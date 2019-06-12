ABD’den Tayland’a 13 Gol

FIFA Kadınlar Dünya Kupası’nda Amerika Birleşik Devletleri, Tayland karşısında turnuva tarihinin en farklı galibiyetine imza attı. ABD ile Tayland arasında gerçekleştirilen FIFA Kadınlar Dünya Kupası F grubu maçında ABD rakibi Tayland’ı 13 – 0 mağlup etmeyi başardı.

Fransa’nın ev sahipliğinde düzenlenen ve bu yıl 8.’si gerçekleştirilen FIFA Kadınlar Dünya Kupası’nda 5. gün de geride kaldı. Maç programı gereği turnuvanın 5. gününde, E grubunda 1 maç oynanırken, F Grubunda da 2 maç sonuçlandı. FIFA Kadınlar Dünya Kupası’nın son şampiyonu olan ABD, zayıf rakibi Tayland’a adeta gol oldu yağdı. Tayland’ın kalesine 90 dakika içinde tam 13 gol atmayı başaran Amerika Birleşik Devletleri Kadın Milli Futbol Takımı, almış olduğu bu sonuçla, 8 yıldır düzenlenen FIFA Kadınlar Dünya Kupası tarihinin de en farklı skorla alınan galibiyetine imza atmayı başardı.

7 Temmuz 2019 tarihinde sona erecek olan FIFA Kadınlar Dünya Kupası Şampiyonası’nda 24 takım 6 farklı grupta mücadele etmeye devam ediyor. Grup aşamasında oynanan müsabakalarda topladıkları puanlar ile kendi gruplarında ilk 2 sırada olmayı başaran kadın milli takımları ile en iyi 4 grup üçüncüsü, son 16 turunda kozlarını paylaşmak için sahaya çıkacak.

Turnuvanın 5. günü geride kalırken alınan sonuçlar ise şöyle:

E Grubu

Yeni Zelanda 0 – 1 Hollanda

F Grubu

Şili 0 – 2 İsveç

ABD 13 – 0 Tayland

2019 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Hangi Kanalda Yayınlanıyor?

7 Haziran Cuma günü başlayan ve bu yıl Fransa’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen FIFA Kadınlar Dünya Kupası, ülkemizden de yayınlanıyor. A Milli Kadın Futbol Takımı’mızın katılmayı başaramadığı turnuvada birbirinden çekişmeli maçlar oynanıyor. Pek çok sporsever internet üzerinden yaptıkları araştırmalarda 2019 FIFA Kadınlar Dünya Kupası hangi kanalda sorusunun yanıtını arıyor. İşte bu yıl 8.’si düzenlenen FIFA Kadınlar Dünya Kupası hakkında bilinmesi gereken tüm detaylar…

2019 FIFA Kadınlar Dünya Kupası, bu yıl Fransa’da düzenleniyor. 7 Haziran Cuma günü başlayan turnuvada her gün müsabakalar oynanmaya devam ediyor. Şu anda henüz grup aşaması karşılaşmalarının devam ettiği şampiyona, ülkemizden de naklen yayınlanıyor. FIFA Kadınlar Dünya Kupası maçlarını TRT Spor ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz.

Fransa’nın ev sahipliği yaptığı turnuvada final müsabakası 59 bin kişi kapasiteli Parc Olympique Lyonnais Stadyumu’nda oynanacak. Daha önceden 16 finalist ile düzenlenen FIFA Kadınlar Dünya Kupası bu yıl yapılan değişiklikle 24 takıma yükseltildi.