Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 19:49 TSİ- Gündem G: Bugün 19:53 TSİ

Jandarma Yeni Komando Asayiş Uzman Erbaş Alımı Duyurusu Geldi

Jandarma Yeni Komando Asayiş Uzman Erbaş Alımı Duyurusu Geldi, Kontenjan Arttırıldı, 2019 – 1 Jandarma Genel Komutanlığı Sözleşmeli Uzman Erbaş Temini Ek Sınav Duyurusu
Jandarma Yeni Komando Asayiş Uzman Erbaş Alımı Duyurusu Geldi mask
Büyütmek için resme tıklayın

Jandarma Yeni Komando Asayiş Uzman Erbaş Alımı Duyurusu Geldi – Kontenjan Arttırıldı!

Yüz binlerce adayın yakından takip ettiği Jandarma Genel Komutanlığı 2019 -1 uzman erbaş alımı hakkında kamuoyunu aydınlatan açıklama yapıldı. Uzman erbaş alımında daha önceden belirlenen kontenjanın da arttırıldığı duyurulurken, daha önceden mülakatlara çağırılmayan adayların, kontenjanların sayısının artırılmasının ardından mülakatlara çağırılacağı bildirildi. Merakla beklenen Jandarma yeni komando asayiş uzman erbaş alımında yüz binlerce adayı yakından ilgilendiren tüm gelişmelere dair detaylara haber yazımızdan ulaşabilirsiniz.

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yayımlanan son dakika duyurusu, kamuoyunda sevinçle karşılandı. Nitekim daha önce yeni komando ve asayiş uzman erbaş alımında kontenjana takılan yüz binlerce aday, yeniden başvuru yaparak mülakata alınabilecek. Jandarma Genel Komutanlığı resmi internet sitesinden yayımlanan duyuruda 2019-1 kapsamında 22 bin asayiş ve komando uzman erbaş alımının yapılması planlandığı halde yeterli sayıya ulaşılamadığı bildirildi.

Daha Önce Mülakata Giremeyen Adaylara Müjdeli Haber

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından 11 Haziran Salı günü kamuoyuna duyurulan açıklama metninde, daha önce mülakat aşamasına çağrılmayan adayların yeniden yapılacak olan mülakatlara alınacağı vurgulandı. Böylelikle daha önce kontenjan problemine takılarak mülakatlara girmeye hak kazanamayan komando ve asayiş birimlerinde uzman erbaş adayları, yayımlanan kamuoyu duyurusunun ardından kontenjan sayılarının artırılmasıyla mülakata girmeye hak kazandı.

2019 – 1 Jandarma Genel Komutanlığı Sözleşmeli Uzman Erbaş Temini Ek Sınav Duyurusu

Jandarma Genel Komutanlığı’nın sözleşmeli uzman erbaş ihtiyacını karşılamak amacıyla 19 Mart ile 04 Nisan 2019 tarihleri arasında internet üzerinden ön başvuruların alındığı ve sınavlara çağırılan 40 bin adet adayın sınavlarının 06 ile 31 Mayıs 2019 tarihleri arasında icra edildiği belirtilmiştir.

Sınavların akabinde, Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde personel yetiştirme planları ile daha da artan uzman erbaş ihtiyacı nedeniyle söz konusu sınav başvuru kılavuzunda belirtilen esaslara aynı şekilde uyulması kaydıyla mülakat sınavlarına çağırılmayan adayların tamamının, bir sonraki dönemde yapılacak olan mülakat sınavlarına çağırılmasına karar verilmiştir.

Bu noktada adayların çağırılacağı sınav takvimleri; eğitim süreleri, eğitim birliklerinin ve sınav alanlarının kapasitesi göz önünde bulundurularak belirlenecektir. Buna göre hazırlanacak olan komanda ve asayiş uzman erbaş alımı sınav takvimleri Jandarma Genel Komutanlığı’nın resmi internet sitesi üzerinden vatandaşların bilgisine sunulacaktır. Sitenin ana sayfası üzerinden kolaylıkla görüntülenebilen sınav takvimlerinin takibinin yapılması adayların sorumluluğu altındadır. Bu sebeple adayların herhangi bir hak kaybına uğramamaları için sınavlar ile ilgili olan tüm güncel duyurular ile sınav çağrılarının Jandarma Genel Komutanlığı resmi internet sitesi üzerinden takip edilmesi gerekmektedir.

