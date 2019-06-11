ÖSYM’den Sınava Girecek Adaylara Uyarı Geldi - YKS 2019 Ne Zaman?

YKS 2019 Ne Zaman? ÖSYM Öğrencileri Uyardı! YKS Sınav Giriş Belgesi Sorgulama Ekranı

Üniversitelere giriş sınavı olan YKS ne zaman yapılacağı merak konusu oldu. Milyonlarca öğrencinin gireceği 2019 YKS sınav tarihi için geri sayım başladı.

Hayallerindeki üniversiteyi kazanmak amacıyla yıllarca çalışan öğrenciler, YKS saat kaçta, sınava kaç gün kaldı gibi soruların yanıtlarını internet üzerinden aramaya devam ediyor. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yanında üniversite adayları, okumak istedikleri bölümlere giriş yapabilmek için TYT, AYT ve YDT gibi sınavlara da girecekler.

ÖSYM sınava girecek adayların dikkat etmesi gereken konularda uyarılarda bulundu. İşte merak edilen YKS 2019 ne zaman sorusunun yanıtı ve sınav kurallarına ilişkin dikkat edilmesi gereken tüm detaylar…

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sınav tarihi yaklaştıkça heyecanlı bekleyiş de artıyor. Milyonlarca öğrenci, hayallerindeki üniversiteye girebilmek için yıllarca çalışarak geldikleri bu noktada sınav tarihine kadar heyecanlı bekleyişini sürdürüyor.

Bunun yanında iyi bir üniversitede yükseköğrenimlerine devam etmek isteyen öğrencilerin sınav öncesinde sınav giriş belgelerini de temin etme zorunluluğu bulunuyor. Bu konular ile ilgili olarak Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tüm sınava girecek olan üniversite öğrencisi adaylarına gerekli konularda duyurularda bulundu.

Haber yazımızın devamında YKS hangi güne denk geliyor, YKS saat kaçta gibi soruların yanıtlarını ve ÖSYM’nin öğrencilere yapmış olduğu açıklamaları bulabilirsiniz.

YKS 2019 Ne Zaman Yapılacak?

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin yayımlamış olduğu 2018 – 2019 sınav takviminde YKS 2019 sınavlarının da tarihi tek tek açıklandı. Bunun yanında diğer bir gelişme olarak YKS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı ÖSYM’nin resmi internet sitesinde kullanıcıların ve sınava girecek olan milyonlarca öğrencinin erişimine açıldı. İşte milyonlarca öğrencinin sabırsızlıkla beklediği ve hakkında internet üzerinden araştırmalarda bulunduğu YKS sınavı tarihi ve saatleri…

TYT, 15 Haziran 2019 Cumartesi günü yapılacak. Sınav saati 10.15’te başlayacak ve sınav süresi 135 dakika sürecek.

AYT, 16 Haziran 2019 Pazar günü yapılacak. Sınav saati 10.15’te başlayacak ve sınav süresi 180 dakika sürecek.

YDT, 16 Haziran 2019 Pazar günü yapılacak. Sınav saati 15.45’te başlayacak ve sınav süresi 120 dakika sürecek.

Sınava Girecek Adayların Dikkat Etmesi Gereken Konular

2019 YKS sınavına girecek olan adayların, yüzleri sınav salonu girişinde kimlik tespitinin sağlanması için açık bir şekilde görünür olmalıdır.

Kimlik ve güvenlik kontrollerinin ardından sınav salonuna giriş yapılacağı için, adayların sınava girecekleri binaların kapılarında sınav saatinden en az 1 saat kadar önce hazır bulunmaları önem teşkil etmektedir.

ÖSYM’den Sınava Girecek Adaylara Uyarı Geldi

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) bu hafta sonu gerçekleşecek olan YKS 2019 sınavı ile ilgili olarak sınava girecek adaylara dikkat çekici uyarılarda bulundu.

Adayların, sınav gününün sabah oturumlarında saat 10.00’dan sonra, öğleden sonraki oturumlarda ise 15.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacağı konusunda uyarı yapıldı.

Sınavın cevaplama süresi başladıktan sonra sınav salonlarına girişin engelleneceğinin duyurulmasının ardından sınava girecek olan adayların, sınav başlama süresinden 15 dakika kadar önce bina içinde yer alması gerekiyor. Aksi halde adayların sınav salonlarına girişine müsaade edilmeyecek.

YKS Sınav Belgesi Sorgulama Ekranı

Bu hafta sonu gerçekleştirilecek olan YKS 2019 sınavında heyecanlı bekleyiş sürüyor. Adayların kendilerine ait sınav giriş belgesi ile sınav salonlarına alınacağı duyuruldu. Buna göre sınav günü ve saatinde yanında sınav giriş belgesini bulundurmayan adayların sınav salonuna alınmayacağı bildirildi.

Adaylar için büyük önem teşkil eden sınav giriş belgesi, internet üzerinden alınabiliyor. Bununla birlikte adayların sınava hangi binada ve yerde gireceklerini gösteren 2019 YKS Sınav Giriş Belgesi’ni adayların ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden temin etmesi gerekiyor.

Söz konusu belgeleri almak için öğrencilerin, T.C. kimlik numaraları ve sınav aday şifrelerini internet sitesi üzerindeki ilgili yerlere yazmaları gerekiyor. Bu sayede YKS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı kolaylıkla görüntülendikten sonra yazıcı yardımıyla çıktı alınabiliyor.

YKS Soruları Neler Olacak?

Üniversitelere giriş için büyük önem taşıyan YKS sınavında TYT’de; Türkçe Testi, Sosyal Bilimler Testi, Temel Matematik Testi ve Fen Bilimleri Testi bulunuyor. 15 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirilecek olan TYT sınavında, üniversite sınavına girecek olan adayların bu testleri çözmesi bekleniyor.

Diğer yandan 16 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek olan AYT’de ise; Türk Dili ve Edebiyatı – Sosyal Bilimler 1, Sosyal Bilimler 2, Matematik ile Fen Bilimleri testleri bulunuyor. Bu test kitapçığında adayların, kendi puan türlerine göre gerekli olan testleri çözmeleri bekleniyor.

YDT’de ise Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde testler bulunuyor.