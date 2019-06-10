Judo Genç Milli Takımı Balkan üçüncüsü oldu
Genç Milli Judo Takımı, Bosna Hersek'in Zvornik kentinde yapılan Gençler Balkan Şampiyonası'nda takım halinde üçüncü oldu.
Gençler Balkan Judo Şampiyonası'nda, Ay-yıldızlı Milli takım üçüncülük kürsüsünde yer aldı. Bosna Hersek'in Zvornik kentinde yapılan son gün müsabakalarında judokalar tatamiden 1 gümüş ve 5 bronz madalya ile ayrıldı.
Ay-yıldızlı millilerimiz, şampiyonayı toplamda 1 altın, 2 gümüş ve 11 bronz
Ay-yıldızlı millilerimiz, şampiyonayı toplamda 1 altın, 2 gümüş ve 11 bronz madalya ile tamamladı. Ülke sıralamasında birinci Romanya, ikinci ise Bosna Hersek oldu.
Son gün karşılaşmalarında; kadınlar +78 kg'da Yağmur Şengül gümüş, 70 kg'da Burcu Aksoy, 78 kg'da Esra Önder ve Saliha Taşan bronz madalyanın sahibi oldu. Erkeklerde; 90 kg'da Can Güzel ve +100 kg'da Hakan Akar bronz madalya ile kürsüde yer aldılar.
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Yorum yazarak Alfa Haber Ajansı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Alfa Haber Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz