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Kahramankazan'da "Bir kap da siz bırakın"

Kahramankazan'da "Bir kap da siz bırakın", Can dostlarımız unutulmadı, Dostlarımız unutulmadı Su kapları yerleştirildi, Onlar Bize Emanet Bir Kap Suda Sen Koy.
Başkan Oğuzdan anlamlı çağrı mask
BİR KAP SUDA SEN KOY mask
Kahramankazan'da "Bir kap da siz bırakın" mask
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Can dostlarımız unutulmadı

Başkan Oğuzdan anlamlı çağrı, Kahramankazan Belediyesi hayvanlarının havaların ısınmasıyla birlikte sokaklarda yaşayan can dostlarımızın sıcaklardan olumsuz etkilenmemesi için park ve bahçelere su kapları yerleştirdi. Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz da vatandaşlara ev ve işyerlerinin önlerine bir kap su bırakmaları çağrısında bulundu.

Onlar Bize Emanet Bir Kap Suda Sen Koy

Yerel yönetimler alanında yaptığı çalışmalarla Türkiyeye örnek olan Kahramankazan Belediyesi sokak hayvanları konusundaki uygulamalarıyla da fark yaratıyor. Belediye ekipleri havaların ısınmasıyla birlikte sokak hayvanlarının sıcaklardan olumsuz etkilenmemesi için park ve bahçelere su kapları yerleştirdi.

Ekipler yerleştirilen bu su kaplarının sürekli dolu kalmasını sağlayarak sokak hayvanlarına yardımcı oluyor. Ayrıca Kahramankazan Belediyesi Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde bulunan sokak hayvanlarının ise günün en sıcak olduğu saatlerde suyla temas ettirilerek serinlemeleri sağlanıyor. Bu kapsamda sokak hayvanlarının yaşadığı kulübeler düzenli olarak sulanıyor.

"Bir kap da siz bırakın"

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz da sokak hayvanlarına karşı duyarlı olmanın görevleri olduğunu belirterek Onlar bizim yaşam alanımızı paylaştığımız dostlarımız. Dostlarımız için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz dedi. Başkan Oğuz vatandaşlara ev ve işyerlerinin önlerine sokak hayvanları için bir kap su bırakmaları çağrısında bulundu.

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Bugün 13:09 TSİ Ankara/ Kahramankazan- Yaşam

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