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Gölbaşı Mogan Gölü'nde çocuk cesedi bulundu

ANKARA'nın Gölbaşı ilçesindeki Mogan Gölü'nde, kız çocuğu cesedi bulundu.
Gölbaşı Mogan Gölü'nde çocuk cesedi bulundu mask
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Gölbaşı Mogan Gölü'nde çocuk cesedi bulundu

ANKARA'nın Gölbaşı ilçesindeki Mogan Gölü'nde, kız çocuğu cesedi bulundu.

Mogan Gölü'nde öğleden sonra suyun yüzeyinde ceset görenler, polise haber verdi. Gölbaşı Emniyet Müdürlüğü ekipleri, cesedi gölden çıkardı. 14-15 yaşlarında kız çocuğuna ait cesedin üzerinden kimlik çıkmadı.

Gölbaşı Mogan Gölü'nde bulunan çocuk cesediinceleme için Gölbaşı Şehit Ahmet Özsoy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Ceset, göl çevresinde yapılan incelemeden sonra otopsi yapılmak üzere Gölbaşı Şehit Ahmet Özsoy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bugün 19:54 TSİ DHA Ankara- Asayiş

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