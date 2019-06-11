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Ecrin Bebeğin Katili Bulundu Mu? Müge Anlı son durum nedir?

Müge Anlı son durum nedir, Ecrin Bebeğin Katili Bulundu Mu, Üvey Amca ve Babaanneden Skandal Sözler, Şüpheler Üvey Amca ve Babaannenin Üzerinde Yoğunlaşıyor, 27 Mayıs Günü Ecrin Bebeğin Cansız Bedenine Ulaşıldı.
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Ecrin Bebeğin Katili Bulundu Mu? Müge Anlı son durum nedir?

Müge Anlı ile Tatlı Sert Programı’nda gündeme gelen Ecrin Kurnaz’ın ölümüyle ilgili olarak son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor.

Ecrin bebeğin katilinin bulunmasını bekleyen milyonlarca kişi, bu konuyla ilgili olarak internet üzerinde araştırmalar yapmaya devam ediyor. Samsun’da kaybolan 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz, 27 Mayıs tarihinde şehirde bulunan bir ormanlık alanda ölü olarak bulunmuştu.

Ecrin Bebeğin Katili Bulundu Mu?

Ecrin bebekten 22 gün boyunca haber alınamaması ile Müge Anlı da devreye girerek bebeğin bulunması için çalışmalar başlatılmıştı. Ne yazık ki yaşamını yitiren Ecrin bebeğin katilinin bulunması için çalışmalar sürüyor.

Gelen son dakika haberlerine göre 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz’ın cinayetinde son durum hakkında tüm detaylar haber yazımızda yer alıyor.

Üvey Amca ve Babaanneden Skandal Sözler

1,5 yaşındaki Ecrin’in kaybolduğu sırada yapmaması gereken hareketlerde bulunduğunu kabul eden üvey amca Özkan Kurnaz ve babaanne Hacer Kurnaz, Ecrin’i görünmeyen varlıkların götürmüş olabileceğini söyleyerek skandal açıklamalarda bulundular.

Üvey Amca Özkan Kurnaz Saldırıya Uğradı

Ecrin Kurnaz cinayetinden etkilenen Emrah Dönmezer adlı bir şahıs, geçtiğimiz gün akşamüzeri parkta karşılaştığı Özkan Kurnaz ve yanında bulunan İbrahim Kurnaz’a tepki gösterdi. Tartışma kısa bir süre sonra kavgaya dönüştü. Kavgada darp edildiğini öne süren Özkan Kurnaz, Vezirköprü Devlet Hastanesi’ne giderek darp raporu aldığı öğrenildi.

Üvey amca Özkan Kurnaz’ın kendisinden şikayetçi olduğu Emrah Dönmezer, Ecrin bebeğin yaşadığı olaylardan çok etkilendiğini ve bu sebeple tepki gösterdiğini ifade etti. “Benim de evladım var. Bu olay beni çok etkiledi.” dedikten sonra İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne giderek teslim olan Dönmezer hakkında inceleme sürüyor.

Şüpheler Üvey Amca ve Babaannenin Üzerinde Yoğunlaşıyor

Müge Anlı ile Tatlı Sert Programı’nda zaman geçtikçe ortaya çıkan detaylar, Ecrin bebek cinayetinde tüm şüphelerin üvey amca Özkan Kurnaz ile babaanne Hacer Kurnaz üzerinde toplanmaya başlıyor.

Ecrin Kurnaz’ın kaybolduğu gün evde çıkan kavga sonucu fenalaşan anne Sevda, Deniz ile birlikte hastaneye gittiklerini söyledi. Ecrin Kurnaz’ı kaybolmadan önce son gören kişinin ise üvey amcası Özkan Kurnaz olduğu açıklandı. Ecrin’in babaannesi, ekmek yaptığı sırada oğluna Ecrin’i kapı önüne bırakmasını söylemiş ve Özkan’ın da bebeği her zaman oyun oynadığı bahçeye bırakarak tarlaya gittiğini söylemişti.

27 Mayıs Günü Ecrin Bebeğin Cansız Bedenine Ulaşıldı

22 Gün boyunca aranan 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz’a ait olduğu düşünülen ayakkabı ve ceset parçalarını bulan orman işçileri, durumu jandarmaya bildirdi.

Olay yerinde parçalanmış bebek kazağının yanında temiz ayakkabı bulunması, bebeğin başka bir yerden taşınarak o bölgeye getirildiğine dair işaret olarak kabul edildi. Katilin bulunmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

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