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Şehit Uzman Onbaşı Halil Kurt'un Dörtyol'daki baba evinde yas

Hatay'a şehit ateşi düştü! Halil Kurt , Şehit Uzman Onbaşı Halil Kurt'un baba evinde yas, Son dakika: Azez'de 1 şehit 5 yaralı, Şehit Halil Kurt Kilis'ten uğurlandı.
Şehit Uzman Onbaşı Halil Kurt'un Dörtyol'daki baba evinde yas mask
Milli Savunma Bakanlığının Olay Hakkında Açıklaması mask
Son dakika: Azez'de 1 şehit 5 yaralı mask
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Şehit Uzman Onbaşı Halil Kurt'un Dörtyol'daki baba evinde yas

SURİYE'nin Tel Rıfat bölgesinde bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri üssüne, PKK ve PYD'li teröristler, tarafından düzenlenen ALÇAKÇA saldırıda Hatay Dörtyol ilçesinde Halil KURT Şehit düştü.

Milli Savunma Bakanlığının Olay Hakkında Açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı'nca Tel Rıfat bölgesindeki PKK/YPG'li teröristlerin, 'Zeytin Dalı' harekat alanında bulunan üsse yaptıkları tanksavar saldırısında 1 askerin şehit olduğu, 5 askerin de yaralandığı açıklandı.

Bakanlığın yazılı açıklamasında, "Tel Rıfat bölgesindeki PKK/YPG’li teröristlerin Zeytin Dalı Harekat Alanında bulunan bir üs bölgemize 09 Haziran 2019 tarihinde yaptıkları tanksavar saldırısı sonucu, 1'i ağır olmak üzere 6 kahraman silah arkadaşımız yaralanmış, hastaneye sevk edilen yaralılardan bir kahraman silah arkadaşımız yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.

Son dakika: Azez'de 1 şehit 5 yaralı

Bölgede tespit edilen terörist hedefleri ateş destek vasıtalarımız ile derhal ateş altına alınmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet,  kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz" denildi.

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