Trafikte yer alan hız limitlerine uyulmalıdır

Alkollü iken direksiyon başına geçilmemelidir

Hatalı solama yapılmamalıdır

Yayaların her zaman geçiş üstünlüğü olduğu unutulmamalıdır

Kırmızı ışıkta geçilmemelidir

Bu kurallara uyulduğu zaman kazalar da kendiliğinde azalacaktır.

Trafik Kazası 9 Kişi yaralandı başkentteki trafik kazası haberi

Ankara’da Buzlanma Sonucu Bilanço Ağır: 9 Yaralı, 25 Aracın Hasar Gördü. Ankara’da Buzlanmanın yol açtığı zincirleme trafik kazası yaşandı. Başkentteki trafik kazasında, 9 kişinin yaralanmasına 25 aracın ise hasar görmesine yol açtı. Ankara’da kar yağışının ardından bazı ana arterlerde buzlanma oluştu.

Yenimahalle’den Ulus yönüne doğru gitmekte olan otomobil, kamyonet ve minibüslerin de bulunduğu 25 araç hasar gördü. Kazada araç içerisinde bulunan 9 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının ağır olmadığı belirtildi.

Tem Otoyolunda Bir Kilometre Ara ile Peşpeşe İki Kaza

Tem Otoyolu’nda bir kilometre mesafe ile aynı güzergah üzerinde arka arkaya iki trafik kazası gerçekleşti. Ankara yolundaki trafik kazasında 9 kişinin yaralandığı ve yaralıların hayati risklerinin olmadığı belirtildi.

İlk kaza, TEM otoyolu Kağıthane mevkiinde gerçekleşti. Aynı yöne giden bir başka aracın sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek kamyonete arkadan çarptı. Kaza sonucunda aracın içinde bulunan 4 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldılar.

Trafik Kazası Ankara 2019

Trafik kazası haberleri nedeni ile her yıl yüzlerce can kaybı yaşanmaktadır. Bu kazaların önüne geçmek için ilk olarak kazaların altında yatan nedenlerin anlaşılması gerekmektedir. Trafik kazasına neden olan sebepler, yayalardan, sürücülerden ve dış etmenlerden meydana gelebilir.

Trafik kazası Ankara haberlerinde trafik kazasına yol açan sebebin çoğu zaman sürücü dikkatsizliği olduğunu görmekteyiz.

Trafik Kazası Nedir?

Trafik kazası Trafik kara yolları Kanunu ile belirlenmiştir. Bu kanun bize kazanın kaza sayılması için olayın kara yolunda meydana gelmesini ve ortaya maddi ya da manevi muhakkak bir zararın doğmasını şart koşuyor.

Trafik Kazası Nedenleri Nelerdir?

Trafik kazalarının altında birden fazla neden yatıyor olabilir. Bu nedenler arasında karşımıza en sık sürücü dikkatsizliği çıkar. Diğer nedenler şu şekilde sıralanabilir;

Alkollü araç kullanmak

Trafik kurallarına uymamak

Hatalı solama yapmak

Kırmızı ışıkta geçmek

Yayaya yol vermemek

Dikkatsiz davranmak

Acemi halde yeterince pratik yapmadan trafiğe çıkmak

Geçiş önceliği vermemek

Trafik Kazası Uygulaması

Trafik kazaları için App uygulamaları kapsamında sitemiz üzerinden en güncel trafik kazası haberlerini takip edebilirsiniz. Son dakika trafik kazaları için sitemiz üzerinden Türkiye’nin neresinde olursa olsun, meydana gelen trafik kazaları hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Trafik kazaları, Türkiye’de meydana gelen ve insan hayatını ciddi oranlarda tehlikeye atan, en büyük risklerden biridir. Her sene milyonlarda insanın hayatını kaybetmesine sebep olan trafik kazalarının yaşanmaması için sürücülerin dikkatli olması ve kurallara uyması oldukça önemlidir.

Son Dakika Trafik Kazaları

Ankara trafik kazası son dakika sincan için sitemiz üzerinden güncel bilgileri takip edebilirsiniz. Trafik kazalarının meydana gelme sebeplerinden bazıları:

Sürücülerin uykusuz olması,

Sinir ve ruh halinde dengesizlikler,

Araçla ilgili kontrol edilemeyen sorunlar ve arızalar,

Yolla ilgili problemler ve koyulmamış uyarılar,

Diğer araçların sebep olduğu hatalar,

Sarhoş araç kullanımı,

Hangi sebepten olursa olsun meydana gelen trafik kazaları neticesinde bedensel ve malvarlıkları açısından hasarlar meydana gelebilir. Kazalar neticesinde ölüm ve yaralanma ile karşılaşmak mümkün olabilmektedir. Bundan dolayı da bilinçli bir sürücü olarak kurallara uymak oldukça önemlidir.

Trafik Kazası Yeni

Yeni olmuş trafik kazası sonrasında mutlaka trafik kazasının olduğu yere mutlaka ambulans çağırılmalıdır. Kazanın gerçekleştiği olay mahalline ambulans gelmeden, kazazedelere katı suretle müdahalede bulunulmamalıdır. Çünkü olay mahallindeki bir yaralıya yapılacak en ufak bir yanlış müdahale yaralının hayatına mal olabilir. Fakat istisnai bir durum olarak eğer olay mahallinde ambulans gelmeden yaralıya müdahalede bulunabilir.

O da şu şekilde olur; eğer kaza olduktan sonra yakınlarda ilkyardım eğitimi almış birisi, sağlık alanında yetkinliğini bulunan bir kişi varsa kazazedeye müdahalelerde bulunabilir. Çünkü kaza gerçekleştikten sonra yaralıya yapılacak müdahale ne kadar erken olursa, yaralının sağlık durumunun iyiye gitmesi yönünde etkili olacaktır.

Trafik Kazası Yeni Yasa

Yeni trafik kazası kanunu ile birlikte eğer bir işçi trafik kazasında hayatını kaybederse ya da yaralı çıkarsa artık ibraname ile işçinin hakları ortadan kalkmayacaktır. İşçi, dahil olduğu trafik kazasındaki haklarını kullanabilecek. Yeni trafik yasası ile birlikte gerekirse işçi trafik kazası geçirdiği için patronundan hem maddi tazminat hem de manevi tazminat alabilecektir.

Trafik Kazası Geçiren Ünlü Son Dakika

Trafik kazası yaşayan ünlü isim, son dakika haberi olarak ekranlara yansımaktadır. Her yıl birçok kazanın meydana geldiği Türkiye’de yaşanan trafik kazalarının yıllık oranı, 1 milyonu aşmaktadır. Sadece 2017 yılında meydana gelen trafik kazalarının sayısı 1 milyon 202 bini aşmıştır.

Bu kadar fazla trafik kazasının meydana geldiği Türkiye’de, trafik kazasında ölen ünlülerin sayısı da bir hayli fazladır. Motosiklet kazası ve otomobil kazası olmak üzere, birçok trafik kazasına kurban giden ünlülerin ölüm sebebi, kendi dikkatsizlikleri olabildiği gibi karşıdan gelen araçların sorumsuzluğu da olabilmektedir.

Trafik Kazaları Ülke Ekonomisine Zarar Verir Doğru Mu Yanlış Mı?

Trafik kazalarının ülke ekonomisine zarar vermesi oldukça doğru bir tezdir. Türkiye, her yıl meydana gelen trafik kazalarının faturalarını maddi ve manevi yönden oldukça büyük zararlarla ödemek zorunda kalmaktadır. Trafik kazalarının ekonomik zararları göz önüne alındığında, Türkiye’nin her yıl 22 milyar TL zarar ettiği anlaşılmaktadır.

Sadece 10 günlük bayram tatilli sürecinde bile ortalama 150 kişinin hayatını kaybetmesine sebep olan trafik kazaları, ülke ekonomisini derinden sarsan problemler arasında yerini almaktadır. Ölümlü trafik kazası verilerine göre hesaplamakta olan oran göz önüne alındığında, sadece 10 günlük bayram tatili sürecinde meydana gelen trafik kazalarının ülke ekonomisine vermiş olduğu zarar, 1 milyar TL’ ye yaklaşmaktadır.

Türkiye Trafik Kazası Verileri

Trafik kazası raporları dikkate alındığında, 2017 yılı ile 2018 yılı arasında oldukça büyük bir farkın oluştuğu gözlemlenmektedir. Trafik kazaları 2017 verileri sonucu, 1 milyon 202 bin 706 kazanın meydana geldiği görülürken, 2018 trafik kazası verilerine gelindiğinde bu sayının 428 bin 74’e indiği görülmektedir.

Ülke ekonomisi açısından bu sayıdaki düşüş oldukça önemli sayılmaktadır ve ülkenin trafik kazaları karşısında aldığı önlemlerin başarılı olduğunu göstermektedir.

Trafik Kazası Vaka Örnekleri

Trafik kazası vakaları dikkate alındığında, bu vakaların büyük kısmının maddi hasarlarla sonuçlanan kazalar olduğu anlaşılmaktadır. Ancak maddi zararla sonuçlanan trafik kazalarının daha fazla olması ölüm sayısının az olduğunu göstermenin aksine, trafik kazalarının çokluğunu kanıtlamaktadır.

Trafik kazası vakalarının 2017 yılında 1 milyon 200 bini aşması, trafik kurallarına uyum konusunda ne kadar büyük problemlerin yaşandığını kanıtlamaktadır. 2018 yılında yayınlanmış olan Karayolu İstatistik Raporunun verilerine göre, toplamda 1 milyon 202 bin 716 adet trafik kazasının meydana geldiği anlaşılmaktadır.

Trafik kazası vaka örnekleri ele alındığında, bu vakaların büyük bir kısmının ölümlü kazalardan meydana geldiği belirlenmiştir.

Trafik Kazalarının Ülke Ekonomisine Zararı

Trafik kazalarının ekonomiye etkisi, azımsanamayacak kadar fazladır. Sadece bir yıl içerisinde ortalama 22 milyar Türk Lirası zarara sebep olan trafik kazaları, sadece 10 günlük bayram tatili içerisinde 1 milyar TL’yi geçecek zarara yol açmaktadır.

Ölümlü kazaların baz alınmasıyla belirlenen bu miktar, trafik kazalarında artış olduğu sürece devamlı olarak yükselecektir. Trafik kazalarının ülke ekonomisine zararını önlemek amacıyla, trafik kazalarının azalmasını sağlayacak tedbirler alınmalıdır.

Trafik Kazasında Yaşamını Yitiren Ünlüler

Trafik kazasında ölen ünlü isimler şu şekilde sıralanabilir:

Arda Öziri: Diriliş Ertuğrul dizisinde Göktuğ karakteriyle tanınan Arda Öziri, 39 yaşında geçirmiş olduğu motosiklet kazası sebebiyle yaşamını yitirmiştir.

Diriliş Ertuğrul dizisinde Göktuğ karakteriyle tanınan Arda Öziri, 39 yaşında geçirmiş olduğu motosiklet kazası sebebiyle yaşamını yitirmiştir. Ajlan Büyükburç: 22 Temmuz 1999 yılında virajı alamadığı için Bodrum’da geçirmiş olduğu trafik kazasında, hayatını kaybetmiştir.

22 Temmuz 1999 yılında virajı alamadığı için Bodrum’da geçirmiş olduğu trafik kazasında, hayatını kaybetmiştir. Barış Akarsu: Bodrum civarındaki Torba kavşağında geçirmiş olduğu trafik kazası sebebiyle, 27 yaşında hayatını kaybetmiştir.

Bodrum civarındaki Torba kavşağında geçirmiş olduğu trafik kazası sebebiyle, 27 yaşında hayatını kaybetmiştir. Erdal Tosun: 29 Kasım 2016 tarihinde, kontrolden çıkan aracın kendi otomobili üzerine düşmesi sonucu, feci şekilde can vermiştir.

29 Kasım 2016 tarihinde, kontrolden çıkan aracın kendi otomobili üzerine düşmesi sonucu, feci şekilde can vermiştir. İsrafil Köse: 2016 yılında geçirmiş olduğu trafik kazasının ardından kaldırıldığı Haydarpaşa Numune hastanesinde yaşamını yitirmiştir.

2016 yılında geçirmiş olduğu trafik kazasının ardından kaldırıldığı Haydarpaşa Numune hastanesinde yaşamını yitirmiştir. Alaattin Us: İzmir Bornova’da kırmızı ışıkta geçen kamyonun kendi aracına çarpması sebebiyle, yaşamını yitirmiştir.

İzmir Bornova’da kırmızı ışıkta geçen kamyonun kendi aracına çarpması sebebiyle, yaşamını yitirmiştir. Onur Bayraktar: Üsküdar’da geçirmiş olduğu motosiklet kazası sebebiyle hayatını kaybetmiştir.

Trafik Kazası Yazı

Trafik kazası yazısı yazılmasının en önemli amaçlarından birisi de hem sürücüleri hem yayaları trafik kazası konusunda bilinçlendirmektir. Çünkü trafik kazalarının meydana gelmesindeki en önemli neden yayaların ve şoförlerin bilinçlenmemesidir. Eğer yayalar ve şoförler, trafik kurallarını öğrenirse ve bu kurallara da uymak için gerekli çabayı sarf eder. Esas itibari ile de trafik kazalarının önüne geçilmiş olur.

Ayrıyeten trafik kazalarının meydana gelmesini engellemek için şoförleri ve yayaları bilinçlendirmek kadar da trafik kazası sonrası konusunda da insanları bilinçlendirmek önemlidir. Çünkü trafik kazasından sonra yapılacak müdahaleler hayati önem arz etmektedir.

Yaralıya yapılan en ufak bir yanlış müdahale yaralının durumunun kötüye gitmesinde etkili olur ve yaralının hayatını kaybetmesi ile sonuçlanabilir. Trafik kazası metni sayesinde de hem trafik kazalarının önüne geçilebilir hem de trafik kazası sonrasındaki müdahaleler konusunda insanlar bilgilendirilebilir.

Trafik Kazasında Ceza Yazılır mı?

Trafik kazası cezası suçlu olan tarafa verilir. Trafik kazası cezaları ise kazanın durumuna göre değişir. Hangi tarafın hatalı olduğu belirlendiğinde masrafları hatalı olan taraf üstlenir.

Trafik kazası ceza ücreti ise kazanın durumuna göre değişmekte olup; 100 TL’den 3.000 TL’ye kadar çıkmaktadır. Eğer hatalı taraf diğer tarafın aracının tamir masraflarını ödeyecekse bu meblağ yükselir.

Rüyada Trafik Kazası Görmek

Trafik kazası rüyada görmek İslam alimleri tarafından genellikle hayra yorulmuyor. Trafik kazasının geliş şekline göre kaza farklı anlamlara gelebiliyor. Trafik kazaları rüyada ilk olarak kişinin özel hayatında problemler yaşayacağı şeklinde yorumlanıyor. Özellikle kişilerin ilişkileri bu dönemde bozulabilir ve araya başka insanlar girebilir. Eğer kazada ölen bir kişi olduğu görülüyorsa, bu durum ilişkideki problemlerin hiçbir zaman düzelmeyeceği anlamına gelebilir.

Neden Trafik Kazası Çok Yaşanıyor?

Trafik kazası haberleri karşımıza her gün muhakkak çıkıyor. Bu haberlerin bu kadar sık görülmesi, kazaların altında yatan nedenlerin merak edilmesine neden oluyor. Peki neden kazalar her yıl yüzlerce insanın canını alıyor ve önemli ölçüde mal kaybı yaşanmasına neden oluyor? Konu hakkında çalışma yürüten kurumların hazırladığı liste şu şekilde;