Bugün 19:49 TSİ Ankara- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Alfa Haber Ajansı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Alfa Haber Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Şehir Markaları

1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı parlatın.

0 (312) 995 05 01
Reklam bilgi
Anket Çocuklarınızın "Babalar Günün"de hediye almamasına kırılır mısınız?
Jandarma Yeni Komando Asayiş Uzman Erbaş Alımı Duyurusu Geldi mask
Jandarma Yeni Komando Asayiş Uzman Erbaş Alımı Duyurusu Geldi
Emekliye 3 Müjde! Gözler Meclis’te mask
Emekliye 3 Müjde! Gözler Meclis’te
2019 Babalar Günü Ne Zaman? En Güzel, Özel ve Anlamlı Babalar Günü Hediyeleri! mask
2019 Babalar Günü Ne Zaman? En Güzel, Özel ve Anlamlı Babalar Günü Hediyeleri!
Keçiören Belediyesinden Basın açıklaması mask
Keçiören Belediyesinden Basın açıklaması
Erdoğan'dan CHP'li Arslan'ın eşi ve oğluna başsağlığı telefonu mask
Erdoğan'dan CHP'li Arslan'ın eşi ve oğluna başsağlığı telefonu
Ankara'ya Gerede Su Tüneli'nden Memba Suyu Akacak mask
Ankara'ya Gerede Su Tüneli'nden Memba Suyu Akacak
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 11 B
ORC Son İstanbul Anketini Paylaştı: Hangi Aday Öne Çıktı? mask
ORC Son İstanbul Anketini Paylaştı: Hangi Aday Öne Çıktı?
İsmail Küçükkaya Nereli? İsmail Küçükkaya Kimdir? mask
İsmail Küçükkaya Nereli? İsmail Küçükkaya Kimdir?
Erdoğan'dan CHP'li Arslan'ın eşi ve oğluna başsağlığı telefonu mask
Erdoğan'dan CHP'li Arslan'ın eşi ve oğluna başsağlığı telefonu
Bahçeli: Türkiye'de Kürdistan ve Lazistan yoktur mask
Bahçeli: Türkiye'de Kürdistan ve Lazistan yoktur
Türkiye İzlanda Maçı Ne Zaman? Türkiye İzlanda Maçı Saat Kaçta Hangi Kanalda Yayınlanacak? mask
Türkiye İzlanda Maçı Ne Zaman? Türkiye İzlanda Maçı Saat Kaçta Hangi Kanalda Yayınlanacak?
2020 Avrupa Şampiyonasına doğru Türk'ün Ayak Sesleri mask
2020 Avrupa Şampiyonasına doğru Türk'ün Ayak Sesleri

GALERİ

Gölbaşı Mogan Gölü'nde çocuk cesedi bulundu mask
Gölbaşı Mogan Gölü'nde çocuk cesedi bulundu
Lösev Başkanından Umut Dolu Örnek Projeler mask
Lösev Başkanından Umut Dolu Örnek Projeler
Tiyatroların Başkenti Ankara Devlet Tiyatroları - Ankara Tiyatroları mask
Tiyatroların Başkenti Ankara Devlet Tiyatroları - Ankara Tiyatroları
Bodrum katta mahsur kalan anne ve kızını polis boğulmaktan son anda kurtardı mask
Bodrum katta mahsur kalan anne ve kızını polis boğulmaktan son anda kurtardı
Ankara’da sele kapılan bir kadın hayatını kaybetti mask
Ankara’da sele kapılan bir kadın hayatını kaybetti
Komandolar Hakurk bölgesinde 14 odalı Mağarayı İmha Etti mask
Komandolar Hakurk bölgesinde 14 odalı Mağarayı İmha Etti
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 11 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL