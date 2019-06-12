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SGK’ya Meslek Kodlarını Yanlış Bildirenlere Ceza Başlıyor

SGK’ya Meslek Kodlarını Yanlış Bildirenlere Ceza Başlıyor, Kayıt Dışı Sigortanın Önüne Geçilecek, Her Çalışan İçin Asgari Ücretin Onda Biri Ceza, Çalışanların %40’ı Asgari Ücretten Sigortalı
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SGK’ya Meslek Kodlarını Yanlış Bildirenlere Ceza

Kayıt dışı sigortalı kişiler ile mücadele etmeye devam eden Sosyal Güvenlik Kurumu, bu alanda yeni uygulamalara imza atıyor. Yeni uygulama ve düzenlemelere göre SGK’ya meslek kodlarını yanlış bildiren sigortalı vatandaşlara temmuz ayından itibaren ceza uygulanmaya başlanacak. Kurumun yeni düzenlemesiyle hedeflenen ise belirli meslek gruplarında asgari ücret üzerinden prim yatırılmasının önüne geçmek…

SGK'ya yanlış meslek bildirene ceza geliyor

Sosyal Güvenlik Kurumu’nda yeni bir döneme giriliyor. Kayıt dışı sigortalı sorununa yeni çözümler getirmeyi hedefleyen kurum, temmuz ayından itibaren ceza sistemini devreye sokmaya hazırlanıyor. Bu uygulamaya göre Sosyal Güvenlik Kurumu, temmuz ayına girilmesiyle resmen başlatacağı düzenlemede, personelinin mesleğinin doğru bildirmeyen tüm işverenlere ceza ile yaptırım uygulanacak.

Çalışan personellerin meslek kodlarının SGK’ya bildirilmesi daha önceden başlatılmış ancak, işverenlere yanlış bildirim sebebiyle ceza kesilmesi adına yapılacak işlemler ise Temmuz 2019’a ertelenmişti.

Kayıt Dışı Sigortanın Önüne Geçilecek

SGK’nın düzenlemesiyle belirli meslek gruplarında asgari ücret üzerinden primlerin yatırılması engellenecek. Bunun için denetimlerini sıklaştıracağı belirlenen Sosyal Güvenlik Kurumu, mesleklerdeki asgari gelir seviyelerine de özen göstererek bu alanda kayıt dışı sigortalılık durumunu ortadan kaldırmayı amaçlıyor.

Bu düzenleme 2016 yılında yasalaştı ancak 2018 yılının başlamasıyla yürürlüğe gireceği açıklanmıştı. Fakat muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde yapılan son dakika değişikliklerinin ardından uygulama Temmuz 2019’a ertelenmişti. Bu durum sonucunda da yanlış mesleğe uygulanacak olan ceza işlemleri de doğal olarak 2019 yılının temmuz ayına ötelenmiş oldu. Bununla birlikte yeni bir değişiklik gündeme gelmezse işverenlere temmuz ayında ceza uygulaması başlatılacak.

Her Çalışan İçin Asgari Ücretin Onda Biri Ceza

Sosyal Güvenlik Kurumu’na yanlış meslek kodu beyan eden işverenlere, yanlış bilgilendirilen her personel için asgari ücretin onda biri kadar ceza kesilmesi kararlaştırıldı. Bunun yanında kurumun sık sık yaptığı denetimlerde böyle bir usulsüzlüğün ortaya çıkması halinde de ceza işlemleri uygulanacak.

Bu sebeple işverenlerin temmuz ayının başına kadar, personellerinin meslek kodunu değiştirme hakkı bulunuyor. Hiçbir ceza ödemeden bu değişikliği yapma hakkına sahip olan işverenlerin, Sosyal Güvenlik Kurumu’na bir dilekçe ile başvurarak, personelinin meslek kodunu değiştirme talebinde bulunması gerekiyor.

Çalışanların %40’ı Asgari Ücretten Sigortalı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın yapmış olduğu kapsamlı araştırmalar sonucunda Türkiye’de çalışma hayatına devam eden sigortalı personellerin büyük bir bölümünün asgari ücret üzerinden sigortalı olduğu ortaya çıktı. Türkiye’de çalışan 5.8 milyon kişinin asgari ücretle çalıştığı belirlendi. Çalışanların %42,7’si ise asgari ücretin iki katına kadar maaş alıyor.

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