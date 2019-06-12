Ankara Mamak’ta Deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) son dakika açıklamasıyla Ankara’nın Mamak ilçesinde gece saat 00.10’da 2.6 şiddetinde bir deprem meydana geldiğini kamuoyuna duyurdu. Gece geç saatlerde yaşanan deprem Mamak ilçesinden ve civarda bulunan ilçelerden hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan deprem hakkında detaylar haber yazımızın devamında bulunuyor.

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı son dakika gelişmesi olarak Ankara’nın Mamak ilçesinde meydana gelen deprem hakkında kamuoyu duyurusunda bulundu. Gece saat 00.10’da gerçekleştiği belirtilen depremin büyüklüğü ise 2.6 şiddetinde olarak açıklandı. Mamak başta olmak üzere Ankara’nın çevredeki ilçelerinden de hissedilen depremin yerin 6.97 kilometre derinliğinde meydana geldiği bildirildi. Depremde can ya da mal kaybı yaşanmadı. Ancak gece saatlerinde hissedilen depremin kısa süreli panik yarattığı ifade edildi.

Kandilli Rasathanesi’nden Açıklama

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı’nın yanında Kandilli Rasathanesi de gece saat 00.10’da yaşanan ve Ankara Mamak’ta hissedilen deprem hakkında açıklamalarda bulundu. Rasathanenin yaptığı ölçümlere göre depremin şiddetinin 2.8 olduğu belirlendi. Mamak ilçesinde ve çevredeki diğer ilçelerde hissedilen depremin kısa süreli panik yarattığı ancak hiçbir can veya mal kaybına neden olmadığı bildirildi. Depremin meydana geldiği konum itibarıyla da yerin yaklaşık 6,97 kilometre derinliğinde oluştuğu açıklandı.

Yaşanan depremlerden sonra İçişleri Bakanlığı’na bağlı olan Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) resmi internet sitesi üzerinden depremin kaynaklandığı konum, şiddeti ve depremin meydana geldiği yerin derinliği gibi verilere çevrimiçi platformdan kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Kurumun web sitesi üzerinde Türkiye’nin hemen hemen her yerinde meydana gelen depremlere dair güncel veriler kamuoyuna yansıtılmaktadır.

Bu kurumun yanında Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü’nün verilerine de kurumun resmi internet sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz. Bu kurumda da Türkiye’de meydana gelen ve kayıt altına alınan tüm depremleri kolaylıkla görüntüleyebilir ve yaşanan depremler hakkında güncel olarak bilgi sahibi olabilirsiniz.

Ankara’da Deprem Mi Oldu Haberleri

Sosyal medya üzerinde en çok konuşulan konulardan biri de Ankara’da hissedilen deprem ile ilgili olması sebebiyle dikkat çekiyor. Ankara’da deprem mi oldu sorusunun yanıtını arayan kişiler, sosyal medya başta olmak üzere pek çok internet platformunda araştırma yapıyor.

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