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Anadolu Efes Fenerbahçe Maçı Hangi Kanalda Saat Kaçta?

Anadolu Efes Fenerbahçe Maçı Ne Zaman Saat Kaçta? Anadolu Efes – Fenerbahçe Beko 2. Maç Hangi Kanalda? Anadolu Efes Fenerbahçe Maçı Hangi Kanalda Saat Kaçta?

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Anadolu Efes Fenerbahçe Maçı Hangi Kanalda Saat Kaçta? mask
Anadolu Efes Fenerbahçe Maçı Hangi Kanalda Saat Kaçta? mask
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Anadolu Efes Fenerbahçe Maçı Ne Zaman Saat Kaçta? Anadolu Efes – Fenerbahçe Beko 2. Maç Hangi Kanalda?

Anadolu Efes ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan Basketbol Süper Ligi Play-off final serisinin ikinci karşılaşması tüm basketbol severler tarafından yakından takip ediliyor. İnternet üzerinden yapılan aramalarda şampiyonu belirleyecek olan Play-off final serisi müsabakalarının ikincisinin ne zaman yapılacağı merak ediliyor.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi Play-off final serisinin ilk maçında Fenerbahçe Beko, deplasmanda karşılaştığı Anadolu Efes’i 73 – 56’lık skorla mağlup etmeyi başardı. Şimdi gözler play-off final serisinin ikinci maçına çevrildi. İşte Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko play off final serisi ikinci maçı ne zaman sorusunun yanıtı…

Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko arasındaki Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ikinci maçı hangi kanalda yayınlanacak? Final serisinde karşı karşıya gelecek olan iki büyük basketbol takımını diğer 4 maçta nasıl performans gösterecek? Merak edilen tüm bu soruların yanıtları haber yazımızın devamında yer alıyor. İşte Anadolu Efes Fenerbahçe Beko final serisi maç programı…

Geçtiğimiz gün oynanan Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play off final serisi ilk maçının ardından gözler ikinci maça çevrildi. Spor severler tarafından merakla beklenen maç öncesinde Anadolu Efes Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda ve Anadolu Efes Fenerbahçe Beko maçı ne zaman sorularının yanıtları aranıyor.

Dün akşam oynanan play off final serisinin ilk maçının ardından Fenerbahçe Beko güçlü rakibini deplasmanda devirmeyi başararak final serisinde 1-0 öne geçmeyi başardı. Dört galibiyete ulaşan takımın 2018 – 2019 basketbol sezonu şampiyonluk kupasını kaldıracağı final serisi hakkında tüm merak edilen soruların yanıtları ve bilinmesi gereken detaylar haberimizde yer alıyor.

Anadolu Efes Fenerbahçe Maçı Hangi Kanalda Saat Kaçta? 

Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko arasında oynanacak olan play off final serisinin ikinci karşılaşması 11 Haziran Salı Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanacak.

Saat 18.45’te başlayacak olan zorlu müsabaka iki farklı yayın kanalından ekranlara gelerek sporseverler ile buluşacak. Karşılaşmanın yayıncı kuruluşlarından biri TRT Spor olurken bir diğeri de Tivibu Spor 2 kanalı olarak belirlendi.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi Play Off Final Serisi Programı

Nefeslerin tutulduğu, büyük bir heyecanla beklenilen ve 2018 – 2019 basketbol sezonu süper lig şampiyonunu belirleyecek olan play off final serisinin maçları başladı. Geçtiğimiz günlerde Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play off final serisi ilk maçı oynanmıştı.

9 Haziran Pazar günü oynanan bu zorlu maçın ardından Fenerbahçe Beko, güçlü rakibi Anadolu Efes’i deplasmanda 73 – 56 skorla devirmeyi başardı ve final serisinde 1-0 öne geçti. Play off final serisinde 4 maça ulaşan takımın şampiyonluk kupasını kaldıracağı final serisinin programı ise şu şekilde belirlendi:

  • 11 Haziran Salı Saat 18.45

Anadolu Efes – Fenerbahçe Beko (Yer: Sinan Erdem)

  • 13 Haziran Perşembe Saat: 21.00

Fenerbahçe Beko – Anadolu Efes (Yer: Ülker Spor ve Etkinlik Salonu)

  • 15 Haziran Cumartesi Saat (Henüz belirlenmedi)

Fenerbahçe Beko – Anadolu Efes (Yer: Ülker Spor ve Etkinlik Salonu)

Play Off Final Serisine Fenerbahçe Galibiyetle Başladı

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play off final serisinin ilk maçı geçtiğimiz günlerde oynandı. Güçlü iki rakibin Sinan Erdem spor salonunda karşı karşıya geldiği mücadelede Anadolu Efes’i 73 – 56’lık skorla mağlup etmeyi başaran Fenerbahçe Beko final serisinde 1-0 öne geçerek avantajı elinde bulunduruyor.

Maça boyalı alandan üst üste bulduğu basketler ile başlayan Anadolu Efes, ilk dakikalara hızlı girdi. 2. dakikada 4-2 öne geçmeyi başaran Anadolu Efes’in, Fenerbahçe Beko dengeleyici oyunuyla farkın artmasına engel oldu. Bu süre zarfında iki takım da boş atışlarla skor üretmekte zorlanırken 5. dakika 6-6’lık eşitlikle geçildi. Bu dakikadan sonra tempoyu hızlandıran Fenerbahçe Beko, tempolu oyununun meyvelerini kısa sürede topladı ve 9. dakikada farkı 10 sayıya kadar çıkarmayı başardı. Savunma oyunuyla da rakibine geçit vermeyen sarı lacivertliler ilk çeyreği 18-10’luk üstünlükle tamamladı.

İkinci periyoda hızlı bir başlangıç yapan Anadolu Efes, Micic ve Larkin’in şutlarıyla farkı azaltmayı başardı. 12. dakikada fark 2 sayıya kadar düşerken bu periyotta da büyük çekişme yaşandı. Fakat periyodun son bölümünde Melih Mahmutoğlu ve Ali Muhammed ile üst üste sayılar üretmeyi başaran Fenerbahçe Beko devreye 42-32 önde girdi.

İkinci yarıda savunmayı daha da sertleştiren Fenerbahçe Beko 25. dakikada farkı 22 sayıya kadar yükseltmeyi başardı. Bu periyodda sadece 4 sayı bulabilen Anadolu Efes ise maçtan kopmaya başladı. Son periyotta da skor avantajını elinde tutan Fenerbahçe Beko karşılaşmadan 73 – 56’lık skorla galip ayrıldı.

Alfa Haber Ajansı (AHA)

Bugün 09:54 TSİ Ankara- Spor

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