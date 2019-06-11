2019 Babalar Günü Ne Zaman? En Güzel, Özel ve Anlamlı Babalar Günü Hediyeleri!

Babalar Günü, her sene belirli bir tarihte çeşitli etkinliklerle kutlanmaya devam ediyor. Bizleri dünyaya getiren ve her zaman yanımızda olan babalar gününü kutlamak için gün sayan kişiler, 2019 yılı Babalar Günü ne zaman sorusuyla bu özel günü merakla bekliyor.

Babaları bir kez daha onore etmek için kutlanan bu özel günde babalara özel hediyeler neler? İşte 2019 Babalar Günü tarihi ve bu özel günde kutlama amacıyla yapılabilecek etkinlikler…

Haziran ayına girilmesinin ardından Babalar Günü de giderek yaklaşıyor. Her geçen gün sabırsızlanarak babasına bu özel günde sürpriz yapmak isteyenler şimdiden hazırlıklara başladı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da farklı bir biçimde kutlama yapmak isteyen kişiler internet platformu üzerinden en özel ve güzel babalar günü hediyeleri araştırması yaparak babalarına sürpriz yapmanın planlarını hazırlıyor. İşte 2019 yılı Babalar Günü tarihi ve Babalar Günü hediye seçenekleri…

Babalar Günü Ne Zaman Kutlanır? (2019 Yılı)

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de geniş kitleler tarafından kutlanan Babalar Günü, Haziran ayının 3. Pazar günü kutlanıyor. Her yıl aynı tarihte kutlanan Babalar Günü, diğer ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de haziran ayının 3. Pazar günü kutlanacak.

Dolayısıyla haziran ayına girilmesiyle yaklaşan Babalar Günü kutlamalarının planları şimdiden yapılmaya başlandı. Pek çok kişi internet üzerinden babalarına özel hediye ve kutlama seçeneklerini araştırarak onlara sürpriz yapmanın hesaplarını yapıyor.

2019 yılı itibarıyla Haziran ayının 3. Pazar günü, 16 Haziran 2019 gününe tekabül ediyor. Bu sebeple ülkemizde olduğu gibi tüm dünyada da büyük bir coşkuyla kutlanan babalar günü 16 Haziran 2019 Pazar günü gerçekleştirilecek. Söz konusu tarihin giderek yakınlaşmasının ardından pek çok kişi internet üzerinden araştırma yaparak babalar gününe özel hediye seçeneklerinin neler olduğunu öğrenmek istiyor.

2019 Babalar günü en güzel sözler

"Bana güç verdin, destek verdin, her zaman ama her zaman yanımdaydın, hayat boyu bütün bunlar için sana teşekkür edebilmem imkansız. Ancak yine de deneyeceğim. Teşekkür ederim baba. Seni çok seviyorum."

"Nezaket, merhamet ve dürüstlük ... Senden öğrendiğim en önemli üç şey. Kızın/oğlun olmaktan gurur duyuyorum. Babalar günün kutlu olsun!"

"Evimizin yakışıklısı... Babamız canımız bir tanemiz. Bil ki seni her gün daha çok seviyoruz. Varlığınla gurur duyuyoruz. Sen bizim her şeyimizsin. Babalar günün kutlu olsun. Ailen."

2019 Babalar Gününde Babama Ne Alayım?

Bizi dünyaya getiren ve küçüklüğümüzden beri her sorunumuzda yanımızda durarak bizlere destek olan babalarımızı bu anlamlı günde onurlandırmak için yapabileceğimiz pek çok seçenek bulunuyor. Her bütçeye uygun babalar günü hediyeleri ile siz de babanıza bu anlamlı ve özel günde hediye vererek sürpriz yapabilir ve onların mutlu olmasını sağlayabilirsiniz.

En Özel Babalar Günün Hediyeleri Nelerdir?

Babalar günü, tüm dünyada babalara adanmış önemli günlerden biridir. Zira bizleri dünyaya getiren ve gecesini gündüzüne katarak bizleri büyütmek için yoğun çaba sarf eden babalarımızı en azından bu özel günde unutmamak ve onları bir kez daha onurlandırmak gerekiyor.

Bu sebeple babalar gününde pek çok kişi sıklıkla babalarına özel ve güzel hediyeler alarak onlara sürpriz yapmanın hazırlığı içinde bulunuyor. İşte en özel Babalar Günü hediyeleri arasında babanızı mutlu edecek hediye seçenekleri ve sizlere yeni fikirler aşılayacak tüm detaylar…

Babaların en önemli aksesuarlarından biri olan saat konusunda yeni ve şık bir saat tercih edilebilir. Bunun yanında eve ekmek getirebilmek için tüm gün ayakta durmak zorunda olan babalara özel konforlu ve rahat bir ayakkabı da hediye olarak verilebilir.

Yaz sıcaklarında rahatlıkla giyebileceği ve sıcaklardan korunabileceği bir şapka tercihi de bu dönemde yaygın olarak satın alınan hediye seçeneklerinden yalnızca biri olarak öne çıkıyor. Öte yandan yine yaz günlerinde rahatlıkla giyebilecekleri kısa kollu gömlek veya tişört seçenekleri de her bütçeye uygun babalar günü hediyeleri arasında sıklıkla tercih edilen giyim ürünleri arasında bulunuyor.

Hobileri olan babalar için boş zamanlarını keyifle değerlendirebilecekleri hobi malzemesi seçenekleri de özel bir hediye olabiliyor. Babanızın isminin baş harfine göre kol düğmesi veya kemer de şıklık arayan babaların mutlu olacağı sürpriz hediyeler arasında yer alıyor.

Babalar Günü Nasıl Ortaya Çıktı?

Amerikan İç Savaşı’nda gazi olan bir babanın kızı olan Sonora Smart Dodd, yıllardır kutlanan Anneler Günü gibi babalara da özel bir gün olması gerektiğini düşünüyordu. Dodd’un babası, anneleri olmadan 6 çocuğunu da tek başına büyütmüştü.

Dodd, Amerikan İç Savaşı’nda gazi olan babasının doğum günü olan 5 Haziran tarihinin babalar günü olması için harekete geçti. Ancak Dodd’un yapmış olduğu bu girişimler söz konusu tarihe yetişemeyerek haziran ayının 3. Pazar gününe sarkmıştır.

Babalar günü tarihte ilk defa 19 Haziran 1910 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nin Washington eyaletinde bulunan Spokane şehrinde kutlanmıştır.

1924 yılında ABD Başkanı Calvin Coolidge de kutlamaları desteklediğini belirtmiştir. Babalar günü 1972 yılında ABD başkanı Richard Nixon’ın şahsi imzasıyla birlikte yasal olarak kutlanmış ve bu tarihte Babalar Günü nedeniyle ABD’de resmi tatil ilan edilmiştir.

Alfa Haber Ajansı (AHA)