Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 09:56 TSİ- Spor G: Bugün 10:33 TSİ

Futbolcu Emre'ye Fırça Tutan Corentin Siamang Türkiye’den Özür Diledi

Emre Belözoğlu’na Fırça Tutan Corentin Siamang Türkiye’den Özür Diledi, Hem Türkiye Forması Giydi Hem Özür Diledi, Sosyal Medya Hesabından Açıklama Yapmıştı.
Emre Belözoğlu’na Fırça Tutan Corentin Siamang Türkiye’den Özür Diledi mask
Büyütmek için resme tıklayın

Emre Belözoğlu’na Fırça Tutan Corentin Siamang Türkiye’den Özür Diledi

Geçtiğimiz günlerde medyada çokça konuşulan olayların başında A Milli Futbol Takımı’mızın İzlanda’da Havalimanı’nda karşılaştığı çirkin muamele geliyor. Bu olayların arasında kimliği belirsiz bir kişi Emre Belözoğlu’nun basın muhabirlerine röportaj verdiği sırada muhabirlerin arasına sızarak, Emre Belözoğlu’na tuvalet fırçası uzatarak skandal bir hareket yapmıştı.

İzlanda’da Türkiye A Milli Takım kaptanı Emre Belözoğlu’na yapılan bu çirkin harekette, fırça uzatan kişinin kimliği belirlendi. Belçika vatandaşı olduğu öğrenilen 26 yaşındaki Corentin Siamang’ı, Belçika’da yaşayan Türkler buldu. Corentin Siamang yapmış olduğu çirkin hareketten dolayı hem kaptan Emre Belözoğlu’ndan hem de tüm Türkiye’den özür diledi.

Avrupa Şampiyonası 2020 Elemeleri H Grubu’nda yer alan Millilerimiz, gruptaki 4. maç için İzlanda’ya hareket etmişlerdi. Yaklaşık 6,5 saatlik uçuşun ardından bir de burada uzun süre pasaport kontrolünde tutulan ve skandal bir uygulamaya imza atılarak saatlerce ülkeye alınmayan Ay Yıldızlı futbolcularımız, olayın şokunu üzerlerinden atlatamamışlarken bir de sonradan Belçikalı olduğu öğrenilen bir kişi tarafından çirkin muamele gördü.

A Milli Futbol Takımı kaptanımız Emre Belözoğlu’nun yaşanan pasaport kriziyle ilgili olarak basın muhabirlerine verdiği röportaj sırasında Emre Belözoğlu’na mikrofon yerine tuvalet fırçası uzatan 26 yaşındaki Corentin Siamang, olayı kendi sosyal medya hesabından anlatarak konuya açıklama getirmiştir. Bunun üzerine harekete geçen Belçika’da yaşayan Türk vatandaşları Corentin Siamang’ı buldu.

Hem Türkiye Forması Giydi Hem Özür Diledi

Belçikalı Türklere açıklama yapan Corentin Siamang, çekilen video görüntülerinde amacının çok yanlış anlaşıldığını ifade etti.

Maksadının aşağılamak veya ırkçılık ile alakalı olmadığını sadece şaka yapmak istediğini söyleyen Belçikalı Corentin Siamang daha sonra Türkiye forması giyerek başta A Milli Futbol Takımı kaptanımız Emre Belözoğlu’ndan sonrasında da tüm Türkiye’den özür diledi.

Sosyal Medya Hesabından Açıklama Yapmıştı

26 yaşındaki Belçika vatandaşı Corentin Siamang, İzlanda’da yaşanan fırça krizinin başrol oyuncusu olarak gördüğü tepkiler üzerine kişisel Facebook hesabından açıklamalar yapmıştı. Bu açıklamaları da bir süre sonra sildiği gözlenen Siamang şunları yazmıştı:

“Belçika’ya uçuşumu beklerken, Türk milli takımının havaalanına tesadüfen ineceğini öğrendim. Gazeteci gibi doğaçlama yaparak bulaşık fırçamı çıkardım. Güvenliğe görünmemeyi başardım. Gazeteciler kaptanlarını fırça ile sorguladığımı düşündüler. Olay tüm Türk kanallarını ve Türk medyasını vurdu.”

Türkiye Dışişleri Bakanı’nın bile tweetlediğine dikkat çeken Siamang, “Facebook’ta günah keçisi bir İzlandalı buldular. Zavallı adamın Facebook hesabına binlerce nefret mesajı gönderildi. Bunun yanında 3 saat beklemelerinin benimle bir alakası yok.” dedi.

Bugün 09:56 TSİ Ankara- Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Alfa Haber Ajansı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Alfa Haber Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Şehir Markaları

1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı parlatın.

0 (312) 995 05 01
Reklam bilgi
Anket Çocuklarınızın "Babalar Günün"de hediye almamasına kırılır mısınız?
Fenerbahçe'de Yerry Mina Süprizi mask
Fenerbahçe'de Yerry Mina Süprizi
Galatasaray Trezeguet’yi İstiyor mask
Galatasaray Trezeguet’yi İstiyor
Dünya gençler güreş şampiyonasında 3 madalya mask
Dünya gençler güreş şampiyonasında 3 madalya
Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Güreşçilerimiz Yarı Finalde mask
Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Güreşçilerimiz Yarı Finalde
Bakan Kasapoğlu’ndan Eda Tuğsuz’a tebrik mesajı mask
Bakan Kasapoğlu’ndan Eda Tuğsuz’a tebrik mesajı
2019 Kadınlar Dünya Kupası Google Doodle'da boyandı mask
2019 Kadınlar Dünya Kupası Google Doodle'da boyandı
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 11 B
ORC Son İstanbul Anketini Paylaştı: Hangi Aday Öne Çıktı? mask
ORC Son İstanbul Anketini Paylaştı: Hangi Aday Öne Çıktı?
İsmail Küçükkaya Nereli? İsmail Küçükkaya Kimdir? mask
İsmail Küçükkaya Nereli? İsmail Küçükkaya Kimdir?
Türkiye İzlanda Maçı Ne Zaman? Türkiye İzlanda Maçı Saat Kaçta Hangi Kanalda Yayınlanacak? mask
Türkiye İzlanda Maçı Ne Zaman? Türkiye İzlanda Maçı Saat Kaçta Hangi Kanalda Yayınlanacak?
Bahçeli: Türkiye'de Kürdistan ve Lazistan yoktur mask
Bahçeli: Türkiye'de Kürdistan ve Lazistan yoktur
Ankara'da 50 astsubaya FETÖ'den gözaltı mask
Ankara'da 50 astsubaya FETÖ'den gözaltı
2020 Avrupa Şampiyonasına doğru Türk'ün Ayak Sesleri mask
2020 Avrupa Şampiyonasına doğru Türk'ün Ayak Sesleri

GALERİ

Ankara'da Sağanak Yağış uyarısı - Ankara Yağmur Haberleri mask
Ankara'da Sağanak Yağış uyarısı - Ankara Yağmur Haberleri
Gölbaşı Mogan Gölü'nde çocuk cesedi bulundu mask
Gölbaşı Mogan Gölü'nde çocuk cesedi bulundu
Lösev Başkanından Umut Dolu Örnek Projeler mask
Lösev Başkanından Umut Dolu Örnek Projeler
Tiyatroların Başkenti Ankara Devlet Tiyatroları - Ankara Tiyatroları mask
Tiyatroların Başkenti Ankara Devlet Tiyatroları - Ankara Tiyatroları
Bodrum katta mahsur kalan anne ve kızını polis boğulmaktan son anda kurtardı mask
Bodrum katta mahsur kalan anne ve kızını polis boğulmaktan son anda kurtardı
Ankara’da sele kapılan bir kadın hayatını kaybetti mask
Ankara’da sele kapılan bir kadın hayatını kaybetti
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 11 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL