Fenerbahçeli öğrencilerden 'Halk Dansları ve Tiyatral' gösteri

ANKARA'da, Fenerbahçe Çocuk ve Gençlik Kulübü öğrencileri, Ankara Fenerbahçeli İş İnsanları Spor Kulübü Derneği (AFİDER) Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Fenerbahçe Spor Kulübü'nü ziyaretinin 101'inci ve kulübün kuruluşunun 112'nci yılı nedeniyle 'Halk Dansları ve Tiyatral' gösterisi sergiledi.

Yenimahalle Belediyesi Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi'nin ev sahipliğinde düzenlenen etkinliğe, 80 kişilik dev kadro ile 'Fener Ol' kampanyasına destek olmak amacıyla Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Başkan Yardımcısı Erhan Aras, AFİDER Yönetim Kurulu Başkanı Engin Aygüney, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda Fenerbahçeli katıldı.

' Fenerbahçe ülkemiz için büyük bir değerdir'

Fenerbahçe'nin Türk futbolunun güzide kulüplerinden biri olduğunu dile getiren Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, şunları söyledi: "Fenerbahçe kuruluşundan sonra Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ilk ziyaret ettiği spor kulübüdür.

Bu güne kadar ülkemizi, uluslararası camiada, birçok spor dalında, önemli başarılar sergileyerek temsil eden Fenerbahçe Spor Kulübü, son yıllarda sıkıntılı bir dönem içerisindedir. Ama biliyoruz ki Fenerbahçe yine Fenerbahçe'dir, ülkemiz için büyük bir değerdir.

Fenerbahçe'ye destek olmak için hazırlanan böylesine anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yapmaktan onur duyuyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ilkelerini yaşatan ve sıkı sıkıya bağlı olan taraftar kitlesine sahip Fenerbahçe Spor Kulübüne başarılar diliyorum."

AFİDER Başkanı Engin Aygüney Açıklamaları

Başkan Yaşar'a teşekkür plaketi takdim eden AFİDER Başkanı Engin Aygüney ise, "2010 tarihinden bu yana faaliyetlerini sürdüren derneğimizin ilk hedefi Fenerbahçe Spor Kulübünü Ankara'da en iyi şekilde temsil etmektir. Bu güne kadar özellikle çocuklar için onlarca sosyal sorumluluk projesine imza atmış olan AFİDER, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çizgisinden yürüyen ve ilkelerine bağlı olan bir neslin yetişmesi için var gücüyle çalışmaktadır" dedi.