Galatasaray Trezeguet’yi İstiyor

Spor Toto Süper Lig’de 2018 – 2019 sezonunda da şampiyonluğa ulaşarak üst üste ikinci kez şampiyonluk sevinci yaşayan Galatasaray da yeni sezon transfer hazırlıklarına başlandı.

Teknik Direktör Fatih Terim önderliğinde gelecek sezonda takımdan ayrılması muhtemel olan oyuncular ile takıma yeni katılması istenen futbolcular yavaş yavaş belirlenmeye başlandı. Son dönemde adı Galatasaray ile anılan Trezeguet’nin Galatasaray’a yakın olduğuna dair haberler de spor gündeminin en dikkat çeken konuları arasında yer alarak dikkat çekti.

Mısırlı ForvetTrezeguet’yi İstiyor

Mısırlı forvet Trezeguet için Kasımpaşa yönetimi ile yakın temasa giren Galatasaray transfer komitesi, ilk olarak sözlü teklifte bulunduğu öğrenildi. Bu hafta itibarıyla da Trezeguet için resmi girişimlere başlayacağı öğrenilen Galatasaray’da Teknik Direktör Fatih Terim de bu transfer için yeşil ışık yaktı.

Galatasaray, Trezeguet

Gelecek sezon ligi iyi bilen bir forvet oyuncusuyla yola devam etmeyi planlayan sarı kırmızılılarda Trezeguet için pazarlıklar yapılmaya devam ediyor.

Kasımpaşa Yönetimi 15 Milyon Euro Bonservis İstiyor

Öte yandan tecrübeli forvet oyuncularını Galatasaray’a vermeye sıcak bakan Kasımpaşa’da da hareketli dakikalar yaşanıyor. İlk olarak Galatasaray transfer komitesinin kendilerine yaptığı sözlü teklife olumlu bakan Kasımpaşa yönetimin, Mısırlı forvet için sarı kırmızı kulüpten 15 milyon Euro bonservis bedeli istediği öğrenildi.

Sözlü teklifin ardından bu hafta içi Kasımpaşa yönetimine resmi teklif ile gidecek olan sarı kırmızılıların Trezeguet için pazarlık girişimlerine başladığı bildirildi. Pazarlık kapısını 2 buçuk milyon Euro üzerinden açan Galatasaray, Kasımpaşa yönetimi tarafından bu teklifin olumsuz karşılanması üzerine söz konusu teklifini 3 milyon Euro yükselttiği öğrenildi.

Pazarlıkların çok çetin yaşanacağı şimdiden belli olan Trezeguet transferi konusunda oyuncunun Galatasaray’a transfer olmak istemesi de sarı kırmızılı ekibini elini güçlendiriyor.

Kasımpaşa yönetiminden uygun bir bonservis bedelinde anlaşılması durumunda Galatasaray’a transfer olması için izin isteyen Mısırlı forvet, sarı kırmızılı yönetime de ısrarcı olmaları konusunda haber gönderdiği öğrenildi.

Bu Hafta Resmi Teklif Bekleniyor

Son olarak sarı kırmızılı yönetimin Trezeguet’nin Galatasaray’a transferi için, Kasımpaşa yönetimine 6 milyon Euro bonservis bedeli teklif ettiği kayıtlara geçti.

Bunun yanında söz konusu bonservis bedelinin tamamını da peşin ödeme taahhüdünü veren Galatasaray’ın Kasımpaşa’nın bu teklife de olumsuz yanıt vermesinin ardından bu hafta resmi bir teklifte bulunacağı öğrenildi.

Öte yandan Mısırlı golcü futbolcuyu Galatasaray’a bonservisiyle birlikte satmaya olumlu bakan Kasımpaşa yönetimi, Trezeguet için son olarak 11 milyon Euro bonservis bedeline kadar indiği belirtildi.