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Türkiye Şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ı Unutmadı

Türkiye Şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ı Unutmadı. Şenay Aybüke Yalçın kimidr? neden öldü? Kaç yaşındadır?

Adı Okula Verildi mask
Türkiye'nin kalbinde ve hiç unutulmadı mask
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Türkiye Şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ı Unutmadı

Şehit Öğretmen Aybüke YALÇIN. Daha 22 yaşında. 8 aylık öğretmendi. Aybüke Yalçın kimdir nereli kaç yaşında şehit oldu. Aybüke öğretmen neden şehit oldu? 

Batman'ın Kozluk ilçesinde görev yaparken, PKK'lı teröristlerin hain saldırısı neticesinde şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın, ölümünün 2'nci yılında memleketi

Çorum'un Osmancık ilçesindeki kabri başında anıldı.

Batman'da PKK'lı teröristlerin alçak saldırısı sonucu 8 aylık genç öğretmen Aybüke Yalçın şehit oldu. Batman’ın Kozluk İlçesi’nde PKK’lı hainlerin alçak saldırısı sonucu, gencecik bir öğretmen ve bir asker şehit oldu.

Teröristlerin kurdukları pusuda ateş açmaları sonucu Kozluk Çok Programlı Anadolu Lisesi’nde müzik öğretmeni 23 yaşındaki Şenay Aybüke Yalçın önce yaralandı. Yaralı öğretmen kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

 

Adı Okula Verildi

Şehit öğretmen Yalçın'ın adı görev yaptığı Batman Kozluk Çok Programlı Anadolu Lisesi'ne verildi. Okulun tabelası 'Şehit Şenay Aybüke Yalçın Çok Programlı Anadolu Lisesi' olarak değiştirildi. 

Türkiye'nin kalbinde ve hiç unutulmadı

Şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın şehadetinin 2'inci yıldönümünde; Tüm Türkiye'de anılırken,  Kabri başında da Şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'nın ailesi ve sevenleri tarafında kabri başında dualarla anıldı.

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