Zeki Çelik Kimdir? Kaç Yaşında? Nereli?

A Milli Futbol Takımı’mızın parlayan genç yıldızlarından biri olan Zeki Çelik, son dönemde gösterdiği başarılı performans ile adından sıkça söz ettirmeye başladı. Futbolseverler internet üzerinden yaptıkları araştırmalarda Zeki Çelik kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır sorularının yanıtlarını arıyor.

Bursaspor’un alt yapısından yetişen ve kariyerine Fransa’nın Lille takımında devam eden genç savunma oyuncusu Ay Yıldızlı forma ile ortaya koyduğu başarılı performansla da dikkat çekmeye devam ediyor. İşte Zeki Çelik’in hayatı ve kariyerine dair merak edilen tüm detaylar…

2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu’nda mücadele eden A Milli Futbol Takımı’mızın öne çıkan isimlerinden biri olarak dikkatleri üzerine çeken genç yıldız Zeki Çelik, futbolseverlerin mercek altına aldığı başarılı futbolcularımızın arasında yer alıyor.

Milli forma ile çıktığı maçlarda ortaya koyduğu mücadeleci futbol ile pek çok futbolseverin beğenisini kazanan Zeki Çelik, özellikle milli takımımızın son dönemde oynamış olduğu Fransa ve İzlanda maçlarında dikkat çeken performansa imza attı. Mehmet Zeki Çelik hakkında merak edilen tüm detaylar haber yazımızın içeriğinde bulunuyor.

Mehmet Zeki Çelik kimdir? Zeki Çelik kaç yaşında?

Mehmet Zeki Çelik, 17 Şubat 1997 yılında Bursa’nın Yıldırım ilçesinde doğmuştur. Muşlu bir ailenin 9 erkek çocuğundan en küçüğü olan Zeki Çelik, futbol eğitimine de doğduğu şehir olan Bursaspor’un altyapısında başladı. Milli Takımı’mızın genç yaş gruplarında gösterdiği başarılı performans ve iki sezon boyunca formasını terlettiği İstanbulspor’da ortaya koyduğu mücadeleci oyunuyla kısa sürede A Milli Takımı’na seçildi. Daha sonrasında da İstanbulspor’dan bonservis bedeli ödenerek Fransa’nın Lille takımına transfer oldu.

Futbolculuk kariyerine Bursaspor’un altyapısında başlayan Zeki Çelik 1 yıllık macerasının ardından 2016 yılında İstanbulspor’a transfer oldu. Bursaspor’un tüm alt yaş kategorilerinde top koşturma başarısı göstermesine rağmen A takıma çıkamayan genç savunma oyuncusu, 11 kez Türkiye U16, 12 kez Türkiye U17, 2 kez Türkiye U18 ve 8 Kez de Türkiye U21 formalarını giydikten sonra A Milli Futbol Takımı’na yükseldi.

Mehmet Zeki Çelik Kulüp Kariyeri

Bursaspor’un alt yaş kategorilerinde top koşturduktan sonra A takıma çıkamayan bunun üzerine İstanbulspor ile mukavele imzalayarak profesyonelliğe adım atan Mehmet Zeki Çelik, İstanbulspor formasıyla 69 maçta forma giydi ve süre aldığı zaman boyunca 3 gol atıp 1 de asist yaptı.

İstanbulspor’dan 2018’in Temmuz ayında 2,5 milyon Euro bonservis bedeliyle Fransa’nın 1. lig futbol takımlarından Lille’e transfer olan Zeki Çelik, kısa sürede ülke futboluna adapte olmasıyla dikkatleri üzerine çekti. Lille futbol kulübünde geride bıraktığımız 2018 – 2019 futbol sezonunda toplam 36 resmi maça çıkma başarısı gösteren genç yıldız, bu süre boyunca 1 gol atıp 5 kere de asist yapma başarısı gösterdi.

Mehmet Zeki Çelik A Milli Futbol Takımı Kariyeri

İstanbulspor’da ortaya koyduğu başarılı performans ile dikkatleri üzerine çeken bunun akabinde de Fransa’nın 1. Lig ekiplerinden Lille’e transfer olan Zeki Çelik, A Milli Futbol Takımı ile de çıktığı maçlarda ortaya koyduğu etkili oyun ile sporseverlerin beğenisini kazandı. Mehmet Zeki Çelik, A Milli Futbol Takımı’mız ile 7 resmi maça çıktı.

Özbekistan ile oynanan hazırlık maçında 2 gol birden atan Zeki Çelik, böylece A Milli Takım formasıyla ilk gol sevincini de yaşamış oldu. Ayrıca takımımız o maçta Zeki Çelik’in golleriyle 3 puana uzandı.

Mehmet Zeki Çelik Hayatı

Türkiye Futbol Federasyonu’nun yayımladığı Tam Saha Dergisi’ne röportaj veren genç yıldız Mehmet Zeki Çelik hayatı ve futbolculuk kariyeri hakkında samimi açıklamalarda bulundu.

Ailesinin 1995 yılında Muş’tan Bursa’ya göçtüğünü belirten genç futbolcu, Muş’un merkez köylerinden olduklarını ve babasının inşaat ustası annesinin ise ev hanımı olduğunu aktardı.

Zeki Çelik, 9 ağabeyinin de futbol konusunda yetenekli olduğunu ancak kendisinin ailenin en küçük üyesi olması sebebiyle bu konuda şanslı olduğunu ve futbola bu şekilde başladığını açıkladı. Ailesinin kendisini futbola göndermek istememesine rağmen kendi imkanlarıyla antrenmanlara gittiğini söyleyen Mehmet Zeki Çelik, Yavuzselimspor’daki antrenörlerinin kendisi üzerinde büyük emeği olduğunu söyledi.

Bursaspor altyapısında oynarken Enes Ünal ve Ertuğrul Ersoy ile birlikte iyi bir kadroda oynadığını söyleyen Mehmet Zeki Çelik, Bursaspor’da stoperlikten sağ beke geçtiğini belirtti. Hedefinin Avrupa kulüplerinde forma giymek olduğuna değinen Mehmet Zeki Çelik, bu hedefini gerçekleştirdi.

Örnek aldığı futbolcular hakkında da Tam Saha Dergisi’ne röportaj veren genç yıldız, Manchester City’de top oynayan İngiliz yıldız Kyle Walker’ı çok beğendiğini ve onu örnek aldığını ifade etti. Fiziğinin de ona benzediğini söyleyen Zeki Çelik, kendini örnek aldığı yıldız futbolcuların yaşamlarına bakarak geliştirmeye devam ettiğini sözlerine ekledi.