Bursa'da şifa kaynağı: Keramet Kaplıcası'na Bayram Bereketi

Doğa Harikası Keramet Ilıcası'na Bayram Bereketi

Bursa Orhangazi’ye 18 km uzaklıktaki Keramet mahallesinin İznik Karayolu’na çok yakın bir kısmında yer alan Ilıca, doğal sade bir SİT alanıdır. Ilıcanın sodalı olan suyunun, kapsadığı değişik mineraller açısından cilt ve ten hastalıklarına da iyi geldiği belirtilmektedir.

Çok Az Bilinen Keramet Ilıcası

Doğal Natürel bir havuz görünümündeki ılıcanın kayaların arasından aralıksız kaynayan suyu, özellikle yakın şehir ve ilçelerden her mevsim yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi odağıdır.

Keramet ılıcası her mevsim açık havada şifa sunuyor

Göl ile ılıca arasında yalnızca 200 m. kadar uzaklık vardır. Göle bu kadar yakın bir başka ılıca yoktur.

Sakin ve huzurlu etrafı, harika doğal güzellikleri ve seyrine doyum olmayan güneşin batışı ile İznik Gölü manzarası görülmeye değer çok az bilinen muhteşem yerdir.

Keramet Ilıcasına Nasıl Gidilir

Erişim Yalova doğrultusundan Ilıca’ya Bursa karayolunu kullanarak, Orhangazi´ye geldiğinizde kent merkezindeki ışıklardan sola doğru İznik doğrultusuna doğru sapacaksınız. Bu rota takip ederek yol üzerindeki Keramet semtini geçtikten sonra Ilıca’ya gelebilirsiniz.

Bursa doğrultusundan Ilıca’ya Yalova karayolunu kullanarak,. Orhangazi´ye geldiğinizde kent merkezindeki ışıklardan sola doğru İznik doğrultusuna doğru sapacaksınız. Bu rota takip ederek yol üzerindeki Keramet Semtini geçtikten sonra Ilıca’ya gelebilirsiniz.