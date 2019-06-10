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Judo Genç Milli Takımı Balkan üçüncüsü oldu

Genç Milli Judo Takımı, Bosna Hersek'in Zvornik kentinde yapılan Gençler Balkan Şampiyonası'nda takım halinde üçüncü oldu. 
Judo Genç Milli Takımı Balkan üçüncüsü oldu mask
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Judo Genç Milli Takımı Balkan üçüncüsü oldu

Genç Milli Judo Takımı, Bosna Hersek'in Zvornik kentinde yapılan Gençler Balkan Şampiyonası'nda takım halinde üçüncü oldu. 

Gençler Balkan Judo Şampiyonası'nda, Ay-yıldızlı Milli takım üçüncülük kürsüsünde yer aldı. Bosna Hersek'in Zvornik kentinde yapılan son gün müsabakalarında judokalar tatamiden 1 gümüş ve 5 bronz madalya ile ayrıldı.

Ay-yıldızlı millilerimiz, şampiyonayı toplamda 1 altın, 2 gümüş ve 11 bronz

Ay-yıldızlı millilerimiz, şampiyonayı toplamda 1 altın, 2 gümüş ve 11 bronz madalya ile tamamladı. Ülke sıralamasında birinci Romanya, ikinci ise Bosna Hersek oldu. 

Son gün karşılaşmalarında; kadınlar +78 kg'da Yağmur Şengül gümüş, 70 kg'da Burcu Aksoy, 78 kg'da Esra Önder ve Saliha Taşan bronz madalyanın sahibi oldu. Erkeklerde; 90 kg'da Can Güzel ve +100 kg'da Hakan Akar bronz madalya ile kürsüde yer aldılar. 

Bugün 11:00 TSİ DHA Ankara- Spor

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