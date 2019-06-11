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Fenerbahçe'de Yerry Mina Süprizi

Fenerbahçe'de Yerry Mina Süprizi, Fenerbahçe’nin Stoper Adayları Arasında İsmi Geçen Kolombiyalı Yerry Mina ile Anlaştığı İddia Edildi, Yerry Mina ile Prensip Anlaşması Tamam
Transfer Haberleri: Yerry Mina kiralık olarak Fenerbahçe'de mask
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Fenerbahçe’nin Stoper Adayları Arasında İsmi Geçen Kolombiyalı Yerry Mina ile Anlaştığı İddia Edildi!

Geride bıraktığımız sezonda beklentilerin çok uzağında kalarak adeta hayal kırıklığı yaratan Fenerbahçe’de yeni sezonda şampiyonluk hedefiyle sahaya çıkacak güçlü bir kadro kurma çalışmaları sürüyor.

Geçtiğimiz sezon sarı lacivertli takım ortaya koymuş olduğu performans ile tarihinin en kötü sezonlarından birine imza attı. Bu sebeple sarı lacivertli renklere gönül veren taraftarları sevindirmek amacıyla henüz transfer sezonu açılmadan transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe yönetimi, stoper mevkiine futbolcu arayışlarını da sürdürüyor.

Fenerbahçe'de Yerry Mina Süprizi

Martin Skretel ve Roman Neustadter ile yolların ayrılmasının ardından yeni sezonda güçlü bir savunma hattı kurmak isteyen Teknik Direktör Ersun Yanal, sarı lacivertli kulübün transfer komitesiyle birlikte stoper arayışlarını sürdürüyor. Son olarak spor basınına yansıyan haberlerde Fenerbahçe’nin Kolombiyalı başarılı stoper Yerry Mina ile prensipte anlaşmaya vardığı iddia edildi.

Yerry Mina ile Prensip Anlaşması Tamam

Gelecek sezonda güçlü bir savunma hattıyla kalesini gole kapatmayı planlayan Teknik Direktör Ersun Yanal, uzun bir süredir sarı lacivertli kulübün transfer komitesinin mercek altına aldığı Yerry Mina’ya onay verdi.

Takımda görmek istediği türden bir stoper olduğunu belirten deneyimli teknik adam, genç stoperin sarı lacivertli takıma kazandırılması için gerekenlerin yapılmasını istedi. Bunun üzerine uluslararası basında yer alan haberler de kafaları karıştırdı. Fenerbahçe’nin stoper adayları arasında ismi geçe Kolombiya vatandaşı Yerry Mina ile prensip anlaşmasına varıldı.

İspanya Basını Yazdı

İspanya’nın en yüksek tirajlı spor gazetelerinden biri olan El Mundo Deportivo’da yer alan habere göre 24 yaşındaki Kolombiyalı oyuncu, kadrosunda yer aldığı milli takımının Copa Amerika turnuvasının sonlanmasının ardından Fenerbahçe’ye transfer olacağı aktarıldı.

Copa Amerika’da mücadele edecek olan Kolombiya milli takımının öne çıkan oyuncularından biri olan Yerry Mina’nın turnuva öncesinde sarı lacivertli kulüp ile prensip anlaşmasına vardığı bildirildi.

Everton 30 Milyon Euro Bonservis Ödemişti

El Mundo Deportivo spor gazetesinde yer alan haberin ayrıntılarına bakıldığında 24 yaşındaki Kolombiyalı stoperin, Fenerbahçe’nin kadrosuna kiralık olarak dahil olacağı bildirildi. Geçtiğimiz sezon Everton forması giyen Yerry Mina’yı İngiliz ekibi tam 30 milyon Euro bonservis bedeliyle Barcelona’dan transfer ederek renklerine bağlamıştı.

Transfer Haberleri: Yerry Mina kiralık olarak Fenerbahçe'de

Ancak Everton ile çıktığı Premier Lig karşılaşmalarında kendisinden beklenen performansı bir türlü ortaya koyamayan Yerry Mina, mavi beyazlı kulüpte adeta büyük bir hayal kırıklığı olarak nitelendirildi. Bu sebeple oyuncu için gelen tekliflere açık olduğu bilinen Everton’un sözleşmesi halen devam eden Kolombiyalı genç oyuncuyu kiralık olarak göndermeye de sıcak baktığı biliniyor.

Bugün 21:24 TSİ Ankara- Spor

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