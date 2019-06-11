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Emekliye 3 Müjde! Gözler Meclis’te

Emekliye 3 Müjde! Gözler Meclis’te, Eksik Maaşlara Düzeltme Yapılacak, Maaşlar Arasındaki Fark Azalacak, Eşit Hesap Teklifi Meclis’te Masaya Yatırılacak
Emekliye 3 Müjde mask
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Emekliye 3 Müjde! Gözler Meclis’te

İntibak umutlarını devam ettiren milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren yeni gelişmeler gündemde. Emekli maaşlarını artıracak yeni düzenlemelerin çok yakında yürürlüğe geçirilmesi bekleniyor. Sehven eksik bağlanan emekli aylıklarını mercek altına alan Sosyal Güvenlik Kurumu, emekli vatandaşlar arasındaki gelir farkını en aza indirmek için planlanan projeleri uygulamaya geçirecek.

Bunun yanında maaş hesabında kullanılan “aylık bağlama oranlarının” eşitlenmesine yönelik talepleri de değerlendirmeye alan resmi kurumlar, konuyu Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne taşıdı. Tasarının Meclis’te görüşülmesinin ardından yürürlüğe geçirilmesi bekleniyor. Emekli vatandaşların yüzünü güldürecek gelişmeler haber yazımızın devamında yer alıyor.

Eksik Maaşlara Düzeltme Yapılacak

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kayıt sistemine bağlı bulunan emekli Bağ-Kur’lulara verilen emekli aylıklarında sehven oluşan eksiklikleri gidermek amacıyla harekete geçti. Bu bağlamda, emekli vatandaşların aylıklarına yapılan ödemelerin tekrardan incelenmeye alındığı öğrenildi. Yapılan tarama sonucunda emekli aylığı eksik ödendiği belirlenen Bağ-Kur’lu vatandaşlara söz konusu eksik çıkan meblağlar iade edilecek.

Bu noktada emekli aylıkları olması gereken tutara çıkartılacak ve geriye dönük eksik ödenen tutarlar da toplu bir şekilde hak sahibine verilecek. Bu tarama neticesinde 2009 yılında emekli olan Bağ-Kur’lu vatandaşa bu güne kadar 1.305 lira eksik ödeme yaptığını tespit eden SGK, söz konusu tutarı bu vatandaşlara tek seferde ödedi. SGK’nın taramasını yaptığı Bağ-Kur’lu vatandaşların sayısının 700 bin kişi civarında olduğu öğrenildi.

Maaşlar Arasındaki Fark Azalacak

Türkiye’de emekli aylıkları hesaplanırken 3 farklı formülden yararlanılıyor. En yüksek aylık bağlama oranı 2000 yılına kadar olan çalışma süreleri için uygulanıyor. Bundan sonra 2000 ile 2008’in Eylül ayına kadar olan süre geliyor. En düşük aylık bağlama oranı ise Ekim 2008’den sonrasından günümüze kadar olan bölümü kapsıyor.

Bu süreden sonra sigortalılık süresi uzadıkça, özellikle asgari ücret üzerinden prim ödeyen vatandaşlara bağlanacak olan emeli aylıklarında düşüş olduğu görülüyor. Şu anda gündemde olan gelişmelere göre, söz konusu karma emekli aylığı hesaplama sistemi yerine bütün dönemleri kapsayan tek bir emekli maaşı hesaplama sistemi getirilmesi planlanıyor. Eğer milyonlarca emeklinin beklediği bu sistem yürürlüğe konulursa, hala çalışmaya devam eden kişiler emekli olduklarında daha yüksek maaş alacaklar.

Eşit Hesap Teklifi Meclis’te Masaya Yatırılacak

Anayasa Mahkemesi, 2000 yılı ve sonrasında emekli olan çalışanlara intibak için adres olarak Meclis’i göstermiş, kararın aylık bağlama oranlarını yükseltilmesi için Meclis’e çok sefer teklif sunmuştu. SGK Müşaviri Ali Duman, söz konusu teklifin 1999 ve 2008 yılları arasındaki aylık bağlama oranlarını düşüren kanunların tekrar düzenlemesini konu edindiğini belirtti.

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