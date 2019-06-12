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Anafartalar Konukevi Hasta ve Hasta Yakınlarını Ağırlıyor

Altındağ Belediyesi Anafartalar Konukevi, ev sıcaklığına sahip yapısıyla Türkiye'nin dört bir yanından gelen hasta ve hasta yakınlarını ağırlıyor. 
Anafartalar Konukevi Hasta ve Hasta Yakınlarını Ağırlıyor mask
Anafartalar Konukevi Hasta ve Hasta Yakınlarını Ağırlıyor mask
Anafartalar Konukevi Hasta ve Hasta Yakınlarını Ağırlıyor mask
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Ev Sıcaklığında “Konukevi”

Altındağ Belediyesi'nin şehir dışından Ankara'ya gelen hasta ve hasta yakınları için hizmete açtığı Anafartalar Konukevi, otel konforunu aratmıyor. Konukevi, bölgenin en önemli ihtiyacına da cevap veriyor. Günlük 112 kişiyi ağırlayabilen Anafartalar Konukevi'nden hastanelerin yönlendirdiği hasta ve hasta yakınları yararlanıyor. Ev sıcaklığındaki konukevi, 1 yılda ortalama 25 bin kişiyi misafir ederek, hasta ve hasta yakınlarının konaklama derdine derman oluyor. 

Kucak Açıyoruz

Altındağ’ın başkentin en yoğun hastane bölgesi olduğunu ve Türkiye'nin dört bir yanından gelen hasta ve hasta yakınlarına konukevi ile kucak açtıklarını söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, “Türkiye'nin dört bir yanından gelen hasta ve hasta yakınlarının barınma ihtiyaçlarını karşıladığımız konukevimizde, hasta ve hasta yakınlarını günlük olarak ağırlayabildiğimiz gibi, tedavi durumlarına göre uzun süreli de ağırlayabiliyoruz. Hasta ve hasta yakınlarımızın en büyük sorunu konaklama… Çünkü bunlar hasta ve yakınlarına büyük maddi yük oluyor. Eskiden hastane bahçelerinde, kaldırımlarda kartonların üstünde geceleyen insanlar görürdük. Şimdi çok şükür bu manzaralar yaşanmıyor. Bu sıkıntıyı gidermek için bizler de elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Hasta ve hasta yakınlarının misafir edildiği konukevinde; çamaşırhane, mutfak, yemek odası, ütü odası ve televizyon odası da bulunuyor” dedi. 

5 Yıldızlı Otel Konforunda

Toplam 41 odası ve 112 kişi kapasitesi bulunan Altındağ Belediyesi Anafartalar Konukevi’nde; tek, iki ve üç kişilik odalar bulunuyor.  Her bir odada ayrı banyo ve WC mevcut. Bunun yanı sıra konukevi, 50 kişilik yemek ve dinlenme salonu, lobi, mescit, çamaşırhane, kurutma ve ütü odası, televizyon odası ile misafirlerin her türlü ihtiyaçlarını giderebilecekleri şekilde tasarlandı. Gelir düzeyi düşük hasta ve hasta yakınları konukevinde misafir edilebiliyor.

Hastalara Derman

Kanser tedavisi gören Mesut Karadağ, tedavi süresince Altındağ Belediyesi Anafartalar Konukevi’ni tercih eden bir hasta… Tedavi için Erzincan’dan gelen Mesut Karadağ, “4 defa beyin ameliyatı geçirdim. Kanser tedavisi görüyorum. Kemoterapi ve ameliyat dönemlerinde burada kaldım. Çok memnunum. Bu hizmeti bizlere sağlayan herkesten Allah razı olsun.” dedi. Babaannesi ve annesi ile beraber tedavi olmak için Bolu’dan gelen 3 yaşındaki Amine Zümra ise Konukevi’nin neşe kaynağı… Zorlu tedavi sürecine rağmen yüzünden gülümsemesini hiç eksik etmeyen minik Zümra da Anafartalar Konukevi’nin sıcaklığında tedavisine devam ediyor. 1 yıldır her ay düzenli olarak gelen minik Zümra ve ailesi, gerçekleştirilen ilik nakli ve sonrasında devam eden tedavi boyunca konukevinde konaklamaktan büyük memnuniyet duyduklarını dile getiriyor.

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Bugün 11:41 TSİ Ankara/ Altindağ- Gündem

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