Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 20:52 TSİ- Gündem G: Bugün 20:53 TSİ

Ankara’da sele kapılan bir kadın hayatını kaybetti

ANKARA’da, evinin bahçe kapısını kapatmaya çalışırken sel suyuna kapılan Ayşe Arslan (56), hayatını kaybetti.
Ankara’da sele kapılan bir kadın hayatını kaybetti mask
Büyütmek için resme tıklayın

Ankara’da sele kapılan bir kadın hayatını kaybetti

ANKARA’da, evinin bahçe kapısını kapatmaya çalışırken sel suyuna kapılan Ayşe Arslan (56), hayatını kaybetti.

Olay, Çankaya ilçesine bağlı Karataş Mahallesi’nde meydana geldi. Kent genelinde etkili olan sağanak yağış, Karataş Mahallesi’nde sele sebep oldu. Burada birçok evi su basarken, sel sularına engel olmak için bahçe kapısını kapatmaya çalışan Ayşe Arslan, sulara kapıldı.

Yaklaşık 100 metre öte de büze takılan Arslan, köylüler tarafından sudan çıkartıldı. Arslan’ın hareketsiz durduğunu gören köy ahalisi, durumu sağlık, AFAD ve jandarma ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, hareketsiz şekilde yerde yatan Arslan’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Arslan’ın cansız bedeni hastane morguna kaldırılırken, jandarma ekipleri ise köyde incelemelerde bulundu.

‘BAHÇE KAPISINI KAPATMAYA ÇALIŞIRKEN SELE KAPILDI’

Olayı anlatan görgü şahitlerinden Mustafa Ulu, “Ayşe Arslan, bahçe kapısını kapatmaya çalışırken suya kapıldı. Aşağıda büze takılmıştı. Biz onu çıkardık oradan, vefat etmişti. Daha sonra muhtarı aradık, ambulans ve ekipler geldi. Ambulans geldiğinde kadını vefat etmiş halde buldu” dedi.

Jandarma ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Bugün 20:52 TSİ DHA Ankara- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Alfa Haber Ajansı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Alfa Haber Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Şehir Markaları

1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı parlatın.

0 (312) 995 05 01
Reklam bilgi
Anket Çocuklarınızın "Babalar Günün"de hediye almamasına kırılır mısınız?
Keçiören Belediyesinden Basın açıklaması mask
Keçiören Belediyesinden Basın açıklaması
Çankaya'da Parklar Rengarenk mask
Çankaya'da Parklar Rengarenk
Çankaya'da Hoş Geldin Bebek Projesi mask
Çankaya'da Hoş Geldin Bebek Projesi
Altınok: Problemlerin Nasıl Çözüleceği İle İlgileniyoruz mask
Altınok: Problemlerin Nasıl Çözüleceği İle İlgileniyoruz
Kahramankazan'da İlaçlama Çalışmaları Yapılıyor mask
Kahramankazan'da İlaçlama Çalışmaları Yapılıyor
Çankaya Evleri Yaz Döneminde Açık mask
Çankaya Evleri Yaz Döneminde Açık
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 11 B
CHP Denizli Milletvekili Arslan Hayatını Kaybetti mask
CHP Denizli Milletvekili Arslan Hayatını Kaybetti
Erdoğan'dan CHP'li Arslan'ın eşi ve oğluna başsağlığı telefonu mask
Erdoğan'dan CHP'li Arslan'ın eşi ve oğluna başsağlığı telefonu
2020 Avrupa Şampiyonasına doğru Türk'ün Ayak Sesleri mask
2020 Avrupa Şampiyonasına doğru Türk'ün Ayak Sesleri
Ankara'ya Gerede Su Tüneli'nden Memba Suyu Akacak mask
Ankara'ya Gerede Su Tüneli'nden Memba Suyu Akacak
Türkiye-Fransa maçı TRT 1'de mask
Türkiye-Fransa maçı TRT 1'de
Bursa'da şifa kaynağı: Keramet Kaplıcası'na Bayram Bereketi mask
Bursa'da şifa kaynağı: Keramet Kaplıcası'na Bayram Bereketi

GALERİ

Komandolar Hakurk bölgesinde 14 odalı Mağarayı İmha Etti mask
Komandolar Hakurk bölgesinde 14 odalı Mağarayı İmha Etti
Ankara'da sağanak sele neden oldu mask
Ankara'da sağanak sele neden oldu
Türkiye'nin İlk açık hava müzesi altınköy'de yaza merhaba mask
Türkiye'nin İlk açık hava müzesi altınköy'de yaza merhaba
İstanbul Belgrad Ormanı'na "atlı korumalar" ile güvende mask
İstanbul Belgrad Ormanı'na "atlı korumalar" ile güvende
Ankara’nın Müzelerinde Tarih ve Sanat Birarada mask
Ankara’nın Müzelerinde Tarih ve Sanat Birarada
Son Dakika: Ankara'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı mask
Son Dakika: Ankara'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 11 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL