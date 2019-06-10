Ankara'da sele kapılarak ölen kadın toprağa verildi

ANKARA'da sele kapılarak yaşamını yitiren Ayşe Arslan (56), gözyaşları arasında toprağa verildi.

Çankaya ilçesi Karataş Mahallesi'nde oturan Ayşe Arslan, dün akşam meydana gelen sel felaketinde, evinin bahçe kapısını kapatmaya çalışırken taşkın suyuna kapılarak sürüklendi. Yaklaşık 100 metre ileride çevre sakinleri tarafından bulunan Arslan'ın, öldüğü belirlendi.

Ayşe Arslan için bugün Karataş Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Çankaya Kaymakamı Hüdayar Mete Buhara da katıldı. Taziyeleri kabul eden Ayşe Arslan'ın eşi Abdurrahman Arslan, büyük üzüntü yaşadı. Cenazede Ayşe Arslan'ın eşarbı, tabutunun üzerine örtüldü. Öğle kılınan cenaze namazının ardından Arslan'ın cenazesi, evinin önüne götürüldü. Burada helallik alınmasının ardından Ayşe Arslan'ın cenazesi, mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Öte yandan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hüseyin Özcan ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Kemal Çakakoğlu, Arslan Ailesi'ne taziye ziyaretinde bulundu.