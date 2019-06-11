Türkiye İzlanda Maçı Ne Zaman? Türkiye İzlanda Maçı Saat Kaçta Hangi Kanalda Yayınlanacak?

Son günlerin hakkında en çok arama yapılan konularından biri de Türkiye İzlanda maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda sorusu haline geldi. A Milli Futbol Takımımız, 2020 Avrupa Şampiyonası’na katılma için bir sınav daha verecek. Elemelerde H Grubu’nda yer alan Türkiye A Milli Futbol Takımı, gruptaki 4. maçındaki rakibi İzlanda ile karşılaşacağı maç öncesinde kafile halinde İzlanda’ya gitti.

Büyük önem taşıyan bu maç öncesinde maç hazırlıklarını, aynı zamanda zorlu 90 dakikanın da oynanacağı stadyum olan Laugardalsvöllur Stadı’nda yapmış olduğu antrenmanla tamamlayan A Millilerimiz, maç saatini beklemeye başladı.

A Milli Takımı futbolcularımız gibi tüm vatandaşlarımız da sabırsızlık içinde maç gününü ve saatini beklemeye başladı. Nitekim son günlerde internet üzerinden yapılan araştırmalarda Türkiye İzlanda maçı ne zaman saat kaçta soruları sıklıkla gündeme gelmeye başladı. 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nde H Grubu’nda yer alan milli takımımız, şu ana kadar karşılaştığı müsabakalarda yüzleri güldüren sonuçlara imza attı.

Zira H Grubunda sırasıyla Arnavutluk, Moldova ve Fransa ile karşılaşan Türkiye A Milli Futbol Takımı, söz konusu maçların her birinden galibiyetle çıkarak 3 maçta 9 puan toplamayı başardı. 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu’nda toplamış olduğu bu puanlarla zirvede yer alan milli takımımız, bu akşam gruptaki bir diğer güçlü rakibi İzlanda ile karşılaşacak.

Türkiye İzlanda Maçı Ne Zaman?

11 Haziran 2019 Salı günü deplasmanda İzlanda’yla karşılaşacak olan Türkiye A Milli Futbol Takımı’mız, bu zorlu müsabaka öncesinde hazırlıklarını karşılaşmanın oynanacağı stadyumda yapmış olduğu antrenman ile tamamladı. Laugardalsvöllur Stadı’nda Teknik Direktör Şenol Güneş önderliğinde yapılan idmanın ilk 15 dakikası basına açık olarak gerçekleştirildi.

Öte yandan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir il TFF Yönetim Kurulu üyelerinin tam kadro olarak yer aldığı idmanın basına açık olarak yayınlanan ilk bölümünde A Milli Futbol Takımı oyuncularımızın düz koşu ve ısınma hareketleri yaptıkları görüldü. Bu sürecin ardından idmanın basına kapalı olan bölümünde ise Ay Yıldızlı futbolcu ekibimizin taktiksel antrenman yaptığı öğrenildi.

Antrenman esnasında milli takımda hafif sakatlığı olduğu bilinen Emre Belözoğlu, Hakan Çalhanoğlu, Mahmut Tekdemir ve Dorukan Toköz’ün de dahil olarak tam kadro idman yapılması sevindirici bir gelişme olarak karşılandı.

Türkiye İzlanda Maçı Saat Kaçta Hangi Kanalda?

2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu 4. maçında İzlanda’ya konuk olan Türkiye A Milli Futbol Takımı’mızın 11 Haziran Salı günü oynanacak olan maçı Türkiye saatiyle 21.45’te başlayacak.

EURO 2020 elemeleri müsabakasında bu zorlu karşılaşma TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

İzlanda Maçı Hakemi Belli Oldu!

Türkiye A Milli Futbol Takımı’mızın İzlanda ile karşılaşacağı zorlu mücadelede görev yapacak olan hakem belli oldu. EURO 2020 Elemelerinde H Grubu’nun 4. maçı olan İzlanda – Türkiye müsabakasını Polonya Futbol Federasyonu’ndan Szymon Marciniak yönetecek. Polonyalı hakeme kendi ekibi yardımcı olacak.

Pawe Sokolnicki ve Tomasz Listkiewicz’in yardımcı hakemler olarak görev alacağı karşılaşmada 4. hakem de Tomasz Musia olarak belirlendi.

Marciniak, daha önce A Milli Futbol Takımı’mızın 2018 Dünya Kupası Elemeleri I Grubu’nda 6 Ekim 2017 tarihinde oynadığı İzlanda maçını yönetmişti. Bu eleme maçında yine İzlanda deplasmanında güçlü rakibine konuk olan ay yıldızlı ekibimizi, deplasmandan 3-0’lık net bir skorla galip gelerek ayrılmıştı.

İzlanda’da A Milli Futbol Takımı’mıza Skandal Karşılama

2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu 4. müsabakası için İzlanda’ya hareket eden Ay Yıldızlı kafilemize havaalanına indikleri sırada büyük saygısızlık yapıldığı öğrenildi. Pasaport kontrolü ve arama sırasında hiç hoş olmayan olayların yaşandığı belirlendi.

Futbolcuların çantaları üst üste uzun süre boyunca aranırken, milli kafilenin uçaktan inmelerinin ardından otellerine hareket edecek olan otobüslerine binmeleri yaklaşık 2 saat sürdü.

Konya’dan hareket eden özel uçakla maçın oynanacağı İzlanda’ya gelen A Milli Futbol Takımı kafilesine İzlanda havalimanında büyük saygısızlık yapıldı. Futbolcularımıza ait çantaları defalarca arayan İzlandalı güvenlik görevlileri, Ay Yıldızlı kafiyeli yaklaşık 2 saate yakın süreyle keyfi olarak pasaport kontrolünde bekletti.

Daha sonra pasaport kontrolünden geçirilen milli kafilede Burak Yılmaz, A Milli Futbol Takımı’mıza çok büyük saygısızlık yapıldığını belirterek “Herkesin çantasını arıyorlar, kremlerini alıyorlar, tekrar kontrolden geçiriyorlar. 6,5 saat uçtuk, 3 saattir de orada bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.

İzlanda’nın imza attığı bu skandaldan sonra başta Teknik Direktör Şenol Güneş olmak üzere tüm milli kafilenin sinirli olduğu dikkatlerden kaçmadı. Kafile daha sonra kamp yapacağı otele doğru kendilerini bekleyen otobüs ile hareket etti.

Alfa Haber Ajansı (AHA)