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Bahçeli: İzlanda’da Yaşanan Rezillikler Tek Kelimeyle Skandal Ötesidir

Bahçeli: İzlanda’da Yaşanan Rezillikler Tek Kelimeyle Skandal Ötesidir, A Milli Futbol Takımı’mız Övünç Madalyamız Olmuştur, İzlanda’da Yaşanan Rezaletler Tek Kelimeyle Skandal Ötesidir.
Bahçeli: İzlanda’da Yaşanan Rezillikler Tek Kelimeyle Skandal Ötesidir mask
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Bahçeli: İzlanda’da Yaşanan Rezillikler Tek Kelimeyle Skandal Ötesidir

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, A Milli Futbol Takımı’mızın İzlanda Havalimanı’nda karşılaştığı çirkin muamele hakkında açıklamalarda bulundu. Bahçeli, “İzlanda’da yaşanan rezaletler, sporun centilmenliğine, hoşgörü ruhuna aykırı kötü muameleler tek kelimeyle skandal ötesidir.” açıklamasını yaptı.

Yaşanan skandal olayların ardından İzlanda’ya resmi nota verilmesinin de çok yerinde ve isabetli bir karar olarak değerlendirdiğini söyleyen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli dikkat çekici ifadeler kullandı.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli gündeme damgasını vuran gelişmeler hakkında resmi Twitter hesabından açıklamalarda bulundu. Sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda, “Başarının limitleri inancımıza bağlıdır.

Hedefi olan, bu hedeflere uygun stratejiler geliştiren, hepsinden de mühimi inanan ve inandığı gibi mücadele eden insanlar, takımlar, hatta toplum ve milletler başarıyı her zaman hak etmişlerdir.” denildi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, başarının bir son değil, bir süreç olduğunu ifade etti.

“A Milli Futbol Takımı’mız Övünç Madalyamız Olmuştur”

Bahçeli, resmi Twitter hesabından kamuoyuna yaptığı açıklama mesajında, A Milli Futbol Takımı’mızın Konya’daki tarihi başarısına da değindi. Ay yıldızlı futbolcuların muazzam bir başarı elde ederek tüm Türk milletini sevince boğduğuna dikkat çeken Bahçeli, “2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu 3. maçında dünya şampiyonu Fransa’yı 2-0 gibi çok net bir skorla yenmeyi başarmış, övünç madalyamız olmuştur.” ifadelerini kullandı.

Tarihi zaferle ilgili olarak açıklamalarına devam eden Bahçeli, Teknik Direktör Şenol Güneş başta olmak üzere, tüm teknik kadroyu ve Fransa’yı sahada perişan eden fedakâr sahibi futbolcularımızı yürekten tebrik ettiğini belirtti. Mesajının devamında, “Hepsiyle gurur duyuyorum, hepsini muhabbetle kucaklıyorum.” dedi.

“İzlanda’da Yaşanan Rezaletler Tek Kelimeyle Skandal Ötesidir”

A Milli Futbol Takımı’mızın alın teriyle, çabalarıyla ve asla vazgeçmediği mücadelesiyle tarih yazdığını ifade eden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ay Yıldızlı takımımızın ortaya koyduğu bu savaşçı ruhu hazmedemeyen ve bundan rahatsız olanların da kendilerini ortaya çıkarmaya başladığına vurgu yaptı. Bahçeli, İzlanda Havalimanı’nda A Milli Futbol Takımı’mızın karşılaştığı çirkin muamele hakkında da açıklamalarda bulundu.

Resmi Twitter hesabından kamuoyu duyurusu şeklinde yayınlanan açıklama mesajında, “İzlanda’da yaşanan rezaletler, sporun centilmenliğine, hoşgörü ruhuna aykırı kötü muameleler tek kelimeyle skandal ötesidir.” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamalarına devam eden Bahçeli, “Hele ele mikrofon yerine fırça uzatan ahlaksızların futbolcularımızı taciz ve tahrik etmesi, sabırları zorlaması, iyi niyet kurallarını ihlal etmesi ayıptır, provokatörlüktür.” dedi. İzlanda’yı kınadığını ifade eden Bahçeli, bu ülkeye verilen notayı da çok yerinde ve isabetli olarak değerlendirdiğini belirtti.

Alfa Haber Ajansı (AHA)

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