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Beşiktaş’tan Hangi Oyuncular Gidecek?

Beşiktaş’ta transfer döneminde yolların ayrılacağı isimler, Beşiktaş’tan Hangi Oyuncular Gidecek, Siyah Beyazlı Yönetim Harekete Geçti, Beşiktaş İsimler Belirlendi,

Beşiktaş’tan Hangi Oyuncular Gidecek? mask
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Beşiktaş’tan Hangi Oyuncular Gidecek?

Beşiktaş’ta transfer döneminde yolların ayrılacağı isimler netleşmeye başladı. Gelecek sezonda kadroda düşünülmeyen ve maliyeti yüksek olan oyuncularla yollar ayrılacak.

Teknik direktörlük görevine getirilen Abdullah Avcı’nın direktifleri doğrultusunda 2019 – 2020 futbol sezonunda Beşiktaş forması giyemeyecek olan isimlerin belirlenmesi için çalışmalar devam ediyor. Beşiktaş’tan ayrılacak futbolcular, önümüzdeki günlerde netlik kazanacak ancak şimdiden bazı isimlerin üzerinde durulduğu öğrenildi.

Gelecek sezon şampiyonluk için güçlü bir kadro kurmayı planlayan, aynı zamanda da takımdaki yüksek maliyetli oyuncularla da yolları ayrıma planlarını kuran Beşiktaş yönetiminde transfer sezonu açılmadan hareketlilik yaşanmaya devam ediyor.

Gelecek sezonda Teknik Direktör Abdullah Avcı’nın yönetimine emanet edilen Beşiktaş’ın yaş ortalamasının yüksek olması da takımda düşünülmeyen oyuncuların belirlenmesinde etkili bir kriter olarak öne çıkıyor. Takımın yaş ortalamasını daha da düşürerek genç futbolcular ile birlikte yeni bir planlamaya geçmek isteyen yönetim Beşiktaş’tan gönderilecek olan futbolcular için düğmeye bastı.

Siyah Beyazlı Yönetim Harekete Geçti

Transfer çalışmalarına şimdiden büyük önem vererek yoluna devam eden Beşiktaş’ta, yeni sezonda takıma dahil edilmesi planlanan futbolcular kadar, takımdan gönderilecek olan futbolcuların da isimleri merak ediliyor.

Ekonomik sıkıntılar yaşayan kulüplerimizden biri olan Beşiktaş’ta ilk hedef takımın maliyetini yükselten ve yaşı ilerlemiş olan futbolcular ile yolları ayırmak olarak belirlendi. Bu noktada satış listesine çıkarılacak olan futbolculara gelmesi muhtemel iyi teklifleri de değerlendirmeye alacağı öğrenilen Beşiktaş’ta yönetim transfer çalışmalarını hızlandırmak için harekete geçti.

Beşiktaş İsimler Belirlendi

Siyah beyazlı taraftarların da merakla beklediği takımdan gönderilecek olan isimlerin bazılarının netleştiği öğrenildi. Buna göre; Kanadalı golcü Cyle Larin, Enzo Roco, Jeremain Lens ve geride bıraktığımız sezon kiralık olarak gönderilmesinin ardından takıma dönen Orkan Çınar’ın gönderilecekler listesinde yer aldığı bildirildi.

Öte yandan Avrupa transfer piyasasında da sıkça adından söz edilen Hırvat stoper Domagoj Vida için siyah beyazlı kulübe herhangi bir resmi teklif gelmiş değil. Menajerler, iyi bir teklif gelmesi halinde satılması düşünülen Vida için İngiliz kulüplerinin kapısını çalmaya devam ediyor.

Bununla birlikte yönetimin Vida konusunda kararsızlık yaşadığı da öğrenildi. Bazı Beşiktaşlı yöneticilerin gönderilmesine sıcak bakmadığı Vida’ya 15 milyon Euro’nun üzerinde bir teklif gelmesi durumunda büyük bir ihtimalle yolların ayrılabileceği konuşuluyor.

Ricardo Quaresma Beşiktaş ile yola devam etmek istiyor. Yaşı ilerlemiş olmasına rağmen futbolu siyah beyazlı kulüpte bırakmak istediğini belirten Querasma’nın takımda kalacağı öğrenildi. Öte yandan Gary Medel için de gelecek tekliflerin değerlendirilmeye alınacağı aktarıldı.

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