İsmail Küçükkaya Nereli? İsmail Küçükkaya Kimdir?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayları Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım’ın karşılıklı yapacakları açık oturumun yayını, gazeteci İsmail Küçükkaya’nın moderatörlüğünde gerçekleştirilecek. Yapılan son açıklamalara göre 16 Haziran günü yapılacak olan ortak yayında canlı yayın programının sunuculuğuna İsmail Küçükkaya’nın seçildiği belirlendi.

Bu haber sonrasında pek çok internet kullanıcısı, İsmail Küçükkaya kimdir, aslen nerelidir, kaç yaşındadır gibi soruların yanıtlarını merak ediyor. İnternet üzerinden yapılan aramalarda öne çıkan isimlerden biri olan İsmail Küçükkaya’nın hayatı ve kariyerine dair tüm merak edilen soruların yanıtlarını ve çok daha fazlasını haber yazımızın içeriğinde bulabilirsiniz.

İsmail Küçükkaya Kimdir?

Kariyerine gazetecilik ve haber sunuculuğu yaparak devam eden İsmail Küçükkaya 20 Ocak 1972 tarihinde, Kütahya’nın Simav ilçesinde dünyaya geldi. Annesinin adı Halise Küçükkaya, babasının adı ise Yunus Küçükkaya’dır. İlk ve ortaokul öğrenimini doğduğu ilçe olan Simav’da tamamlayan İsmail Küçükkaya, 1993 yılında da Ankara Gazi Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nü bitirerek lisans eğitimini tamamladı.

İsmail Küçükkaya Gazetecilik Kariyeri

Ünlü gazeteci ve haber sunucusu İsmail Küçükkaya’nın kariyeri de geniş kitleler tarafından merak ediliyor. Son dönemin en dikkat çekici isimlerinden biri olan İsmail Küçükkaya’nın, hala devam eden gazetecilik yaşamında hangi görevlerde çalıştığına dair tüm detayları haber yazımızın devamında bulabilirsiniz.

Üniversiteden mezun olduktan sonra gazetecilik kariyerine adım atan İsmail Küçükkaya, 1991 yılında Hürriyet Gazetesi’nde muhabirlik görevini üstlenerek gazetecilik kariyerine resmen başladı. Hürriyet Gazetesi’nde bir müddet bu şekilde görev aldıktan sonra kariyerine Sabah ve Star gazetelerinde devam etti. Muhabirliğin yanı sıra bazı gazetelerde köşe yazarlığı da yapmaya başlayan İsmail Küçükkaya, daha sonra Akşam gazetesine geçiş yaptı. 2003 yılında köşe yazarlığına da devam ederek SkyTürk TV’de Ankara temsilcisi görevini üstlendi ve bu şekilde çalışmaya başladı.

Bu görevden sonra 2005 ile 2008 yılları arasında daha önceden muhabirlik ve köşe yazarlığı yapmış olduğu Akşam Gazetesi’nin Ankara temsilciliği görevine getirildi. 2008 yılında bu görevinin sonlanmasının ardından İsmail Küçükkaya, Akşam Gazetesi’nin genel yayın yönetmeni olarak gazetecilik kariyerini sürdürmeye devam etti. Haziran 2013 tarihinde Gezi Parkı olaylarının yaşanmasının ardından görevinden alındı.

İsmail Küçükkaya gazetecilik ve haber sunuculuğu kariyerine televizyon ekranlarından devam etmektedir. Zira 2013 yılının Eylül ayında Fox TV’de yayınlanmaya başlayan “Çalar Saat” adlı sabah programını hala sunmaya devam etmektedir. Çalar Saat programı her sabah erken saatlerde Fox TV ekranlarından izleyicilerle buluşmaktadır.

İsmail Küçükkaya’nın Yayımlamış Olduğu Kitaplar

Gazeteci ve haber sunucusu İsmail Küçükkaya’nın habercilik kariyerinin yanında aynı zamanda yazıp yayımlamış olduğu kitapları bulunmaktadır. İlk olarak 2008 yılında yayımlamış olduğu “Cumhuriyetimize Dair” adlı bir kitabı sevenlerine sunan İsmail Küçükkaya, daha sonra 2012 yılında ünlü tarih profesörü İlber Ortaylı ile birlikte kaleme aldığı “Cumhuriyet’in İlk Yüzyılı” adlı kitapta da kendine ait bir bölümü bulunmaktadır.

İsmail Küçükkaya’nın kalemini konuşturduğu son kitabı ise 2016 yılında yayımlanan” Korkma” adlı kitabıdır. Bu kitabının ardından İsmail Küçükkaya televizyon ekranlarından haber sunuculuğuna devam etmektedir.

İsmail Küçükkaya’nın Yayımlamış Olduğu Kitaplar

Türk televizyonlarında 2013 yılından bu yana süren “Çalar Saat” programının sunucusu ve genel yayın yönetmeni İsmail Küçükkaya’nın kariyerindeki bu istikrarlı çalışmasına dair layık görüldüğü pek çok ödül de bulunmaktadır. Bunlar arasında en dikkat çekenler ise başta 2017 yılında Altın Kelebek Ödülü – En İyi Erkek Haber Sunucusu aday gösterildi. Yine aynı yıl içerisinde Türkiye Altın Marka Ödülü – Yılın Televizyon Sunucusu Ödülü’nü kazandı. Geçtiğimiz 2018 yılında ise İsmail Küçükkaya, MGD Ödülü – En İyi Sabah Haber Kuşağı ödülüne layık görüldü.

İsmail Küçükkaya Ne Zaman Moderatörlük Yapacak

Daha önceden uzun bir televizyon programı sunuculuğu geçmişi bulunan İsmail Küçükkaya, özellikle yerel ve başkanlık seçimi gibi seçim dönemlerinde televizyon ekranlarında sıklıkla görünen simalardan biri arasında yer almaktadır. Bunun akabinde son olarak, vatandaşlar tarafından merakla beklenen İstanbul Belediye Başkanlığı seçimleri için aday olan isimler Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım’ın karşılaşacağı açık oturumun sunuculuk görevine getirildi.

Türk televizyon tarihinde bir ilk olarak iki rakip başkan adayı olan Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu’nun karşılıklı konuşma ve tartışma yapacağı programın sunuculuğunu üstlenen İsmail Küçükkaya, bu haberin basına verilmesinin ardından hakkında en çok araştırma yapılan isimlerden biri haline geldi.

İsmail Küçükkaya’nın kısa biyografisini verdikten sonra üstenmiş olduğu sunuculuk ve moderatörlük görevini 16 Haziran Pazar günü gerçekleştireceği bildirildi. Vatandaşlar tarafından merakla beklenilen canlı yayının tüm televizyon kanallarından ortak yayınlanacağı açıklandı.