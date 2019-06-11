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ORC Son İstanbul Anketini Paylaştı: Hangi Aday Öne Çıktı?

ORC Son İstanbul Anketini Paylaştı, Hangi Aday Ankette Önde, ORC Araştırma Eğitim Danışmanlık Şirketi, Oy vermeyi düşündüğünüz aday hangisidir, kararsızların oranı nedir, Hangi Aday Öne Çıktı, İşte Anket Sonuçları.
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ORC Son İstanbul Anketini Paylaştı: Hangi Aday Öne Çıktı?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin iptal edilerek yeniden yapılmasının kararlaştırılmasının ardından bazı anket şirketleri de tekrar yapılacak olan seçimlerin kimi kazanacağına dair halkın nabzını yoklamayı sürdürüyor. 23 Haziran 2019 Pazar günü gerçekleştirilecek olan seçimin sonunda belirlenecek olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ile ilgili olarak son yapılan anket sonuçları da dikkat çekiyor.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri iptal edilerek Ekrem İmamoğlu’na verilen mazbata geri alınmıştı. Bu gelişmenin ardından tekrarlanacağı açıklanan seçimlerin akabinde gözler 23 Haziran 2019 tarihinde yapılacak olan İstanbul seçimlerine çevrildi.

Seçimlere az bir süre kala kamuoyunun nabzını yoklamaya devam eden özel anket şirketleri, yaptıkları araştırmaların ardından sonuçları yayınlayarak kamuoyuyla paylaştı. Bazı anket firmalarının yapmış olduğu İstanbul Belediye Başkanlığı seçimi araştırmaları hakkında öne çıkan sonuçlar ise şöyle oldu:

ORC Araştırma Eğitim Danışmanlık Şirketi

ORC Araştırma Eğitim Danışmanlık’ın yapmış olduğu son ankete göre Ak Parti’nin adayı Binali Yıldırım’ın %47 oy oranı alarak rakibi Cumhuriyet Halk Partisi’nin adayı Ekrem İmamoğlu’nun önünde olduğu görüldü. ORC’nin anketlerinde kullandığı “23 Haziran İstanbul seçimlerinde kime oy vereceksiniz?” sorusunu yanıtlayanların arasında Ekrem İmamoğlu adını verenlerin oranı iste %46,7’de kaldı. Bu anketin sonuçlarına göre iki başkan adayı arasında %0,3’lük bir fark olduğu dikkat çekti.

Hangi Aday Öne Çıktı İşte Sonuçlar

ORC Araştırma Eğitim Danışmanlık şirketinin 29 Mayıs ile 3 Haziran tarihleri arasında yapmış olduğu son ankete göre AKP adayı Binali Yıldırım %47 oy oranına sahipken CHP adayı Ekrem İmamoğlu %46,7’de kaldı. Bunula birlikte anket sonuçlarında kararsız olan ve diğer adaylara oy vereceklerini belirtenlerin oy oranları da belirlendi.

Oy vermeyi düşündüğünüz aday hangisidir?

Buna göre, “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde, oy vermeyi düşündüğünüz aday hangisidir?” sorusuna yanıt olarak kararsızım cevabını verenlerin oranı %5,5 diğer adaylara oy vereceklerini açıklayanların oranı ise %0,8 olarak dikkat çekti.

31 Mart Yerel Seçimlerinde oyunu CHP’nin adayı Ekrem İmamoğlu’na verdiğini belirten ve 23 Haziran’da da “tercihimde değişiklik yok” diyenlerin oranı %96,7 olurken bu kişiler arasında %3,3 oranındaki kişilerin kararsız olduğu açıklandı.

Yine aynı şekilde Binali Yıldırım için yanıt verenlerin cevaplarında %97,4 oranına sahip kişilerin “kararım değişmedi” şeklinde yanıt verdiği görülürken, bu kişilerin %2,6’sı kararsız oldukları yönünde görüş bildirdi.

Bir diğer araştırma şirketi olan Optimar firmasının İstanbul anketine göre ise CHP adayı Ekrem İmamoğlu seçim yarışını %4 puanlık bir fakla önde götürürken MAK Danışmanlık Araştırma Şirketi’nin anketine göre ise İmamoğlu’nun %2’lik oranla önde olduğu belirlendi.

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