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KEDEM ve ÇODAM Yaz Okulu İçin Kapılarını Açıyor

Keçiören Eğitime Destek Merkezi (KEDEM) ve Çocuk Danışma Merkezi (ÇODAM) öğrencilerin dolu dolu bir yaz tatili geçirmeleri için yaz okulunun kapılarını açmaya hazırlanıyor. Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Geleceğimiz olan çocuklarımızın hem yaşıtlarıyla sosyalleşmesine hem de donanımlarına yardımcı olmak amacıyla açtığımız yaz okullarımızla yine keyifli bir yaz çiçeklerimizi bekliyor” ifadelerini kullandı.
KEDEM ve ÇODAM Yaz Okulu İçin Kapılarını Açıyor mask
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KEDEM’DE 7 FARKLI BRANŞTA KURS AÇILIYOR

Keçiören’deki 9 şubesiyle hizmet veren ve tamamen ücretsiz olan KEDEM Yaz Okulunda bu yıl; Kuran-ı Kerim, değerler eğitimi, drama, güzel sanatlar, akıl oyunlarından satranç, mangala ve Türk daması, İngilizce, bilgisayar olmak üzere 7 branşta kurs açıldı.

Kursiyerlere yeteneklerini keşfetme fırsatı veren KEDEM'lerde öğrenciler, ayrıca sokağın kötü etkilerinden korunarak sosyalleşme fırsatı da yakalıyorlar.

YAZ OKULLARINDA EĞLENCE VE BİLGİ BİR ARADA

Yaz okulunda kurslara katılan tüm öğrenciler için “Rehberlik ve Atölye Saati” uygulaması da devam edecek. Bu uygulama sayesinde öğrenciler, rehber öğretmenleri gözetiminde eğlenceli ve zekâ geliştirici oyunlar oynarken, rehber öğretmenler de öğrenciler hakkında yaptıkları psikolojik analizleri velilere iletebiliyor.

24 Haziran’da eğitime başlayacak KEDEM Yaz Okulu, 9 Ağustos’a kadar devam edecek.​ 

ÇODAM'LA DOĞANIN İÇİNDE ÖĞRENECEKLER

Keçiören Belediyesi Çocuk Danışma Merkezi (ÇODAM) ve Üstün Zekalı ve Yetenekli Çocuklar Derneği (ÜZYEÇDE) iş birliği ile yürütülecek olan yaz kampında çocuklar, atölye çalışmaları, takım oyunları, doğal yaşam uygulama çalışmaları gibi birçok alanda eğlenceli vakit geçirecekler.

5-14 yaş aralığındaki çocukların katılacağı kamp programında müze ve bilim merkezi eğitim programları, eskrim ve oryantiring sporu, tekerlekli paten eğitimi, kavram oyunları, beden perküsyonu, takım oyunları ve atölye çalışmaları olacak. Ayrıca çocuklar doğal yaşam alanı uygulamalarıyla çadır kurma ve ateş yakmayı da öğrenecekler. 24 Haziran’da başlayacak ve hafta içi gün boyu sürecek kamp, 5 Temmuz’da sona erecek.

ALTINOK: UYGULAMALI VE KATILIMCI EĞİTİMİ ÖNEMSİYORUZ

Yaz okullarının öğrencilerin yeteneklerini keşfetmelerine ve nitelikli zaman geçirmelerine aracı olduğunu belirten Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Geleceğimiz olan çocuklarımızın hem yaşıtlarıyla sosyalleşmesine hem de donanımlarına yardımcı olmak amacıyla açtığımız yaz okullarımızla yine keyifli bir yaz çiçeklerimizi bekliyor. Bilim, sanat, spor, bilgi içeren yaz okullarımıza tüm çocuklarımızı davet ediyorum. Uygulamalı ve katılımcı eğitim çocuklarımız için daha kalıcı oluyor, buna özellikle hassasiyet ve özen gösteriyoruz” diye konuştu.

# ÖZEL OKULLAR ANKARA İLE İLİŞKİLİ:

Bugün 11:45 TSİ Ankara/ Keçiören- Eğitim

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