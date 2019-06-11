Tülin Şahin’in Bebeğinin Cinsiyeti Belli Oldu!

Ünlü top model Tülin Şahin, geride bıraktığımız nisan ayında Portekiz vatandaşı Pedro de Noronha ile memleketi Porto’da nikah masasına oturarak dünya evine girmişti.

Tülin Şahin’in Eşi Pedro de Noronha Kimdir?

Bir süredir kameralardan uzak bir yaşantı yaşayan manken Tülin Şahin ile Portekizli eşi Pedro de Noronha hakkında geçtiğimi günlerde bomba bir iddia ortaya atıldı. Kısa zaman sonra da doğrulanan bu iddiaya göre çift bebek beklediklerinin müjdesini vermişti. Hamile olduğunu açıklayan Tülin Şahin’in telefonu bir türlü susmadı. Ünlü manken Şahin’i tebrik edenlerin arasında sevdikleri olduğu kadar dünyaca ünlü bebek bakım, kozmetik ve giyim firmaları da vardı.

Geçtiğimiz nisan ayında Portekizli nişanlısı Pedro de Noronha ile dünya evine giren 38 yaşındaki manken Tülin Şahin, hamile olduğunu açıkladı. Hatta ünlü çiftin beklediği bebeklerinin cinsiyeti bile belli oldu. Ünlü model şimdiden anne, bebek bakım, kozmetik ve giyim firmalarından reklam teklifleri almaya başladı. Bunun yanında Sivaslı Sindy olarak bilinen Tülin Şahin’in uzun bir süre nişanlı kaldığı Portekizli eşi Pedro de Noronha’nın da kim olduğu merak konusu oldu.

Magazin basınını yakından takip eden kişiler top model Tülin Şahin’in eşi Pedro de Noronha kimdir, kaç yaşındadır sorularının yanıtlarını aramaya devam ediyor. Ünlü çiftin evlilikleri ve Tülin Şahin’in Portekizli eşi Pedro de Noronha ile ilgili olarak merak edilen tüm soruların yanıtlarını ve bilinmesi gereken tüm detayları haber yazımızın devamında bulabilirsiniz.

Tülin Şahin Müjdeli Haberi Verdi

Son zamanlarda magazin basından uzakta, sade bir yaşantı süren Tülin Şahin ile eşi Pedro de Noronha, geçtiğimiz nisan ayında Portekiz’in Porta şehrinde dünya evine girmişti. Geçtiğimiz haftalarda ünlü çiftin bebeklerinin olacağına dair dedikodular çıkmış fakat ünlü mankenden ya da eşinden bu yönde bir açıklama yapılmamıştı. Ancak geride bıraktığımız gün ünlü çift müjdeli haberi magazin basınıyla paylaştı. 38 yaşında olan top model Tülin Şahin hamile olduğunu resmen duyurdu. Bu gelişmenin ardından sosyal medyanın en çok konuşulan konuların arasına Tülin Şahin ve eşi Pedro de Noronha’nın bebekleri de dahil oldu. Güzel manken, bebeklerinin cinsiyetini de öğrendiklerini kaydetti. Tülin Şahin’in açıklamalarına göre ünlü çiftin kız bebekleri olacak.

Tülin Şahin’e Teklif Üstüne Teklif Yağıyor

Ünlü top model Tülin Şahin hamile olduğunu magazin basınıyla paylaşmasının ardından başarılı mankeni reklam yüzü yapmak isteyen firmalar adeta birbirleriyle yarışa girdi. Ünlü mankene teklif üstüne teklif yağdıran başta anne, bebek bakım, kozmetik ve giyim firmaları olmak üzere pek çok marka Tülin Şahin’in telefonlarını susturmuyor. Bu teklifleri değerlendireceği düşünülen Tülin Şahin ise hamilelik deneyimlerini pek çok farklı platformda paylaşmaya hazırlanıyor.

Yatırım bankacısı eşi Pedro de Noronha ile Portekiz’de dünya evine giren Tülin Şahin güzelliği ile göz doldurmaya devam ediyor. Hamilelik sürecinin büyük bir bölümünü Türkiye’de geçireceğini kaydeden ünlü top model, doğumunu da İstanbul’da yapacağını ifade etti.

Tülin Şahin’in Eşi Pedro de Noronha Kimdir?

Tülin Şahin’in eşi Portekizli Pedro de Noronha’nın kim olduğu geniş kitleler tarafından merak ediliyor. Yatırım bankacısı olan Pedro de Noronha ile Portekiz’in Porto şehrinde dünya evine girdikten sonra şimdi de bebek sahibi olmaya hazırlanan Tülin Şahin kendisine gelen reklam tekliflerini değerlendireceğine yönelik açıklamalarda bulundu. Hamilelik sürecini de çoğunlukla İstanbul’da geçireceğini kaydeden ünlü top model, zaman zaman da eşinin memleketine giderek oradaki işlerini tamamlayacağını açıkladı.

Tülin Şahin Kimdir, Nerelidir, Kaç Yaşındadır?

Hamile olduğunu açıkladıktan sonra sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri haline gelen ünlü manken Tülin Şahin hakkında pek çok araştırma yapılıyor. İnternet kullanıcıları çeşitli platformlarda manken Tülin Şahin kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır sorularını anıtlarını arıyor. Yerli ve yabancı arenada pek çok projede görev alan Tülin Şahin, mankenlik kariyerinin ardından şimdi de anne olmanın heyecanını yaşıyor.

Ünlü top model Tülin Şahin, 13 Aralık 1980 tarihinde Danimarka’nın Odense kentinde dünyaya gelmiştir. Türk asıllı Danimarka vatandaşı olan Tülin Şahin’in anne ve babası aslen Sivaslıdır. Dünyaca ünlü aktör Cindy Crawford’a benzetilmesinden dolayı Sivaslı Cindy olarak da bilinen Tülin Şahin, modellik ve mankenliğin yanında, moda tasarımcılığı, sunuculuk, oyunculuk ve yazarlık da yapmıştır.

Çocukluğunu doğduğu kent olan Danimarka’nın Odense şehrinde geçiren Tülin Şahin, bir alışveriş merkezinde düzenlenen güzellik yarışmasında keşfedildi. Bu gelişmenin ardından profesyonel anlamda mankenliğe adım atmak için harekete geçen Tülin Şahin, 1998 yılında Paris’e giderek burada pek çok markanın yüzü oldu.